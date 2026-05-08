Presidente Abinader llega a Costa Rica para participar en actos de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado. Otras Noticias Presidenciales

Costa Rica.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona arribó este jueves a las 11:05 de la mañana (hora local) al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, para participar en los actos de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, previstos para este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

El presidente Abinader fue recibido a su llegada por la primera vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive Angermüller, y la embajadora dominicana en ese país, María Amelia Marranzini Grullón. Durante la ceremonia de recibimiento fueron interpretados los himnos nacionales de ambas naciones.

El gobernante dominicano llegó a territorio costarricense acompañado por el canciller Roberto Álvarez, atendiendo a una invitación oficial, como parte de los vínculos diplomáticos entre ambas naciones y del interés de fortalecer la cooperación bilateral.

Además, integran la delegación dominicana una reducida comitiva compuesta por el secretario de Gabinete, Eilyn Beltrán; su asistente personal, Mercedes Pichardo; el director de Prensa del Presidente, Carlos Alberto Camionero, y el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Jimmy Arias.

A su llegada, el mandatario sostendrá una reunión bilateral con la presidenta electa Laura Fernández Delgado.

Posteriormente, asistirá a la cena ofrecida por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

Viernes 8 de mayo

Para el viernes 8 de mayo, el jefe de Estado dominicano se trasladará, junto con su comitiva, al Estadio Nacional para participar en la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado.

Tras concluir la ceremonia, el presidente Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período constitucional 2026-2030 y, posteriormente, asistirá a la recepción oficial, junto con las delegaciones internacionales asistentes.

El regreso del mandatario y de su delegación oficial a la República Dominicana está programado para la noche del viernes.

El presidente Luis Abinader salio en la mañana de hoy a Costa Rica para participar en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, programados para mañana viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

La agenda del presidente Abinader en ese país centroamericano incluye una reunión bilateral con la mandataria electa, Laura Fernández Delgado, la cual será a su llegada. Posteriormente, asistirá a la cena ofrecida por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

Presidente Abinader sostiene reunión bilateral con la mandataria electa, Laura Fernández Delgado

San José.- El presidente Luis Abinader sostuvo este jueves una reunión bilateral con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.

El encuentro se produjo en el Museo de Arte Costarricense, donde los líderes reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica.

Abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.

La presidenta electa, Laura Fernández Delgado, expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.

Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.

De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.

De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.

Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del Gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estévez Astorga.

Presidente Abinader sostiene encuentro con empresarios de Costa Rica organizado por la Embajada Dominicana

San José.– En el marco de su visita oficial con motivo de la ceremonia de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con empresarios en Costa Rica, organizado por la Embajada de la República Dominicana.

En el encuentro, el presidente Abinader, acompañado del canciller Roberto Álvarez y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, presentó las oportunidades de inversión, el crecimiento económico y las políticas impulsadas por su gobierno para fortalecer la empleabilidad, las exportaciones y el clima de negocios en el país.

Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó que su administración incentiva la creación de empresas, proinversiones y proempleos, al tiempo que impulsa políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y garantizar la paz social.

“Este sigue siendo el mejor momento para invertir en la República Dominicana”, expresó el gobernante, al resaltar la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional alcanzado en los últimos años.

El mandatario aseguró que el país mantiene una amplia apertura a la inversión extranjera, no solo desde el Gobierno, sino también desde el punto de vista social, lo que, a su juicio, diferencia a la República Dominicana de otras naciones.

Asimismo, destacó el crecimiento del sector turístico y señaló que cada vez más cadenas hoteleras y marcas norteamericanas continúan expandiendo sus inversiones en el país, fortaleciendo el desarrollo económico y la generación de empleos.

El jefe de Estado indicó que el crecimiento de la economía dominicana está sustentado en la inversión privada y aseguró que el Gobierno trabaja para agilizar los procesos burocráticos y facilitar la permisología, con el propósito de hacer más atractivo el país para los inversionistas.

También resaltó la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), indicando que al inicio de su gestión existían ocho centros y actualmente operan 62 escuelas técnicas enfocadas en preparar mano de obra especializada para sectores estratégicos, especialmente las zonas francas.

El mandatario destacó además el crecimiento de las exportaciones dominicanas en áreas como dispositivos médicos, equipos eléctricos, tabaco y derivados, además de los avances en sectores emergentes como semiconductores, turismo de salud, energía renovable y desarrollo inmobiliario.

