Familia de Isabelita se queja por tanda de apagones y aumento desproporcionado de la tarifa eléctrica

Santo Domingo Este, R. D.-Una Familia residente del Ensanche Isabelita se ha manifestado por la queja de la tanda de apagones y del aumento desproporcionado con lo que se ha destapado en las tarifas eléctricas a las que dicen están siendo sometidos por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).

La señora Rhina torres dice estar asombrada por la actitud de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) según la denunciante la cual dijo a este redactor que el 14 del mes de marzo del 2024 le salio la factura normal de RD$2,845.71 que es lo normal que nosotros pagabamos mensualmente.

Pero entonces en abril la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) nos envía una factura de RD$18,590.00 para un aumento de nosotros inmediatamente fuimos y reclamamos y no nos dijeron nada, es como si estuviesemos hablando con nadie, pues allí no nos hicieron casos.

entonces en mayo nos vuelve a salir de 6,379.55 y volvimos de nuevo a hacer el reclamo y entonces en la próxima no las envían de RD$11,736,00,, pero es que no entendemos que es lo que les esta pasando a ellos allá en sus oficinas sera que se están volviendo locos o es que no revisan lo que ellos hacen, esto no puede seguir así nosotros le hacemos un llamado a esta oficina para que regulen de manera inmediata esas facturas y la adapten al primer pago que es el que normalmente nosotros consumimos y no esa cantidad exorbitante de dinero que no se ajusta a la realidad.