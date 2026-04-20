Cumpleaños el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana

Boston, Massachussets, USA.-

Boston, Massachussets, USA.-Con mucha alegria informamos que estuvo de cumpleaños ayer el Mayor General Piloto de la Fuerza Aerea Dominicana Floreal Suárez Martínez, Comandante General de esa entusiasta Institucion de los hombres que cuidan los Cielos del Hermoso Pais Caribeño.

Por lo que nuestra Dirección General de este Periódico Norteamericano El Sol De La Florida, en nombre de nuestro Staff que dirige Don Marcos A. Tejeda, el Personal nuestro, y en el nombre de este humilde servidor.

Le deseamos al Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez un feliz Cumpleaños y ojalá que dentro de su muy ocupado tiempo pueda disfrutar en compañía de su amada esposa y de sus hijos este día muy especial, su Dia de Días. Por lo que nuestra dirección General de este Periódico Norteamericano El Sol De La Florida, en nombre de nuestro Staff que dirige Don Marcos A. Tejeda, el Personal nuestro, y en el nombre de este humilde servidor.

Además de que le pedimos a nuestro Padre Celestial y único y gran Dios de los Ejércitos que le conceda Muchaaaa Salud, Paz, Prosperidad, Sabiduría y todo lo que su corazón pueda desear en esta ocasión muy especial, muchísimas Felicitaciones querido Comandante Suarez.

Los Aereeros felicitan a su Comandante General

La Fuerza Aérea de República Dominicana felicita a su Comandante General, Mayor General Piloto Floreal Suárez Martínez, en ocasión del aniversario de su natalicio.

En esta fecha especial, elevamos acción de gracias a Dios por su vida, reconociendo a un líder guiado por principios, cuya sabiduría, prudencia y vocación de servicio han sido fundamentales para conducir esta institución con firmeza y equilibrio. Su estilo de liderazgo, caracterizado por la discreción, el orden, la inteligencia estratégica y la determinación, constituye un referente de excelencia y compromiso.

Su constante preparación y espíritu competitivo, asumidos con disciplina y serenidad, reflejan su firme propósito de alcanzar siempre los más altos estándares, en beneficio de la institución y de la nación.

Oramos para que el Señor continúe fortaleciendo su vida, concediéndole salud, dirección y muchos más éxitos en el cumplimiento de su misión.

📖 “El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza…” — Gálatas 5:22-23