En materia energética, indicó que el país ha fortalecido su capacidad de generación renovable y adelantó que la República Dominicana se prepara para aumentar significativamente la participación de energías limpias en el sistema eléctrico nacional.

De igual modo, explicó que el Gobierno mantiene incentivos para las zonas francas y promueve una relación de “ganar-ganar” entre el Estado y los inversionistas, con acompañamiento directo a los proyectos de inversión.

El presidente Abinader habló sobre la Meta 2036, iniciativa impulsada por el Gobierno con el objetivo de convertir a la República Dominicana en un país plenamente desarrollado para el año 2036, mediante el fortalecimiento de la inversión, la competitividad, la educación técnica, la innovación, la generación de empleos de calidad y el crecimiento sostenible de la economía nacional.

Relaciones bilaterales y respaldo a ingreso a la OCDE

En la actividad también intervino el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien resaltó la estrecha relación bilateral entre la República Dominicana y Costa Rica, y recordó que ambas naciones impulsaron la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), mecanismo que ha permitido coordinar políticas exteriores y fortalecer la cooperación regional.

El canciller destacó además el respaldo brindado por Costa Rica a la aspiración dominicana de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), luego de la firma de un memorándum de entendimiento suscrito recientemente en París.

Álvarez indicó que existe una gran sinergia económica entre ambos países, particularmente en sectores como dispositivos y equipos médicos, donde ambas naciones mantienen un importante dinamismo exportador.

Durante el encuentro, empresarios costarricenses compartieron sus experiencias de inversión en la República Dominicana y valoraron positivamente el ambiente de negocios, la estabilidad institucional y el apoyo recibido por parte de las autoridades dominicanas.

Valoran el clima de la inversión en República Dominicana

El empresario Rachid Maalouf, de la Corporación Lady Lee, quien ya tiene proyectos en la República Dominicana, manifestó que la experiencia con el Gobierno, el país y la población dominicana ha sido “positiva y amigable”, destacando el respaldo institucional y el interés mostrado hacia la inversión y el crecimiento económico.

También expresó que la República Dominicana ofrece confianza jurídica y estabilidad para desarrollar proyectos empresariales, afirmando que existe un sólido marco institucional, legal y financiero que brinda seguridad a los inversionistas.

Asimismo, valoró la integración entre trabajadores y empresarios dominicanos y costarricenses, señalando que ambos países mantienen una estrecha relación de colaboración y una cultura laboral compatible que ha permitido desarrollar proyectos exitosos.

Los empresarios participantes en el encuentro fueron Javier Pacheco, de Enjoy Group; Jorge Arturo Monge, de Grupo CODE (Zonas Francas Coyol); Eduardo Bonilla, de Acro Engineering; Esteban Fallas Ramírez, de Smart Tool S.A.; Bernal Rodríguez, de ITEK; Alberto Flores, de Inventory and Distribution Services; Esteban Pacheco, de Librería Internacional Desarrollos Culturales Costarricenses (DCC), y Luis Chinchilla, de OPIA Operaciones e Ingeniería.

Presidente Abinader emite el Decreto 309-26 que crea Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este jueves el Decreto 309-26 que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el objetivo de diseñar las bases para la conformación de un Sistema Educativo Nacional Integral, orientado a un nuevo modelo educativo y a su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La iniciativa también contempla la elaboración de un anteproyecto de ley de educación integral que responda a los desafíos del futuro y fortalezca la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo dominicano.

De acuerdo con el decreto, la Comisión Ejecutiva coordinará sus trabajos con la Comisión Nacional, creada mediante el Decreto 173-16, del 24 de junio de 2016, a fin de garantizar la coherencia entre el proceso de transformación educativa y las iniciativas ya desarrolladas en el sector.

La comisión estará integrada por el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el ministro de Administración Pública y la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Asimismo, contará con un Comité Consultivo que estará integrado por expertos de distintas áreas de la educación, encargados de propiciar el diálogo, la consulta y el consenso en torno a las transformaciones requeridas por el sistema educativo y el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

También, se conformará un Comité Técnico responsable de redactar las propuestas finales derivadas de los consensos alcanzados durante el proceso.

El decreto establece, además, que la Comisión Ejecutiva deberá considerar aspectos fundamentales, como el desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad educativa, la articulación entre educación, formación técnico-profesional y mercado laboral, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema Nacional de Investigación Educativa y del Marco Nacional de Cualificaciones.

