Ejército remodela destacamento en El Cercado para fortalecer la seguridad y la capacidad operativa en San Juan. Otras Noticias del ERD

El Cercado, San Juan, R.D.- El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, encabezó el acto de reinauguración del destacamento militar de esa institución en el municipio de El Cercado, provincia San Juan.

La remodelación de estas instalaciones forma parte del proceso de fortalecimiento institucional que impulsa el Ejército, orientado a mejorar las condiciones de servicio del personal militar, optimizar la capacidad operativa de las tropas y reforzar las labores de seguridad en la región.

Durante la actividad, el Mayor General Camino Pérez destacó la importancia de continuar modernizando las infraestructuras militares, con el propósito de garantizar mayor eficiencia en las operaciones y ofrecer mejores condiciones al personal destacado en las distintas unidades del Ejército en todo el territorio nacional.

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En el acto estuvieron presentes la gobernadora provincial de San Juan, Dra. Ana María Castillo Mateo; el alcalde del municipio de El Cercado, señor William Alberto Garabito; y el comandante de la 3ra. Brigada de Infantería, coronel Domingo Cruz Sosa, junto a otras autoridades civiles y militares de la zona.

Ejército intercepta vehículo con 20 indocumentados tras persecución en Valverde

Mao, Valverde, R.D. – Una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptó un vehículo que transportaba a veinte (20) nacionales haitianos indocumentados durante un operativo realizado en la provincia Valverde.

La intervención tuvo lugar en la autopista Duarte, frente a la entrada de la sección Damajagua, próximo al Batey Libertad, en el municipio de Esperanza, donde los soldados interceptaron una jeepeta marca Kia, modelo Sorento LX 4×2, color blanco, año 2019, placa G768386.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor del vehículo emprendió la huida al notar la presencia militar, originándose una persecución que culminó cuando el conductor perdió el control y cayó a un canal, dejando abandonado el vehículo, logrando escapar del lugar.

Al inspeccionar la jeepeta, las autoridades encontraron en su interior a veinte (20) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos dieciséis (16) hombres, dos (02) mujeres y dos (02) menores de edad, todos resultando ilesos.

Los extranjeros detenidos, junto al vehículo, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los procesos legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM) con fines de repatriación.

El Ejército de República Dominicana reiteró que mantiene reforzadas las labores de vigilancia, patrullaje e interdicción en diferentes puntos, como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad fronteriza.

Ejército detiene grupo de 73 haitianos indocumentados localizados con unidades de drones en Dajabón

Dajabón, R.D. – Durante un amplio operativo de vigilancia e interdicción realizado en la provincia Dajabón, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al 10mo. Batallón de Infantería, realizaron la detención de setenta y tres (73) nacionales haitianos con estatus migratoria irregular.

La operación fue desplegada luego de que los extranjeros fueran detectados por medio de vigilancia aérea con unidades de drones en una zona montañosa del municipio de Loma de Cabrera, lo que motivó la activación de patrullas del ERD, quienes establecieron un cerco de vigilancia y control en las comunidades de El Pino y Partido.

Luego de las labores de vigilancia y seguimiento, los soldados del ERD detuvieron a sesenta y tres (63) hombres, siete (07) mujeres y tres (03) menores de edad, para un total de setenta y tres (73) extranjeros indocumentados.

Los nacionales haitianos fueron interceptados en las inmediaciones del Destacamento El Rodeo, perteneciente al Distrito Municipal El Pino, provincia Dajabón.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados y entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana reiteró que mantiene reforzadas las labores de vigilancia y control en toda la zona fronteriza, utilizando tecnología de drones y unidades de inteligencia, como parte de las operaciones destinadas a combatir el tráfico ilegal de personas y a fortalecer la seguridad nacional.