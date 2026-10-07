La delincuencia en algunos barrios de Republica Dominicana puede corregirse con la cooperación del Ministerio de Defensa

Boston, Massachussets, USA.-Mirando al Veterano Comunicador Ramon Tolentino en su ya famoso y muy seguido Programa. Televisivo. “no es Radio”. denunciando la muerte de un menor de edad en el Municipio Pedro Brand, Santo Domingo Norte en la Republica Dominicana y donde el Comunicador solicitaba que fuera intervenido de urgencia los sectores de Los Pabellones y el Sector el Oxigeno.

Decia el Colega que las bandas que funcionan alli ya llevan el triste Historial de mas de 30 muertes, Juan Miguel De Leon Recio de 16 años fue muerto a balaos en el sector el Oxigeno de la localidad mencionada, y donde el Periodista argumentaba que la muerte de ese menor no fue accidentalmente, sino que fue ultimado por un grupo de delincuentes.

De acuerdo a lo informado por el Periodista, quien se ha distinguido por poner el reloj, tanto a delincuentes como a miembros de instituciones que se hacen cómplices de esos delincuentes que se agrupan y se ponen de acuerdo con esos malhechores para seguir cometiendo todo tipo actos que riñen con la ley.

Señala Ramon Tolentino que uno de los supuestos asesinos de ese menor fue un Policía llamado Manuel Alfonso Pereyra Laureano y que forma parte de esa banda de bandidos que han estado asotando a esas comunidades mencionadas aliados con otros malhechores los cuales reiteramos de acuerdo a lo informado por el Comunicador ya llevan alrededor de unas 30 muertes.

Ahora bien distinguidos señores, queridos Dominicanos, mas bien esta preguntas que yo desde aquí de la Diáspora que residimos en Estados Unidos de Norteamérica nos preguntamos: ¿Como es posible que siendo la Republica Dominicana un país de Paz, que gracias a Dios no tenemos guerra con nadie?

¿Por qué entonces, el Señor Presidente de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona, o el Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana no dispones que donde quiera que haya una base Militar sea cubierto el tema de la Seguridad Ciudadana en todo el perímetro que rodea esa base Militar o esa Fortaleza?.

Propuesta que debería ser considerada para ayudar a controlar delincuencia en esos barrios

En ese Municipio de Pedro Brand funciona la Primera Brigada y sede del Ejercito de la Republica Dominicana, entonces allí no debe haber un solo punto de Drogas y la delincuencia en esa area o perimetro deberia de estar totalmente controlada por los efectivos de esas brigadas y/o Campamentos Militares.

Área de incidencia de la Primera Brigada del Ejercito Dominicano. Área de Incidencia de la Base Naval de la Armada de la Republica Dominicana.

Barrios aledaños que deberían ser patrullados por la Fuera Aérea de la Republica Dominicana.

Y eso le serviría de ayudad además, a los trabajos que hace la Policía Nacional de la Republica Dominicana, de igual manera o igual situación de atención militar debería de hacerse en el Ensanche Isabelita Tercero, Santo Domingo Este, o en Boca Chica quqe es una area que deberia de ser efectivamente patrullada por elementos de la Armada Dominicana.

Así como Constanza, Jarabacoa, Provincia de la Vega, Por el mismo Ejercito de la Republica Dominicana (ERD) o San isidro en Santo Este por la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana (FARD)), con todos sus barrios, como una vez lo hacia el Teniente General Piloto (R) Juan Bautista Rojas Tabar quien en su momento de Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana con ese patrullaje efectivo muchas veces a pie, y otras veces motorizadas en Jeep militar de esas Insiticiones por los soldados en los barrios, y quien logro reducir casi a cero la delincuencia común en esos barrios.

Pienso que nuestros militares en la republica Dominicana se le debe autorizar, y ordenar ya sea por el Gobierno Central, o por los Congresistas de ser necesario, o por el Ministro de Defensa Teniente General , Carlos Antonio Fernández Onofre a que nuestros guardias se prepare una patrulla especial, ya sea motorizada y/o a pie en los perímetros de incidencia en donde están ubicadas las bases Militares y/o los Campamentos o Brigadas y estoy segurísimo que así no funcionaran ni los puntos de drogas y se lograra funcionar casi a cero la delincuencia común en esas areas.

Porque tenemos muchisimos Militares en los cuarteles que pudiesen estar contribuyendo con la cooperacion de la Seguridad Ciudadana en nuestra amada Republica Dominicana. ¿Quién le pone el Cascabel al gato?.