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Apresan a malos dominicanos acusados de asalto y de dar estocadas a detective de policía de Nueva York

HECTOR SANCHEZ
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Nueva York, USA.-El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York anunció la detención de Sneider Mejía Bautista, de 24 años; y Dangelo Rafael Jean Caraballo, de 25 años, los dos malos dominicanos señalados como los responsables de asalto e intento de asesinato contra el detective también de República Dominicana, José Mercedes, de 33 años, el pasado viernes.

Los dos irresponsables delincuentes jóvenes fueron capturados la noche de este martes mientras se “escondían en el sótano de una casa”.

El detective perteneciente al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York fue asaltado mientras se dirigía a su vehículo, tras encontrarse fuera de servicio. De acuerdo al informe, los jóvenes pretendían quitarle una cadena y le propinaron varias puñaladas.

A pesar de estar herido, el Sargento Mercedes corrió tras sus verdugos, pero se desplomó pocos metros después, siendo trasladado a un hospital donde recibió atenciones hasta este lunes, cuando fue dado de alta médica.

Los dos delincuentes irresponsables y charlatanes Dominicanos que emigrando a los Estados Unidos vinieron a denigrar el buen nombre de una gran Comunidad como la Diaspora de la Republica Dominicana que viven en Estados Unidos, cuanto me alegro quqe hayan sido atrapados para que paguen por sus delitos cometidos.

De acuerdo a los datos, ambos jóvenes ingresaron de forma ilegal a los Estados Unidos. 

Los informes señalan que Sneider Mejía Bautista y Dangelo Rafael Jean Caraballo poseen varios delitos relacionados con diversos crímenes como robo, posesión ilegal de armas, posesión de herramientas de ladrón, posesión criminal de una sustancia controlada, amenaza, entre otros.

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HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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