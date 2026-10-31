DeSantis suspende a Jackie Espinosa; Angela Eady asume la alcaldía de Kissimmee

La orden ejecutiva del 30 de octubre separa a Espinosa de sus funciones y suspende su remuneración mientras enfrenta cargos relacionados con subvenciones municipales. La decisión cambia el liderazgo de la ciudad, pero no constituye una condena ni una destitución definitiva.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE.— El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió a la alcaldesa Jackie Espinosa mediante la Orden Ejecutiva 26-226, firmada el viernes 30 de octubre, nueve días después de su arresto por cargos de hurto mayor y esquema organizado para defraudar relacionados con fondos del programa municipal Business Boost 2.0.

La ciudad comunicó la decisión durante la madrugada del sábado 31 de octubre y confirmó que Angela Eady, quien ocupaba la vicealcaldía, asumió el cargo de alcaldesa conforme al mecanismo de sucesión municipal.

La medida marca un cambio decisivo en una controversia que había avanzado por distintas vías: investigaciones éticas, actuaciones municipales y un proceso penal. Hasta la suspensión, el arresto no había separado automáticamente a Espinosa de su puesto.

Espinosa conserva la presunción de inocencia. La orden del gobernador modifica su situación institucional, pero no resuelve si cometió los delitos imputados.

Qué establece la suspensión

La orden abarca las funciones de Espinosa como alcaldesa y titular del escaño 5 de la Comisión Municipal.

Mientras permanezca vigente, no podrá ejercer actos oficiales ni recibir el salario, asignaciones o privilegios vinculados al cargo. Su duración queda sujeta a una nueva actuación ejecutiva o a lo dispuesto por la legislación aplicable.

El documento también solicita la colaboración del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, conocido como FDLE, para facilitar la transición y preservar los materiales de la oficina de la alcaldía.

Entre esos materiales figuran archivos, documentos, notas, computadoras y dispositivos de almacenamiento. La disposición busca impedir su retiro por Espinosa o su personal.

Esa instrucción de preservación no demuestra, por sí misma, que se hayan destruido documentos o intentado ocultar información. Su alcance debe distinguirse de cualquier acusación adicional que pudiera formularse.

Angela Eady pasa de suplir ausencias a asumir la alcaldía

Después del arresto de Espinosa, Eady había quedado encargada de realizar determinadas funciones durante su ausencia, incluidas reuniones y actividades ceremoniales.

La suspensión produce una situación diferente: Eady asume la alcaldía mediante las reglas de sucesión de la ciudad.

Según la explicación municipal divulgada tras la orden, permanecerá en esa función hasta que la suspensión sea revocada o concluya el período correspondiente, lo que ocurra primero.

El mandato para el que Espinosa fue elegida comenzó en noviembre de 2024 y está previsto hasta 2028.

El ascenso de Eady genera, además, una vacante temporal en el escaño 2 de la Comisión Municipal. Los miembros restantes deberán atender su cobertura mediante el procedimiento establecido en la carta municipal.

La persona designada ocuparía un puesto de comisionado, sin convertirse automáticamente en vicealcalde. La ciudad también ha señalado que la normativa contempla una elección especial si no se concreta el nombramiento.

Al momento de esta publicación, no se había confirmado un calendario definitivo para ese proceso.

El arresto no había producido una separación automática

La diferencia entre arresto y suspensión explica por qué Espinosa continuó formalmente en el cargo durante los días posteriores a su detención.

La legislación de Florida permite al gobernador suspender a un funcionario municipal arrestado por un delito grave. Se trata de una facultad que requiere una actuación ejecutiva; el arresto, por sí solo, no ejecuta la suspensión.

Por eso la salida bajo fianza y la permanencia temporal en el puesto no significaban que el caso hubiera terminado o que la ciudad pudiera ignorar una posterior decisión del gobernador.

Ahora existen dos situaciones simultáneas: Espinosa permanece en libertad mientras enfrenta el proceso penal y, a la vez, está impedida de ejercer la alcaldía mientras siga vigente la orden.

El origen del caso: las ayudas de Business Boost 2.0

La investigación penal se concentra en subvenciones del programa Business Boost 2.0, financiado con recursos federales de recuperación y destinado a apoyar a pequeños negocios elegibles dentro de Kissimmee.

Las autoridades sostienen que Espinosa intervino en decisiones relacionadas con el programa y que posteriormente negocios vinculados a ella y a familiares recibieron un total de $50,000.

Según la versión de los investigadores, las solicitudes fueron presentadas cuando abrió el programa, en septiembre de 2025, y los depósitos se realizaron en noviembre de ese año.

La investigación también señala que una advertencia posterior del abogado municipal identificó un posible conflicto de interés y recomendó devolver los fondos. La acusación sostiene que no se adoptó esa medida correctiva.

