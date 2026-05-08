Ejército Dominicano intercepta minibús con 25 indocumentados tras persecución en Valverde. Otras Noticias del ERD

Mao, Valverde, R.D. –Una Patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD), destacada en el puesto de chequeo Mangá, interceptó un vehículo que transportaba a veinticinco (25) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en la provincia Valverde.

La intervención fue realizada en la entrada del municipio de Castañuelas, donde los soldados del Ejército dieron seguimiento a un minibús marca Hyundai, color gris, cuyo conductor, al notar la presencia de las autoridades, emprendió la huida, logrando escapar, dejando el vehículo abandonado.

Al inspeccionar el minibús, los soldados encontraron en su interior a veinticinco (25) extranjeros indocumentados, entre ellos trece (13) hombres, diez (10) mujeres y dos (02) menores de edad.

Los extranjeros detenidos, junto al vehículo, fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana continuará ejecutando operativos de interdicción y combate al tráfico ilícito de personas, como parte de su misión de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes en el territorio nacional.

Ejército frustra cruce ilegal de tres motocicletas en Elías Piña

Elías Piña, R.D. –El Ejército de República Dominicana (ERD) informó que miembros del 11er. Batallón de Infantería “GPF”, retuvieron tres motocicletas en el municipio de Bánica, provincia Elías Piña.

El hecho ocurrió en el denominado callejón de Los Gajos, donde una patrulla militar sorprendió a tres (03) nacionales haitianos que intentaban cruzar hacia territorio haitiano a bordo de tres motocicletas, todas sin placa.

Al percatarse de la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida, dejando abandonadas las motocicletas en el lugar. Los vehículos son de la marca Haojin, en colores negro y gris con rojo.

Las motocicletas fueron trasladadas bajo custodia al Destacamento de Bánica y posteriormente a la Fortaleza La Estrelleta del ERD, para los fines legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana seguirá reforzando los operativos de vigilancia y control en la zona fronteriza, con el objetivo de prevenir las actividades ilícitas y garantizar la seguridad en la región.

Patrulla del Ejército detiene minibús con 30 indocumentados en San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana, R.D. – Miembros del 12do. Batallón de Montañeros del Ejército de República Dominicana (ERD), interceptaron un minibús que transportaba a treinta (30) nacionales haitianos indocumentados, durante un operativo realizado en San Juan de la Maguana.

La detención fue realizada en el tramo carretero Jorgillo–Vallejuelo, donde una patrulla detectó el vehículo marca Toyota, color blanco, cuyo conductor, al percatarse de la presencia de las autoridades, emprendió la huida, dejando el minibús abandonado en el lugar.

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron en su interior a los treinta (30) extranjeros indocumentados, quienes fueron detenidos sin incidentes.

Tanto los extranjeros indocumentados como el minibús, fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para los fines legales correspondientes y su entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El ERD reiteró que continuará reforzando los operativos de interdicción, como parte de su compromiso con la seguridad y el control fronterizo, en cumplimiento de las leyes vigentes.