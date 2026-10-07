Toho Square: terreno público y $4.3 millones sobre la mesa

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

7 de octubre de 2026

KISSIMMEE, Florida — En pleno Downtown Kissimmee, a pocos pasos del Lakefront y junto al corredor de SunRail, aproximadamente 2.4 acres de propiedad pública están en el centro de una operación que podría cambiar una parte importante del corazón de la ciudad.

El proyecto se llama Toho Square.

El plan contempla un hotel de cinco pisos y entre 100 y 120 habitaciones, condominios, espacio comercial, parques públicos y mejoras de infraestructura.

Pero detrás de los edificios aparece una operación financiera que merece seguimiento.

El acuerdo presentado ante la Comisión de Kissimmee contempla que el desarrollador pueda adquirir aproximadamente 0.60 acres por $120,000 para la fase del hotel y aproximadamente 0.25 acres por $50,000 para la fase residencial.

Al mismo tiempo, la Downtown Kissimmee Community Redevelopment Agency contempla hasta $4.3 millones en aportes e incentivos vinculados a las dos fases.

Eso no significa que Kissimmee simplemente esté entregando $4.3 millones a cambio de $170,000.

La operación es considerablemente más compleja.

Pero precisamente por eso merece una pregunta sencilla:

¿Qué recibe el público a cambio?

Primero: $170,000 no compra los 2.4 acres completos

Esta distinción es fundamental.

Toho Square comprende aproximadamente 2.4 acres brutos de propiedad municipal ubicados en Pleasant Street, entre Ruby Avenue y Monument Avenue.

Pero el acuerdo no plantea vender esos 2.4 acres completos por $170,000.

Los documentos describen la adquisición de las porciones desarrollables en dos fases.

La primera, destinada al hotel, comprende aproximadamente 0.60 acres y tiene un precio previsto de $120,000.

La segunda, destinada al componente residencial, comprende aproximadamente 0.25 acres y tiene un precio previsto de $50,000.

En conjunto:

aproximadamente 0.85 acres por $170,000.

El resto del terreno forma parte de una operación que incluye espacios públicos, infraestructura y otros componentes del redevelopment.

Presentar el acuerdo simplemente como “2.4 acres vendidos por $170,000” sería incorrecto.

Pero hay otra información que sí necesitamos conocer:

¿cuál es el valor tasado de las porciones que serán vendidas?

Ese dato permitiría evaluar correctamente el componente inmobiliario de la operación.

Un hotel de hasta 120 habitaciones

La primera fase es el elemento principal.

El acuerdo describe un hotel select-service de cinco pisos y entre 100 y 120 habitaciones, identificado como Fairfield by Marriott o equivalente.

También incluye trabajo inicial de infraestructura, servicios públicos y un parque lineal de aproximadamente 23,000 pies cuadrados a lo largo del límite ferroviario.

El proyecto tendría una ubicación estratégica.

Downtown.

Lakefront.

SunRail.

Comercio.

Restaurantes.

Y conexión con una de las principales áreas de actividad pública de Kissimmee.

La lógica económica de la Ciudad es clara: utilizar una propiedad pública para atraer inversión privada y generar mayor actividad en el Downtown.

La pregunta de OSCEOLA 360 será medir si esa promesa se cumple.

La segunda fase: condominios y comercio

El componente residencial contempla otro edificio de cinco pisos.

Según los documentos municipales, tendría entre 18 y 20 condominios ocupados por sus propietarios, construidos sobre aproximadamente 5,000 pies cuadrados de comercio a nivel de calle.

También incluiría un pequeño parque público.

Eso introduce un componente que Downtown Kissimmee lleva años intentando fortalecer:

personas que no solamente visiten el centro, sino que vivan allí.

Más residentes pueden significar clientes permanentes para restaurantes, comercios y servicios.

Pero esa teoría también debe medirse.

¿Cuántos condominios finalmente se construirán?

¿A qué precios?

¿Cuánto espacio comercial será ocupado?

¿Y qué efecto tendrá sobre la actividad económica existente?

Los $4.3 millones necesitan explicación

Aquí entramos en el componente financiero más importante.

La Downtown Kissimmee CRA contempla hasta $4.3 millones en apoyo para las dos fases.

Para la Fase 1, correspondiente principalmente al hotel, los documentos describen hasta:

$2.9 millones.

De esa cantidad:

$1.4 millones corresponden a incentivos o reembolsos fuera del Pioneer Project Incentive Program;

y hasta

$1.5 millones corresponden al PPIP.