Estas afirmaciones forman parte del caso del Estado. Su significado penal y la intención atribuida a Espinosa deberán probarse ante el tribunal.

La diferencia entre los $50,000 y los $90,000

Una precisión importante para entender el expediente es que las autoridades han mencionado dos cantidades relacionadas, pero distintas.

Los $50,000 corresponden a las ayudas recibidas por negocios vinculados directamente a Espinosa y su familia que están en el centro de los cargos anunciados.

Los $90,000 representan una cifra más amplia: incluyen esos $50,000 y otros $40,000 concedidos a negocios arrendatarios en propiedades relacionadas con la familia.

No corresponde presentar los $90,000 como dinero recibido íntegramente por Espinosa. Tampoco la relación de arrendamiento demuestra, por sí sola, que cada negocio beneficiado cometiera una irregularidad.

Determinar quién solicitó, recibió, administró y utilizó cada subvención es esencial para evaluar las responsabilidades individuales.

Qué sostiene la defensa

Espinosa ha rechazado que su conducta fuera criminal y ha descrito la controversia como un asunto administrativo. También ha señalado que los recursos para las ayudas se habían destinado al programa antes de que asumiera la alcaldía.

Su defensa sostiene que una infracción ética y un delito penal requieren análisis diferentes.

La abogada Migdala Perez ha planteado que la fiscalía debe demostrar intención criminal y acreditar cada elemento de los delitos más allá de una duda razonable.

Ese será un punto central del proceso. La recepción de fondos y la existencia de vínculos familiares pueden formar parte de la prueba, pero la culpabilidad requiere satisfacer los requisitos específicos de cada cargo.

La suspensión del gobernador no sustituye esa obligación probatoria.

El acuerdo ético y el proceso penal siguen caminos distintos

Antes de la suspensión, Espinosa había alcanzado un acuerdo dentro del procedimiento ante la Comisión de Ética de Florida, con una reprimenda y una multa de $2,000. El acuerdo fue aprobado el 23 de octubre.

Ese procedimiento aborda normas de conducta aplicables a los funcionarios públicos. El proceso penal examina si los hechos cumplen los elementos de los delitos imputados.

Una resolución ética no equivale automáticamente a una condena por hurto o fraude. Tampoco cierra por sí sola una investigación criminal.

La orden ejecutiva constituye una tercera actuación: determina si Espinosa puede continuar ejerciendo el cargo mientras se desarrolla el caso.

La fianza de $70,000 permanece separada de la suspensión

Espinosa fue arrestada el 21 de octubre y salió de la cárcel del condado de Osceola al día siguiente, después de que se fijara una fianza total de $70,000: $20,000 por el primer cargo y $50,000 por el segundo.

La libertad bajo fianza permite afrontar el proceso fuera de la cárcel bajo las condiciones judiciales correspondientes. No constituye una absolución ni autoriza a ejercer un cargo suspendido.

Del mismo modo, la suspensión no revoca por sí sola la fianza. Las condiciones de libertad corresponden al tribunal penal.

¿Podría regresar al cargo?

La suspensión no elimina toda posibilidad de retorno.

La sección 112.51 de los estatutos de Florida contempla la revocación de la suspensión y la restitución cuando el funcionario resulta absuelto o queda exonerado de los cargos que motivaron la medida. También establece consecuencias sobre las remuneraciones dejadas de percibir.

Si el mandato hubiera terminado y existiera un sucesor, la norma limita la restitución al puesto y los pagos al período correspondiente.

Por otra parte, la legislación dispone la remoción cuando se produce una condena por alguno de los cargos que fundamentaron la suspensión.

Estas reglas describen posibles consecuencias legales. No anticipan el resultado del caso de Espinosa ni garantizan una fecha de regreso.

Qué cambia para los residentes

Kissimmee mantiene su estructura de gobierno de comisión y administrador municipal. El administrador continúa a cargo de las operaciones cotidianas y de la supervisión administrativa de los departamentos.

La ciudad ha indicado que los servicios municipales seguirán funcionando.

El cambio inmediato se concentra en el liderazgo político, la representación de la alcaldía y la composición temporal de la Comisión. La selección de quien ocupe el escaño 2 será una de las próximas decisiones que deberán observar los residentes.

También será importante que la ciudad explique públicamente cómo revisará los controles de sus programas de subvenciones: declaraciones de conflictos, criterios de elegibilidad, revisión de solicitudes y mecanismos para atender advertencias legales.

La suspensión abre una nueva etapa en el gobierno de Kissimmee. La responsabilidad penal de Espinosa deberá resolverse en los tribunales; la continuidad de los servicios, la transparencia de la sucesión y la administración de los recursos públicos quedan desde ahora bajo escrutinio ciudadano.