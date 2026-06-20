Copa Mundial FIFA 2026: Resumen detallado de posiciones al 20 de junio de 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a tomar forma y ya hay selecciones que están muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. El nuevo formato de 48 equipos permite avanzar a los dos primeros de cada grupo y a los ocho mejores terceros lugares.

Los equipos más sólidos hasta el momento

🇲🇽 México (Grupo A)

El Tri es uno de los pocos equipos con paso perfecto. Ha ganado sus dos compromisos sin recibir goles y lidera cómodamente su grupo con 6 puntos. Una victoria o incluso un empate ante Chequia prácticamente le aseguraría terminar como líder.

🇺🇸 Estados Unidos (Grupo D)

La selección anfitriona ha sido una de las grandes sensaciones del torneo. Venció 4-1 a Paraguay y posteriormente 2-0 a Australia, sumando 6 puntos y una diferencia de goles de +5. Es uno de los candidatos a avanzar con autoridad.

🇧🇷 Brasil (Grupo C)

Después de empatar con Marruecos, la Canarinha derrotó a Haití 3-0 y asumió el liderato del grupo. Aunque el resultado fue contundente, la prensa especializada ha señalado que el equipo de Carlo Ancelotti todavía tiene aspectos por mejorar.

Situación de los grupos

Grupo A

México – 6 pts Corea del Sur – 3 pts Chequia – 1 pt Sudáfrica – 1 pt

México tiene un pie en la siguiente ronda. Corea del Sur depende de sí misma para clasificar.

Grupo B

Canadá – 4 pts Suiza – 4 pts Bosnia y Herzegovina – 1 pt Catar – 1 pt

Canadá y Suiza dominan el grupo y definirán el liderato en la última jornada.

Grupo C

Brasil – 4 pts Marruecos – 4 pts Escocia – 3 pts Haití – 0 pts

Es uno de los grupos más disputados. Brasil, Marruecos y Escocia aún tienen opciones de clasificación directa.

Grupo D

Estados Unidos – 6 pts Australia – 3 pts Paraguay – 3 pts Turquía – 0 pts

Estados Unidos está prácticamente clasificado. Australia y Paraguay pelearán por el segundo boleto.

Grupo E

Alemania – 3 pts Costa de Marfil – 3 pts Ecuador – 0 pts Curazao – 0 pts

Alemania impresionó con un histórico 7-1 sobre Curazao. Hoy enfrenta a Costa de Marfil en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Grupo F

Suecia – 3 pts Japón – 1 pt Países Bajos – 1 pt Túnez – 0 pts

Suecia sorprendió con una goleada 5-1 sobre Túnez y lidera el grupo.

Grupo G

Nueva Zelanda – 1 pt Irán – 1 pt Bélgica – 1 pt Egipto – 1 pt

El grupo más parejo del torneo. Todos los equipos están empatados tras la primera jornada.

Grupo H

Uruguay – 1 pt Arabia Saudita – 1 pt España – 1 pt Cabo Verde – 1 pt

Otro grupo completamente abierto donde cualquier selección puede terminar líder.

Grupo I

Noruega – 3 pts Francia – 3 pts Senegal – 0 pts Irak – 0 pts

Noruega sorprendió con una contundente victoria 4-1 sobre Irak, mientras Francia derrotó a Senegal.

Grupo J

Argentina – 3 pts Austria – 3 pts Jordania – 0 pts Argelia – 0 pts

La Albiceleste comenzó con autoridad al vencer 3-0 a Argelia.

Grupo K

Colombia – 3 pts RD Congo – 1 pt Portugal – 1 pt Uzbekistán – 0 pts

Colombia arrancó con una importante victoria 3-1 sobre Uzbekistán y lidera un grupo muy competitivo donde Portugal aún busca despegar.

Grupo L

Inglaterra – 3 pts Ghana – 3 pts Panamá – 0 pts Croacia – 0 pts

Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia y se perfila como favorita para ganar el grupo.

Partidos destacados de hoy (20 de junio)

🇳🇱 Países Bajos vs. Suecia

🇩🇪 Alemania vs. Costa de Marfil

🇪🇨 Ecuador vs. Curazao

Estos encuentros podrían comenzar a definir los clasificados de los Grupos E y F.

Favoritos que mejor impresión han dejado

⭐ Estados Unidos

⭐ México

⭐ Alemania

⭐ Brasil

⭐ Argentina

⭐ Inglaterra

Aunque todavía queda mucha fase de grupos por disputarse, estas selecciones han mostrado el fútbol más convincente en los primeros días del Mundial 2026.