Para la Fase 2, el apoyo total contemplado asciende a:

$1.4 millones.

Eso incluye:

$100,000 en reembolsos relacionados con tarifas o impactos;

y hasta

$1.3 millones mediante PPIP.

Total potencial:

$4.3 millones.

Pero hay una diferencia crucial entre autorizar incentivos y escribir inmediatamente un cheque.

El dinero está condicionado al desarrollo

Los documentos municipales describen los aportes como contribuciones posteriores al Certificate of Occupancy.

Los incentivos PPIP de hasta $1.5 millones para la primera fase y $1.3 millones para la segunda se desembolsarían durante un período de cinco años después de obtenerse el certificado correspondiente.

Eso reduce una parte importante del riesgo público.

El desarrollador tendría que avanzar el proyecto antes de recibir determinados beneficios.

Por eso tampoco sería correcto presentar los $4.3 millones como dinero entregado por adelantado.

Pero todavía debemos conocer con precisión:

qué condiciones debe cumplir el desarrollador para recibir cada dólar;

qué ocurre si el proyecto queda incompleto;

qué sucede si solamente se construye una fase;

y

qué mecanismos tiene Kissimmee para recuperar o suspender incentivos ante incumplimientos.

Ahí está una parte esencial del acuerdo.

El desarrollador también asume obras

El acuerdo no limita la responsabilidad privada a construir edificios.

SkyView tendría que manejar trabajos relacionados con:

ingeniería civil;

reubicaciones de servicios de KUA;

conexiones de agua y alcantarillado con Toho Water Authority;

conexiones del sistema de stormwater;

mitigación acústica y paisajística junto al ferrocarril;

y ajustes de calles y aceras.

Eso tiene valor.

También lo tienen el parque lineal y el pocket park contemplados dentro del proyecto.

La evaluación correcta, por tanto, no consiste simplemente en colocar:

$170,000 recibidos

frente a

$4.3 millones aportados.

Hay que calcular el paquete completo.

Falta un número fundamental: la inversión privada

Y aquí OSCEOLA 360 encuentra uno de los datos que debe exigir con mayor claridad.

¿Cuál será la inversión privada total comprometida?

Los documentos resumen edificios, infraestructura, incentivos, terrenos y cronogramas.

Pero para evaluar el retorno público necesitamos una cifra central:

¿cuántos dólares privados entrarán al Downtown como resultado de este acuerdo?

Si el sector público compromete terreno e incentivos, el público debe conocer con la misma claridad cuánto capital privado se compromete a invertir.

No basta con conocer el tamaño del hotel.

Necesitamos conocer el tamaño de la inversión.

¿Por qué utilizar dinero de la CRA?

Las Community Redevelopment Agencies existen precisamente para intervenir en áreas donde el gobierno busca estimular reinversión, mejorar infraestructura y combatir condiciones que frenan el desarrollo económico.

El objetivo declarado de Kissimmee es utilizar Toho Square para atraer residentes, retener negocios y fortalecer el crecimiento orientado al transporte alrededor del corredor SunRail.

Por eso los incentivos no deben evaluarse únicamente como un gasto.

Deben evaluarse como una inversión pública.

Y una inversión tiene que producir retorno.

Ese retorno podría aparecer mediante:

mayor valor de las propiedades;

actividad comercial;

empleos;

turismo;

estadías hoteleras;

nuevos residentes;

uso de SunRail;

y crecimiento de la base económica del Downtown.

Pero esos beneficios deben ser medidos después.

El calendario también será una prueba

El acuerdo establece fechas bastante concretas.

Entre septiembre de 2026 y septiembre de 2027 se contempla trabajar en rezoning, replatting, ingeniería de servicios y permisos.

Los cierres de terreno para ambas fases están anticipados para septiembre de 2027.

La construcción de la fase residencial está proyectada entre septiembre de 2027 y octubre de 2028.

La construcción del hotel y parque lineal está proyectada entre septiembre de 2027 y marzo de 2029.

El término inicial del desarrollo se extendería hasta agosto de 2031.

Esas fechas son importantes.

Porque dentro de dos años podremos volver a esta columna y preguntar:

¿se cumplió el calendario?

Toho Square no comenzó ayer

El proceso tiene historia.

El 1 de julio de 2025, después de evaluar propuestas competidoras para la propiedad, la Comisión seleccionó a SkyView Kissimmee Hotel Developer LLC como el desarrollador mejor calificado y autorizó al City Manager a negociar un acuerdo basado en su plan conceptual.

