El día que terminó la era Messi y comenzó definitivamente la era Lamine Yamal

Opinión deportiva

Por Ricardo López

Editor de Deportes y Asuntos Comunitarios

El Sol de la Florida

El fútbol no anuncia formalmente el final de sus grandes épocas. No convoca conferencias de prensa, no publica comunicados y tampoco espera que el mundo esté preparado. Simplemente coloca frente a frente al pasado y al futuro, deja que el balón ruede y permite que el resultado escriba la historia.

La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina tuvo precisamente esa dimensión. España levantó el trofeo después de imponerse 1-0 en tiempo extra, pero el significado de aquella noche fue mucho más profundo que el marcador.

En un extremo del campo estaba Lionel Messi, el futbolista que dominó el deporte durante casi dos décadas. En el otro aparecía Lamine Yamal, el joven que simboliza una nueva generación española y que, pese a su corta edad, ya juega como si los grandes escenarios le pertenecieran.

No fue únicamente el triunfo de una selección sobre otra. Fue el encuentro entre una era que comenzaba a despedirse y otra que terminaba de presentarse ante el mundo.

El último gran capítulo de Messi

Lionel Messi llegó a esta final con 39 años y con una carrera que no necesitaba nuevas confirmaciones.

Había ganado ligas, Champions League, Copas América, Balones de Oro y, sobre todo, el Mundial de Catar 2022, el título que completó su colección y terminó definitivamente con cualquier discusión sobre su lugar entre los grandes de la historia.

Volver a disputar una final mundialista cuatro años después ya representaba una hazaña extraordinaria. Messi no llegó a 2026 como una figura decorativa. Continuó siendo el referente emocional, creativo y simbólico de Argentina.

Sin embargo, ante España se encontró con algo que ningún futbolista, por brillante que sea, puede derrotar para siempre: el paso del tiempo y la evolución del propio juego.

España no le concedió espacios. Lo rodeó cada vez que recibió el balón, cortó sus conexiones con los atacantes argentinos y obligó al capitán a alejarse de las zonas donde históricamente había sido más peligroso.

Messi intentó. Buscó recibir entre líneas, retrocedió para participar en la construcción y esperó ese instante de inspiración capaz de transformar una final. Pero esta vez el partido nunca terminó de abrirse para él.

Eso no disminuye su grandeza. Al contrario, confirma la magnitud de su figura: incluso cerca de los 40 años, España diseñó buena parte de su estrategia pensando en cómo neutralizarlo.

Una derrota no borra una leyenda

Sería injusto presentar la caída de Argentina como el fracaso de Messi.

Las grandes carreras no pueden juzgarse por un solo partido, mucho menos cuando ese partido corresponde a una segunda final mundialista consecutiva.

Messi ya había llevado a Argentina a recuperar la Copa América, conquistar el Mundial de 2022 y reconstruir una relación con su selección que durante años estuvo marcada por derrotas, frustraciones y críticas.

Su legado permanece intacto.

Nada de lo ocurrido en la final elimina sus goles, sus títulos, sus asistencias ni las noches en las que convirtió lo imposible en algo cotidiano.

Pero el fútbol también exige reconocer cuándo una etapa histórica comienza a cerrarse.

Y la imagen de Messi observando la celebración española mientras una nueva generación levantaba la Copa tuvo el peso simbólico de una despedida.

Quizás no haya sido su último partido con Argentina. Quizás todavía participe en compromisos internacionales. Sin embargo, es difícil imaginar otro escenario mundialista en el que vuelva a ser el centro absoluto del torneo.

La final de 2026 se sintió como el último gran capítulo de su historia en la Copa del Mundo.

España ganó con una idea, no con una dependencia

Argentina llegó a la final sosteniéndose en su experiencia competitiva, su carácter y la jerarquía de una generación acostumbrada a sobrevivir en los partidos difíciles.

España llegó con algo distinto: una estructura colectiva que no dependía de un solo futbolista.

Esa fue una de las grandes diferencias.

La selección española controló los tiempos, dominó amplios pasajes del encuentro y obligó a Argentina a defender durante largos períodos. Su mediocampo administró el balón con paciencia y su presión redujo las posibilidades de transición del equipo sudamericano.

España no esperaba una genialidad aislada.

Cada jugador conocía su función. Cada movimiento tenía una intención. Cada pérdida de balón era seguida por una reacción colectiva.

Fue la victoria de un sistema bien desarrollado sobre un equipo que, aunque competitivo, seguía necesitando momentos especiales de sus principales figuras.

La España campeona recuerda que las selecciones más fuertes no siempre son aquellas que poseen al mejor jugador, sino aquellas que consiguen que todos sus jugadores comprendan y ejecuten la misma idea.

Lamine Yamal y la tranquilidad de los elegidos

Lamine Yamal representa algo que aparece muy pocas veces en el fútbol: un talento extraordinario acompañado por una sorprendente naturalidad.

Juega sin demostrar miedo ante el escenario, la camiseta o el rival.

No parece cargar con la presión de ser comparado con Messi. Tampoco intenta copiarlo. No necesita convertirse en “el nuevo” nadie.

Su mayor fortaleza es precisamente esa: está desarrollando una identidad propia.

