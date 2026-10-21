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Fuerza Aerea Dominicana conmemora aniversarios de cuatro comandos con ofrenda floral y actividades institucionales

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
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Boston, Massachussets, USA

Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este, R. D.-La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) conmemoró este miércoles los aniversarios de los comandos de Seguridad de Base, Mantenimiento Aéreo, Fuerzas Especiales y Apoyo de Servicios Generales, con una ofrenda floral y diversas actividades institucionales encabezadas por su comandante general, el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo.

La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de los Caídos, donde las autoridades rindieron homenaje a los miembros de la institución que perdieron la vida en el cumplimiento del deber. En el acto participaron oficiales generales del Alto Mando, integrantes del Estado Mayor Coordinador y representantes de varias de las unidades conmemoradas.

Como parte de la jornada, los comandos realizaron encuentros institucionales que reunieron a oficiales, alistados, asimilados e invitados especiales. Durante estas actividades se entregaron reconocimientos, incluido uno al comandante general, en agradecimiento por el respaldo brindado a las unidades.

Souffront Tamayo resaltó los aportes de los integrantes de cada comando al cumplimiento de las responsabilidades de la Fuerza Aérea y destacó la importancia de las funciones que desempeñan dentro de la institución militar.

Al referirse al Comando de Seguridad de Base, valoró su trabajo en la protección de las instalaciones militares, el personal y las áreas estratégicas. También reconoció la labor de los técnicos del Comando de Mantenimiento Aéreo, cuyo trabajo contribuye a mantener operativa la flota institucional.

En el Comando de Fuerzas Especiales, el comandante general destacó la preparación táctica, la disciplina y el entrenamiento de esta unidad especializada. Durante las actividades, el equipo de salto libre Tigres Dorados realizó una exhibición de paracaidismo como parte del programa conmemorativo.

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HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZhttps://www.elsoldelaflorida.com
hectorsanchez1907@hotmail.com
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