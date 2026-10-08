Presidente Dominicano Luis Abinader aborda con secretario general de la OEA plan de acción para Haití y situación de la democracia en la región. Otras Noticias Presidenciales

Santiago, R. D.– El presidente de Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona sostuvo este miércoles, reuniones por separado con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con quienes intercambió sobre Haití, la situación de la democracia en la región, Nicaragua, crecimiento económico y políticas sociales.

Las reuniones se llevaron a cabo en el marco de la participación del mandatario en la ceremonia de inauguración del Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

Encuentro con el secretario general de la OEA

Durante la reunión con el presidente Luis Abinader, el secretario general de la OEA puso al mandatario al día sobre los avances que ha alcanzado como nuevo secretario general dentro de esa organización.

Ramdin explicó al jefe de Estado los esfuerzos realizados por la OEA para apoyar las iniciativas que se han desarrollado en el marco de las Naciones Unidas con respecto a la fuerza contra las pandillas en Haití y le presentó el plan de acción que tiene la organización para avanzar en ese tema.

Otro de los temas tratados fue el estado de la democracia en la región. En ese sentido, conversaron sobre la situación que vive el pueblo nicaragüense y los esfuerzos que se realizan desde el comité político de la organización para ayudar a crear conciencia sobre la vuelta a la democracia en Nicaragua, un tema en el cual la República Dominicana ha jugado un papel importante.

El presidente Abinader y el secretario general de la OEA también intercambiaron sobre la nueva realidad venezolana y los cambios en esa nación.

Durante la conversación, ambos mostraron grandes afinidades en torno a los diferentes temas abordados.

Encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet

En otro encuentro, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, felicitó al presidente Luis Abinader por el discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración del Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Cepal y destacó el hecho de que el mandatario dominicano no se limitara únicamente al tema del crecimiento económico.

Bachelet valoró que el presidente Luis Abinader llamara la atención de los países de la región sobre la necesidad de que, además del crecimiento económico, se piense también en la situación social de las personas, y resaltó la sensibilidad mostrada por el jefe de Estado dominicano en ese sentido.

Durante la conversación, ambos intercambiaron sobre algunos de los programas que Bachelet aplicó durante sus dos gobiernos en Chile, algunos de ellos similares a los que actualmente desarrolla el presidente Luis Abinader en la República Dominicana.

Entre estos abordaron el subsidio a las madres, las iniciativas dirigidas a que los niños asistan a la escuela, el transporte escolar y el apoyo a la actividad social.

También conversaron sobre cómo estas políticas sociales han contribuido en la República Dominicana a la disminución del hambre y de la tasa de pobreza.

El intercambio permitió al presidente Luis Abinader conocer algunas experiencias y recomendaciones de la expresidenta Bachelet en torno a estos programas sociales.

Llama a convertir el crecimiento económico en bienestar popular

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el 41.º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde planteó que el crecimiento económico, la integración regional y los avances tecnológicos deben traducirse en más oportunidades, empleos de calidad y reducción de la pobreza.

Durante su discurso, Abinader sostuvo que América Latina y el Caribe atraviesan profundas transformaciones en los sistemas productivos, las relaciones comerciales y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial.

Señaló que la región cuenta con un mercado de más de 660 millones de personas, pero el comercio intrarregional representa apenas el 14 % de las exportaciones.

Advirtió que uno de los principales desafíos consiste en evitar que los avances tecnológicos y económicos profundicen las desigualdades existentes.

“La pregunta que debemos responder es, ¿cómo convertir estas transformaciones en bienestar para nuestros pueblos?”, expresó.

El mandatario llamó a fortalecer la cooperación regional, facilitar el comercio y generar mejores condiciones para empresas, productores y emprendedores.

META RD2036 BUSCA DUPLICAR ECONOMÍA DOMINICANA

Abinader presentó también los principales objetivos de la estrategia MetaRD2036, que procura duplicar el tamaño real de la economía dominicana en los próximos diez años, con un crecimiento promedio cercano al 6 % anual.

La iniciativa contempla elevar el ingreso por persona de unos US$11,800 en 2024 a cerca de US$23,000 en 2036, crear 1.7 millones de empleos, triplicar el salario medio y eliminar la pobreza extrema.

El presidente afirmó que el desarrollo debe reflejarse en mejores salarios, capacidad de ahorro y acceso a vivienda.

Destacó además que la inversión extranjera directa superó los US$5,000 millones en 2025 y las exportaciones se acercaron a US$16,000 millones.

CEPAL ANALIZA DESAFÍOS REGIONALES

El jefe de Estado resaltó que las sesiones de la CEPAL permitirán analizar políticas frente a los desafíos económicos, sociales y tecnológicos de la región.

Afirmó que las propuestas deben traducirse en decisiones concretas y soluciones para quienes demandan empleo, educación, financiamiento y mejores condiciones de vida.

Jefe de la Cepal ve crecimiento económico motor de desarrollo

José Manuel Salazar-Xirinachs dijo este miércoles que sin crecimiento es muy difícil generar empleo de calidad.

Santiago de los Caballeros (República Dominicana).- El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, abogó este miércoles por el crecimiento económico como motor para el desarrollo social, al inaugurar el 41º período de sesiones del organismo.

«El crecimiento económico no es todo, pero sin crecimiento alto y sostenido es muy difícil impulsar los cambios que nuestras sociedades necesitan», manifestó el jefe de la Cepal en la apertura del periodo de sesiones en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Salazar-Xirinachs agregó que, «sin crecimiento es muy difícil generar empleo de calidad, reducir la pobreza, construir infraestructura, financiar los sistemas de educación, salud y protección social, elevar la productividad y proteger y gestionar adecuadamente nuestros recursos naturales».