Policia Dominicana y Ministerio Público asestan duro golpe al crimen organizado con desarticulación de red de microtráfico en el Norte

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo, R. D.-Un contundente operativo coordinado entre agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público de la Republica Dominicana culminó con la desarticulación de una poderosa estructura dedicada al microtráfico de drogas y la delincuencia organizada que operaba activamente en la región Cibao.

Durante las intervenciones simultáneas, las autoridades lograron la detención de varios cabecillas fuertemente armados que mantenían en zozobra a diversas comunidades del Cibao Central y la Línea Noroeste.

​En el despliegue táctico, los efectivos policiales ocuparon una considerable cantidad de sustancias controladas, armas de fuego de alto calibre sin documentación legal, dinero en efectivo y equipos de radiocomunicación utilizados para evadir la vigilancia oficial.

De acuerdo con los informes de contrainteligencia, la red operaba mediante una compleja cadena logística de distribución que conectaba a bandas locales con puntos estratégicos de acopio en las provincias de Santiago, Valverde Mao y zonas aledañas.

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Los detenidos y las evidencias incautadas fueron puestos de inmediato a disposición de la justicia para la imposición de medidas de coerción en las próximas horas. En tanto, las autoridades policiales confirmaron que los operativos continuarán de manera ininterrumpida en todo el territorio nacional, reafirman su compromiso de neutralizar el crimen organizado y devolver la tranquilidad y la paz ciudadana a las distintas provincias del país.