Como parte de sus funciones, la comisión organizará una Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, la cual incluirá consultas territoriales en todas las regiones del país, consultas institucionales, consultas abiertas a la ciudadanía y encuentros con expertos nacionales e internacionales.

El propósito de este proceso será recoger propuestas para construir un sistema educativo integral, definir los elementos de una educación orientada al futuro, promover una reforma curricular y organizacional, y formular una nueva ley de educación acorde con las necesidades del desarrollo nacional.

Una vez concluida la consulta, se elaborarán propuestas para fortalecer la articulación del sistema educativo, consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad, desarrollar un ecosistema nacional de investigación educativa y fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Además, se formularán recomendaciones sobre las transformaciones institucionales necesarias para implementar las reformas y se presentará un anteproyecto de ley para la transformación del sistema educativo dominicano.

El referido decreto establece que la Comisión Ejecutiva deberá presentar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley de Educación y las recomendaciones derivadas del proceso en un plazo no mayor de seis meses.

La disposición también instruye a todas las instituciones del Poder Ejecutivo a colaborar con la comisión en el marco de sus competencias.

Con esta medida, queda derogado el Decreto 580-24, del 7 de octubre de 2024, que creó una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

DEA felicita a Abinader por su lucha contra el narcotráfico en el Caribe

DEA y DNCD

La División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) felicitó al Gobierno dominicano y al presidente Luis Abinader por su liderazgo y compromiso constante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional en todo el Caribe.

A través del comunicado de la DEA acerca de la reunión desarrollada entre el administrador de esa entidad, Terrance Cole y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José M. Cabrera, se reafirmó el apoyo inquebrantable de la DEA a la República Dominicana en el desarrollo, la coordinación y la ejecución de estrategias operativas innovadoras destinadas a desmantelar las organizaciones de narcotráfico y desarticular las redes criminales que amenazan la seguridad regional y la seguridad pública.

“Las conversaciones estratégicas se centraron en fortalecer el intercambio de inteligencia, mejorar la coordinación operativa y desarrollar nuevas tácticas de aplicación de la ley diseñadas para identificar, atacar y desmantelar las infraestructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe y el hemisferio occidental”, reseña el comunicado de la DEA.

En el encuentro también participaron altos funcionarios de la DEA como Michael C. Mayer, Agente Especial a Cargo de la División del Caribe; Miles D. Aley, Agente Especial a Cargo de la División de Campo en Miami; Gregory M. Millard, Jefe Adjunto de Operaciones para la Región Sureste; Frank A. Tarentino, Jefe Adjunto de Operaciones para la Región Noreste; y Richard J. Cernuda, Agregado Interino en Santo Domingo.

“La alianza de la DEA con la DNCD sigue siendo una de las relaciones internacionales de aplicación de la ley más sólidas y efectivas de la región. La República Dominicana sigue demostrando un compromiso y un liderazgo extraordinarios en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Mediante el intercambio de inteligencia en tiempo real, operaciones coordinadas y una colaboración inquebrantable, estamos combatiendo con firmeza las redes criminales que amenazan a ambas naciones”, declaró Mayer.

El efe adjunto de operaciones, Gregory M. Millard, destacó la importancia de la cooperación internacional para abordar las crecientes amenazas criminales en todo el corredor del Caribe.

“Las organizaciones criminales operan sin fronteras, y nuestra respuesta debe ser igualmente unificada e implacable. La colaboración entre la DEA, la DNCD y nuestros socios internacionales en materia de aplicación de la ley sigue generando importantes éxitos operativos contra narcotraficantes, organizaciones de lavado de dinero y empresas criminales transnacionales. Estas alianzas son esenciales para proteger a nuestras comunidades y salvaguardar la estabilidad regional”, afirmó Millard, citado por el referido comunicado.

Los funcionarios de la DEA también reconocieron los importantes resultados operativos alcanzados por las autoridades dominicanas en los últimos años y enfatizaron la importancia de seguir fortaleciendo los esfuerzos bilaterales para desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico, el lavado de dinero, el narcoterrorismo y otras formas de delincuencia organizada.

La División del Caribe de la DEA y la DNCD mantienen su compromiso de ampliar las iniciativas conjuntas de aplicación de la ley, fortalecer las alianzas de seguridad regional y garantizar una respuesta coordinada contra las organizaciones criminales que operan en toda la cuenca del Caribe.

“Con la reunión se reafirmó la sólida alianza con la República Dominicana durante una reunión estratégica de alto nivel celebrada en la sede de la División de Campo de la DEA en Miami, subrayando el compromiso continuo entre las autoridades estadounidenses y dominicanas para combatir las organizaciones criminales transnacionales que operan en toda la región del Caribe”, señala el comunicado.

