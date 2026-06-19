Francisco Javier recibido con entusiasmo en Nueva York

Nueva York, USA.-El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García Fernández, arribó este martes a esta ciudad, que marca su punto de partida para una serie de reuniones y contactos que sostendrá con la dirigencia de esa organización y representantes de sectores de dominicanos residentes en los Estados Unidos.

El también miembro del Comité Político del PLD fue recibido por una entusiasta delegación que acudió al aeropuerto internacional John F. Kennedy, cerca del mediodía.

Durante una semana, García Fernández agotará una apretada agenda, que incluye actividades con dirigentes políticos, empresarios, comerciantes, deportistas, religiosos y de otros sectores de la sociedad civil que viven o trabajan en varios de los estados que conforman el Este de los Estados Unidos.

Esta misma noche del martes tiene previsto un acto masivo de juramentación de dominicanos que apoyan su proyecto político con miras a ganar las elecciones de mayo de 2028.

Un plan para la diáspora

El aspirante presidencial peledeísta adelantó que tiene un plan concreto en benefició de la diáspora dominicana, el cual socializará durante sus días de visita.

Consideró que hay una deuda social pendiente con los dominicanos residentes en el exterior, “deuda que saldaré satisfactoriamente cuando me convierta en el próximo presidente de la República Dominicana”.