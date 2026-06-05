Rod Stewart se despide de México con “The Final Run”, la gira que pondrá fin a su carrera en los escenarios

México.- El cantante británico Rod Stewart, visitará México para despedirse de sus seguidores con “The Final Run”, la gira que marcará el cierre definitivo de su trayectoria sobre los escenarios tras más de cinco décadas de éxitos.

El artista, considerado una de las figuras más influyentes de la música popular, llegará al país en septiembre con tres presentaciones programadas para el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 de septiembre en Guadalajara y el 13 de septiembre en la Ciudad de México.

La gira reunirá algunos de los temas más emblemáticos de su carrera en un espectáculo que celebrará el legado de quien ha vendido más de 250 millones de discos y sencillos en todo el mundo.

Uno de los momentos más significativos de su visita ocurrirá en Guadalajara, donde encabezará la inauguración del nuevo Coliseo GNP Seguros. El recinto abrirá sus puertas con un concierto protagonizado por una de las leyendas vivas del rock y el pop internacional.

La gira de despedida ya recorrió diversas ciudades de Estados Unidos y continuará por Europa con escalas en el Rock in Rio Lisboa y otros escenarios de gran relevancia antes de llegar a territorio mexicano.

La relación entre Rod Stewart y México mantiene un lugar especial en la historia de los espectáculos masivos. En 1989 protagonizó uno de los conciertos más recordados en el país y contribuyó a consolidar a México como una plaza clave para las grandes producciones internacionales.

A lo largo de su carrera, Stewart acumuló reconocimientos como dos ingresos al Rock & Roll Hall of Fame, el premio ASCAP Founders Award y el reconocimiento como GRAMMY Living Legend.

En 2016 recibió el título de “Sir” tras ser nombrado caballero por sus aportaciones a la música y la beneficencia.

Así fue el momento en que Christian Nodal recibió un homenaje previo a su concierto en CDMX La preventa Banamex para las fechas en México arrancará el próximo 5 de junio a las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará un día después a través de Ticketmaster y en las taquillas de los recintos.

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Notistarz-Foto-Prensa- Rod Stewart