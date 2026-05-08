RD fortalece liderazgo regional con ejercicio Chemex Grulac 2026 junto a la OPAQ a travez del Ministerio de Defensa.Otras Noticias Militares

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en coordinación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), llevaron a cabo el ejercicio regional Chemex Grulac 2026, el primero de esta magnitud en América Latina y el Caribe orientado a fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias químicas.

Este importante ejercicio, realizado del 27 de abril hasta el día de hoy, reunió a 90 participantes, incluyendo 18 expertos locales e instructores, con representación de 23 países, entre ellos la República Dominicana y España en calidad de instructores. La iniciativa contó además con una participación femenina aproximada del 25 %, cifra que se amplió con la integración de participantes locales.

El Chemex Grulac 2026 constituye un hito en materia de seguridad y defensa regional, al promover el entrenamiento conjunto, el intercambio de buenas prácticas y la coordinación efectiva entre autoridades civiles y militares responsables de la gestión de riesgos químicos.

Como parte de su componente formativo, el ejercicio abordó áreas clave de capacitación especializada, incluyendo la identificación de agentes químicos, procedimientos de descontaminación, técnicas de detección y muestreo, uso de equipos de protección personal, y la gestión y comando de incidentes en entornos CBRN, fortaleciendo así las capacidades operativas de los países participantes.

Como elemento innovador, el Chemex Grulac 2026 incorporó por primera vez en la región una fase médica dentro de un ejercicio de esta naturaleza, fortaleciendo la capacidad de respuesta integral ante incidentes químicos, incluyendo la atención sanitaria especializada.

En ese contexto, el 6 de mayo se realizó una jornada de demostración ante autoridades nacionales, países donantes, observadores internacionales y embajadas acreditadas, quienes pudieron presenciar un simulacro integral que recreó la respuesta completa ante un incidente químico, desde la activación de los sistemas de alerta e inteligencia, el despliegue de equipos especializados, los procesos de descontaminación, hasta la atención médica y traslado de las víctimas a centros hospitalarios.

Este esfuerzo se desarrolló en el marco de la OPAQ, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, y con la articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de la República Dominicana en el Reino de los Países Bajos, que ha desempeñado un rol clave en su coordinación internacional.

La realización de este ejercicio en territorio dominicano refleja el compromiso del país con el cumplimiento de la Convención sobre las Armas Químicas, así como su disposición de ser un actor activo y confiable en los esfuerzos multilaterales para la prevención, preparación y respuesta ante amenazas químicas.

Asimismo, este evento contó con el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo el apoyo de países de la Unión Europea, Canadá y España, cuyo acompañamiento fue clave para el fortalecimiento de capacidades en la región.

Con esta iniciativa, la República Dominicana reafirma su rol como plataforma de articulación regional en temas de seguridad, defensa y cooperación internacional, consolidando su liderazgo en el Caribe y América Latina en el ámbito de la gestión de emergencias químicas.

Cooperativa de los Integrantes de las Fuerzas Armadas inicia proceso de elección de 194 delegados y suplentes

La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de los Integrantes de las Fuerzas Armadas (COOPINFA) inició el proceso nacional de elección de 194 delegados, delegadas y suplentes correspondientes al año 2026, mediante un calendario de más de 27 jornadas que se desarrollarán de manera progresiva en las principales unidades mayores (brigadas, bases navales y aéreas) de todas las regiones del país.

Este proceso se desarrolla en estricto cumplimiento de los estatutos institucionales y del artículo 21 de la Ley 127-64, con el propósito de conformar el máximo órgano de decisión que sesionará en la IX Asamblea General Ordinaria, prevista para enero de 2027. Los 194 delegados y suplentes que resulten electos se sumarán a los 33 miembros de los órganos de administración y control, para integrar un cuerpo deliberativo de 227 representantes.

La elección de delegados constituye un eje fundamental del modelo cooperativo, al garantizar la participación democrática de los asociados en la toma de decisiones. A través de este proceso, se fortalece la representatividad institucional y se asegura que la Asamblea General refleje de manera equitativa la voz de la membresía a nivel nacional.

Las jornadas recorrerán las principales unidades militares del país, abarcando la Región Norte —con presencia en Santiago, Valverde Mao, Puerto Plata y San Francisco de Macorís—; la Región Este —en San Pedro de Macorís y Boca Chica—; Santo Domingo y el Distrito Nacional —incluyendo Villa Mella, San Isidro, la Base Aérea, el Regimiento de la Guardia Presidencial y el Cuerpo de Seguridad Presidencial—; y la Región Sur —con jornadas en Las Calderas (Baní), Barahona y San Juan—. En el proceso participarán también oficiales generales y almirantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El acto inaugural fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración, mayor general Juan José Otaño Jiménez, ERD; el vicepresidente, general de brigada piloto Moltimer José de Jesús Eusebio, FARD; y el secretario Julio Ángel Morales.

Con este proceso, COOPINFA pone de manifiesto su compromiso con el fortalecimiento de la democracia cooperativa, promoviendo una gestió7 de mayo 2026n participativa, transparente y representativa, en la que cada asociado ejerce su derecho a elegir y ser elegido.

Lee Ballester supervisa controles migratorios en la frontera domínico-haitiana

DAJABÓN.- El director general de Migración Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., recorrió de sur a norte la frontera domínico-haitiana, para supervisar los controles migratorios y las capacidades operativas de la institución, en los puntos de control fronterizo ubicados en los pasos formales de Elías Piña y Dajabón.

De cara a fortalecer los mecanismos que utiliza la DGM para regular el flujo de personas que entran y salen del país en un mismo día, en estas zonas de intensa actividad comercial, Lee Ballester verificó junto a los directores de inteligencia y control migratorio, los procesos de biometrización y control de acceso a los mercados binacionales, donde converge la responsabilidad compartida de Migración con las instituciones de seguridad y defensa.

Este jueves 07 de mayo, en su recorrido por Elías Piña y Dajabón, el director de Migración se hizo acompañar por el experto en tecnología Porfirio López Nieto, para intercambiar impresiones sobre las iniciativas de reforzamiento de las plataformas digitales que allí funcionan, aumentar las capacidades operativas y logísticas del personal de Migración desplegado en la línea fronteriza, así como revisar los protocolos de actuación para asegurar un control más eficiente, seguro y garantista de derechos.

Al ser abordado por periodistas en Dajabón, Lee Ballester les externó su visión de “instalar contenedores equipados con estaciones de registro biométrico en la frontera, para regular el acceso a los mercados binacionales, ya que en un plazo de 60 a 90 días, solo podrán ingresar quienes estén debidamente registrados en la base biométrica de la institución”.

Lee Ballester señaló además, que “esos registros serán sometidos a procesos de depuración en distintas bases de datos gracias a la interoperabilidad, que no es más que la capacidad de diferentes sistemas y aplicaciones para intercambiar información, con lo cual se impediría además, el acceso de menores de edad a los mercados binacionales, mientras se instalan cámaras de video vigilancia para el control fronterizo”.

El titular de la DGM evalúa ampliar el recurso humano de la institución, ya que se van a instalar nuevas oficinas tipo furgones equipados con tecnología de última generación en Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón. Durante el recorrido, sostuvo encuentros con miembros de las unidades operativas, de reacción rápida e inteligencia migratoria.

DNCD incauta 1,295 paquetes de drogas y apresa a cuatro personas en costas de Pedernales

Los detenidos son Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.

Las autoridades confiscaron un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaína y marihuana en Pedernales.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscaron un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaína y marihuana durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.

En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.

El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.

Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.

Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.

La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.

Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).

Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.

“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.

El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.