Presidente Abinader oficializa el inicio de la ruta de la antorcha hacia los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles en el Palacio Nacional el acto de recibimiento de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde hizo un llamado a fortalecer el espíritu deportivo, resaltando su valor en la formación de la juventud y en la cohesión social.

Al recibir la antorcha de los juegos, el jefe de Estado expresó su deseo de que la llama simbólica ilumine cada rincón del país, sirviendo como fuente de inspiración para las futuras generaciones.

Destacó la importancia de este símbolo como motor de unidad nacional y como guía hacia la celebración de unos juegos memorables.

Con esta ceremonia, el mandatario dio el banderazo de salida oficial al fuego que iluminará la cita deportiva regional, programada para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

“¡Que viva el deporte y la República Dominicana!”, proclamó el mandatario, reafirmando su compromiso con el impulso de iniciativas que promuevan el desarrollo integral a través de la actividad deportiva.

El atleta Gabriel Mercedes portó el fuego sagrado de los juegos al inicio y luego lo entregó a Bernardita García Smester (hija de Juan Ulises “Wiche” García Saleta). Asimismo, pasó por las manos de la alcaldesa Carolina Mejía; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y Luisín Mejía, presidente del Centro Caribe Sports, para llegar a manos del presidente del comité organizador, José Monegro, luego a Garibaldi Bautista y finalmente a la atleta Crismery Santana.

La actividad, que inició a las 5:30 de la tarde, marca el nacimiento de la “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, un trayecto que busca fortalecer la identidad nacional y el compromiso de la ciudadanía con el desarrollo deportivo.

José Monegro

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, afirmó que estos serán los juegos más grandes de la historia, concebidos para fomentar valores como la honestidad, la disciplina, la solidaridad y la perseverancia.

Destacó que se trata de un evento que pertenece a todos y cada uno de los dominicanos, al tiempo de asegurar que se hará historia, y adelantó que la mascota de los juegos estará inspirada en el Barrancolí, como símbolo representativo de la identidad y el espíritu nacional.

Luisín Mejía

De su lado, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, afirmó que el presidente Luis Abinader ha sentado un precedente con su involucramiento directo en la organización de los juegos. Destacó que el mandatario mantiene un seguimiento constante y un firme compromiso para que el país quede bien ante la comunidad internacional.

Subrayó que no se han escatimado esfuerzos para garantizar que este evento sea una verdadera fiesta del deporte.

Homenaje al legado de “Wiche” García Saleta

En esta edición, el recorrido de la antorcha rinde un tributo histórico a Juan Ulises García Saleta (Wiche), figura central del olimpismo nacional. Saleta fue el impulsor del deporte institucional dominicano y su legado permitió proyectar al país en los escenarios internacionales más exigentes.

Travesía por la geografía nacional

Tras el acto en la casa de Gobierno, la antorcha iniciará un periplo que abarcará las 31 provincias y el Distrito Nacional bajo el siguiente cronograma:

• Punto de partida: La travesía nacional comenzará formalmente este viernes 8 de mayo, tomando como punto de origen la provincia de Pedernales.

• Propósito: A través de este recorrido, el Gobierno y el Comité Organizador difundirán un mensaje de integración social y compromiso ciudadano en cada rincón del país.

• Impacto: Se espera que la “Llama de los Valores” movilice a miles de dominicanos, consolidando el entusiasmo nacional de cara a la inauguración de los Juegos.

Los juegos

La llama que llegó este miércoles a la sede de Gobierno inició su ciclo el pasado 11 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, México. En una ceremonia cargada de simbolismo, el fuego fue encendido conectando las raíces ancestrales de la región con el presente deportivo, antes de ser entregado formalmente a las autoridades dominicanas para su traslado al país.

En los juegos participarán más de 6,200 atletas de alrededor de 36 países y territorios de Centroamérica y el Caribe.

Habrá decenas de disciplinas y alrededor de 470 pruebas. Incluye deportes como atletismo, natación, béisbol, voleibol, equitación y muchos más.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (oficialmente XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe) son el mayor evento multideportivo regional de Centroamérica y el Caribe.

Estuvieron presentes la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; Obras Públicas, Eduardo Estrella; Vivienda, Ito Bisonó; Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista,

y el expresidente del Comité Olímpico Dominicano, Jose Joaquín Puello.