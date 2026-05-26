Presidente Abinader inicia entrega del Bono Madre 2026

Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este lunes el acto de lanzamiento y entrega del Bono Madre 2026, con motivo de la celebración del Día de las Madres este próximo domingo, una iniciativa dirigida a apoyar a progenitoras de hogares vulnerables en todo el país, que impactará a más de un millón de madres dominicanas

La actividad se celebró en el Club San Carlos, Distrito Nacional, donde el mandatario afirmó que las madres dominicanas han sido las principales responsables de educar y formar a millones de ciudadanos con esfuerzo, amor y dedicación.

Durante su discurso, el jefe de Estado expresó que el programa “Cariñito a las Madres” se ha convertido en una tradición de su gestión y destacó que este año beneficiará a más de un millón de madres dominicanas en condición de vulnerabilidad.

“Hoy, sencillamente, con mucho amor, pero con mucha responsabilidad, empezamos a transferirle lo que ha sido una tradición de nuestro gobierno desde hace cuatro años, el cariñito a las madres, a más de un millón de madres dominicanas”, manifestó el mandatario.

El gobernante sostuvo que los programas sociales impulsados por el Gobierno forman parte de una planificación dirigida a reducir los niveles de pobreza en el país, especialmente entre las mujeres, sector que históricamente ha enfrentado mayores niveles de vulnerabilidad económica.

En ese sentido, explicó que la selección de las beneficiarias se realiza a través del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), con el propósito de garantizar que la ayuda llegue directamente a las madres que más lo necesitan, sin ningún tipo de consideración política o personal.

“Nos sentimos orgullosos de estas ayudas porque han disminuido y seguirán disminuyendo la pobreza, especialmente entre las madres dominicanas”, expresó.

El presidente Abinader también reconoció el rol fundamental que desempeñan las madres dentro de la sociedad dominicana, calificándolas como soporte económico, espiritual, social y familiar de sus hogares.

“Ustedes como madres, son el soporte de toda una sociedad, han cargado con la educación de sus hijos y de sus hijas. Han sido ese soporte económico, espiritual, social, familiar y, sobre todo, de amor”, indicó.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar implementando políticas públicas y programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de las mujeres y reducir los niveles de pobreza en todas las regiones del país, al mismo tiempo que envió un mensaje de felicitación y admiración a las madres dominicanas con motivo de la celebración de su día.

“Las queremos, las amamos, las admiramos, y lo que queremos es que tengan la mejor calidad de vida posible, y, desde el Gobierno, vamos a ir ayudándolas para mitigar la pobreza y para mejorar su calidad de vida en cada una de las regiones de la República Dominicana. Que Dios bendiga a las madres dominicanas y a cada una de ustedes”, expresó.

Respaldo a las madres dominicanas

De su lado, la directora de Supérate, Mayra Jiménez, reconoció el esmero del presidente Luis Abinader por respaldar a las madres dominicanas, durante la entrega por cuarto año consecutivo la entrega del Bono Madre 2026.

Jiménez destacó que el subsidio representa no solo un apoyo económico, sino también un reconocimiento al esfuerzo diario de las madres que sostienen sus hogares, cuidan de sus hijos, acompañan a sus familias y enfrentan múltiples responsabilidades.

“Una sociedad que reconoce y protege a las madres es una sociedad que avanza con bienestar, esperanza y fe en el futuro”, expresó la funcionaria, al agradecer al mandatario por mantener esta iniciativa social.

La directora de Supérate explicó que la selección de las beneficiarias fue realizada mediante un proceso de focalización “muy estricto”, con el propósito de garantizar que la ayuda llegue a las madres con mayores niveles de vulnerabilidad en todo el país.

Indicó que las madres pertenecientes al programa Supérate recibirán el bono a través de su tarjeta de subsidios, mientras que aquellas que no forman parte del programa podrán acceder al beneficio mediante una remesa enviada por el Banco de Reservas y notificada a través de un mensaje de texto.

Asimismo, recordó que las beneficiarias dispondrán de un plazo de 90 días para canjear el incentivo económico.

Jiménez resaltó además que los programas de protección social del Gobierno impactan actualmente a más de un millón de hogares dominicanos, de los cuales el 65 % están encabezados por mujeres y el 54.5 % corresponde a madres.

La funcionaria sostuvo que Supérate continúa desarrollando programas de formación, agricultura familiar y políticas de cuidado dirigidas a fortalecer la calidad de vida de las madres dominicanas y sus familias.

“El Cariñito”

Se trata de la cuarta edición de “El Cariñito”, un aporte económico de pago único y de libre disposición, por un monto de RD 1,500.00, equivalentes a una inversión de RD 1,500 millones, que el Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, destina para apoyar a madres dominicanas, en ocasión del Día de las Madres.

“El Cariñito” impactará tanto a madres beneficiarias de la tarjeta Aliméntate como a otras madres que no son beneficiarias de los programas de Supérate, que cumplan con los criterios de selección.

Estuvieron presentes la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; los directores, general del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Augusto de los Santos; del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Vicente, y subdirectoras regionales de Supérate.