Yamal encara, desequilibra, asiste y obliga a las defensas a modificar su estructura. Incluso cuando no marca, su presencia condiciona al adversario.

En una final cerrada, su capacidad para atraer rivales y abrir espacios fue parte esencial del funcionamiento español. Argentina no podía concederle libertad, y esa vigilancia permanente permitía que otros futbolistas encontraran zonas para atacar.

Pero lo más importante no es únicamente su rendimiento actual.

Es la sensación de que todavía estamos viendo una versión inicial de lo que puede llegar a ser.

A una edad en la que muchos jóvenes apenas comienzan a adaptarse al fútbol profesional, Yamal ya ha disputado los partidos más importantes del planeta y ha participado en la conquista de los máximos títulos.

El futuro, para él, no es una promesa distante.

Ya comenzó.

No existe un nuevo Messi

Cada vez que una leyenda se acerca al retiro, el fútbol inicia una búsqueda desesperada por su reemplazo.

Después de Pelé se buscó otro Pelé. Después de Maradona, otro Maradona. Durante años se intentó determinar quién sería el heredero de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Pero los grandes futbolistas no se repiten.

Cada uno transforma el juego de una manera diferente y pertenece a unas circunstancias históricas irrepetibles.

Lamine Yamal no será Lionel Messi.

Y eso es positivo.

Messi fue un creador de espacios, un goleador extraordinario, un asistente y un conductor capaz de decidir partidos desde múltiples posiciones. Yamal tiene otras características, otro recorrido y una selección construida de manera distinta.

El joven español no necesita igualar los números de Messi para convertirse en una figura histórica.

Necesita desarrollar su propio talento, protegerse de las expectativas desmedidas y mantener la disciplina necesaria para sostener una carrera de élite.

La historia del deporte está llena de jóvenes prodigios que no lograron soportar la presión. El desafío no es alcanzar la cima una vez. El verdadero reto consiste en permanecer allí durante diez o quince años.

Del fútbol de una figura al fútbol de una generación

La final también mostró un cambio más amplio en la estructura del fútbol internacional.

Durante mucho tiempo, Argentina estuvo organizada alrededor de Messi. Era lógico: cuando un equipo posee a uno de los mejores jugadores de la historia, intenta construir el sistema para aprovecharlo.

España, en cambio, presentó una generación completa.

Lamine Yamal es su rostro más visible, pero el proyecto no depende exclusivamente de él. A su lado aparecen mediocampistas, defensores y atacantes capaces de sostener el modelo colectivo.

Ese detalle puede convertir a España en una potencia duradera.

Una selección que depende de una estrella suele sufrir cuando esa figura envejece, se lesiona o abandona el equipo. Una selección construida alrededor de una identidad futbolística tiene mayores posibilidades de renovarse sin perder su esencia.

España ya vivió una época dorada entre 2008 y 2012. La nueva generación no juega exactamente igual, pero conserva algunos principios fundamentales: dominio del balón, inteligencia táctica, movilidad, presión y confianza en el talento joven.

La diferencia es que ahora incorpora más velocidad, desborde y verticalidad.

El relevo generacional quedó expuesto ante el mundo

El fútbol siempre continúa.

Cuando una leyenda se retira, el deporte no queda vacío. Se transforma.

Messi recibió en su momento una antorcha que antes habían llevado figuras como Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Durante casi dos décadas la sostuvo con una brillantez difícil de repetir.

Ahora esa luz comienza a pasar hacia una generación encabezada por futbolistas más jóvenes.

Lamine Yamal no es el único. El fútbol mundial cuenta con talentos que buscarán dominar la próxima década. Sin embargo, haber conquistado un Mundial y convertirse en protagonista de la selección campeona le proporciona una ventaja simbólica enorme.

Las nuevas eras no comienzan necesariamente cuando desaparece la anterior.

Durante algún tiempo ambas pueden coexistir.

Eso fue lo que vimos en la final: Messi todavía compitiendo por el trofeo más importante, mientras Yamal ya comenzaba a construir su propia leyenda.

Una noche que será comprendida con el tiempo

Es posible que hoy recordemos esta final principalmente por el título de España, el gol decisivo y la derrota del campeón defensor.

Pero dentro de veinte años probablemente la observemos de otra manera.

La veremos como el partido en el que una generación española anunció que estaba preparada para gobernar el fútbol mundial.

También como la noche en que Lionel Messi disputó posiblemente su último gran escenario internacional.

Y, sobre todo, como el momento en que Lamine Yamal dejó de ser presentado únicamente como una promesa para convertirse en uno de los principales símbolos del nuevo fútbol.

Las eras deportivas rara vez tienen una fecha exacta.

Esta vez, sin embargo, el calendario podría haberla señalado con claridad.

La era Messi no terminó porque España ganara una final. Terminó porque el tiempo, inevitablemente, comenzó a reclamar su espacio.

La era Lamine Yamal no comenzó solamente porque levantara una Copa. Comenzó porque demostró que estaba preparado para asumir el escenario que las grandes leyendas terminan dejando atrás.

Messi se despide con una historia prácticamente imposible de superar.

Lamine Yamal comienza la suya con todo el mundo observándolo.

Uno deja una huella eterna.

El otro acaba de dar sus primeros pasos sobre ella.