La compañía que aparece específicamente en el acuerdo hotelero figura actualmente como una entidad activa en los registros corporativos de Florida.

Eso significa que la discusión de ahora no es sobre escoger un desarrollador desde cero.

Es sobre convertir aquella selección en obligaciones contractuales concretas.

El Downtown necesita inversión

También debe reconocerse el argumento a favor del proyecto.

Una propiedad pública sin desarrollar no produce el mismo efecto económico que un hotel operando, residentes viviendo en el Downtown, tiendas abiertas y nuevos espacios públicos activos.

El gobierno puede utilizar incentivos para intentar acelerar inversiones que el mercado privado, por sí solo, quizá no ejecutaría en el mismo lugar o momento.

Un hotel podría generar visitantes.

Los condominios podrían añadir residentes.

El comercio podría aumentar actividad peatonal.

Los parques podrían mejorar el espacio público.

Y el conjunto podría fortalecer la relación entre Downtown, Lakefront y SunRail.

Ese es el argumento económico.

Ahora debe demostrarse con resultados.

El riesgo está en las promesas

Los grandes proyectos de redevelopment suelen verse excelentes sobre planos.

Hoteles.

Restaurantes.

Parques.

Residencias.

Comercio.

Calles caminables.

Pero el verdadero riesgo aparece entre el rendering y la inauguración.

Cambian las tasas de interés.

Cambian los costos de construcción.

Cambian los mercados inmobiliarios.

Cambian los operadores hoteleros.

Cambian los inversionistas.

Por eso las cláusulas de desempeño son tan importantes como el diseño arquitectónico.

Kissimmee no solamente necesita un proyecto prometido.

Necesita un proyecto terminado.

Cinco números que vamos a seguir

OSCEOLA 360 seguirá especialmente estos números:

$170,000

Precio previsto para las porciones desarrollables de las dos fases: aproximadamente 0.85 acres en total.

$4.3 millones

Apoyo e incentivos potenciales de la Downtown Kissimmee CRA para ambas fases.

100–120

Habitaciones contempladas para el hotel.

18–20

Condominios previstos en la segunda fase.

Marzo de 2029

Fecha proyectada para completar la construcción del hotel y parque lineal.

Pero falta un sexto número.

Y podría ser el más importante:

la inversión privada total.

Lo que todavía debemos saber

OSCEOLA 360 buscará respuestas a estas preguntas:

¿Cuál es el valor tasado actual de los aproximadamente 0.85 acres que podrían transferirse al desarrollador?

¿Cuál será la inversión privada total del proyecto?

¿Cuántos empleos permanentes se proyectan?

¿Cuánto ingreso adicional espera generar la CRA como consecuencia del redevelopment?

¿Cuáles son exactamente las condiciones para desembolsar los $4.3 millones?

¿Qué ocurre con los incentivos si una fase no se construye?

¿Existen cláusulas de recuperación de dinero público?

¿Quién será propietario y responsable del mantenimiento de los parques públicos?

¿Y cuándo podrá el público comparar las proyecciones económicas originales con los resultados reales?

Una precisión sobre la reunión de anoche

El Master Development Agreement estaba incluido en la agenda del 6 de octubre con recomendación de aprobación tanto ante la City Commission como ante la Downtown Kissimmee CRA.

A la hora de preparar esta edición, OSCEOLA 360 no había localizado todavía actas oficiales publicadas que permitieran verificar el resultado final de la votación.

Por esa razón, esta columna no presenta el acuerdo como definitivamente aprobado.

Cuando exista confirmación oficial, el resultado deberá incorporarse al seguimiento del proyecto.

OSCEOLA 360

Toho Square podría convertirse en una de las transformaciones más visibles del Downtown de Kissimmee.

Un hotel.

Condominios.

Comercio.

Parques.

Infraestructura.

Y millones de dólares moviéndose entre inversión privada e incentivos públicos.

El proyecto puede terminar siendo una buena inversión para Kissimmee.

También puede enfrentar retrasos, cambios o resultados inferiores a las proyecciones.

Hoy todavía no sabemos cuál de esos escenarios ocurrirá.

Pero sí sabemos algo:

cuando una ciudad coloca terreno público y hasta $4.3 millones en apoyo público dentro de una operación de redevelopment, la transparencia no debe terminar cuando se firma el acuerdo.

Ahí debe comenzar.

Porque dentro de unos años la pregunta no será si el rendering era atractivo.

Será mucho más sencilla:

¿Qué recibió Kissimmee a cambio?