Un grupo de 34 haitianos indocumentados fue interceptado por el Ejército en Montecristi. Detienen otros indocumentados. Dominan competencia de tiros femeninos

Boston, Massachussets, USA

Montecristi, R.D. – Un grupo de treinta y cuatro (34) nacionales haitianos en condición migratoria irregular fue interceptado por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) durante una operación realizada en Montecristi.

Los extranjeros indocumentados fueron detenidos en el sector Cerro Gordo, del distrito municipal de Guayubín por una patrulla del ERD.

Los detenidos están compuestos por veintiocho (28) hombres, cuatro (4) mujeres y dos (2) menores de edad, quienes se desplazaban a pie por una zona boscosa del referido sector.

Fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde permanecen bajo custodia militar para ser puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM), para los fines legales correspondientes.

En zona boscosa de Dajabón el Ejército detiene a 23 haitianos indocumentados

Dajabón, R.D. — El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la detención de veintitrés (23) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en una zona boscosa próximo al Puesto Militar La Aminilla, de la provincia Dajabón.

La intervención fue ejecutada luego de que miembros del ERD recibieran la información de que varios extranjeros se encontraban ocultos en el área.

De inmediato, una patrulla del ERD, se trasladó al lugar señalado, donde realizaron un operativo, logrando localizar a los indocumentados, quienes intentaban evadir la presencia militar ocultándose en la vegetación.

Dentro de los detenidos se encuentran cinco (5) mujeres y dos (2) menores de edad, los cuales fueron trasladados bajo custodia al Puesto Militar La Aminilla, desde donde serán remitidos al 10mo. Batallón de Infantería del ERD, con asiento en Dajabón, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

Ejército detiene minibús con 21 indocumentados en San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana, R.D. — El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a veintiuno (21) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, quienes fueron abandonados por el conductor del vehículo en el que se transportaban en San Juan de la Maguana.

La detención fue realizada por una patrulla del 12do. Batallón de Montañeros del ERD, destacada en el puesto de Chequeo El Carril, en el tramo carretero Vallejuelo–El Carril, donde el conductor dejó abandonado el vehículo con los extranjeros en su interior, en un intento de evadir el control militar.

El minibús, marca Toyota, modelo Model F, color gris, placa I026347, transportaba a veintitrés (21) indocumentados, de los cuales veinte (18) son hombres y tres (3) mujeres.

Tanto los extranjeros como el vehículo fueron puestos bajo custodia militar y trasladados a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para los procesos establecidos conforme a las leyes vigentes.

ERD domina tiro femenino; se acerca a la FARD en liderato Juegos

Tras un impresionante dominio en las competencias de tiro con fusil femenino, donde lograron las medallas de oro en individual y por el equipos, el Ejército de República Dominicana se acercó peligrosamente a la Fuerza Aérea de República Dominicana por el liderato de los LV Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

En la modalidad por equipos la representación verde totalizó 748 puntos para superar a la FARD que tuvo 737 puntos para así quedarse con la presea dorada y los aéreos la plateada.

Las féminas de la Policía Nacional se llevaron la medalla de bronce con 681 puntos y la Armada compiló 548 para la cuarta posición.

COMPETENCIA INDIVIDUAL

En la prueba individual el Ejército conquistó oro y plata para completar su magnifica actuación con las actuaciones individuales de las soldados Pérez Piñeiro y Sosa Santos.

La representante de la FARD, Mateo Soto se quedó con la medalla de bronce.

En la premiación de los ganadores estuvieron presentes los coroneles Ivanigor Díaz y Francis Jorges, ambos del Ejército, el teniente coronel Jonathan Gómez de la Policía Nacional y el mayor Luis Vázquez de la FARD.

Con estos resultados el ERD se coloca a 19 puntos de la FAR. La FARD tiene un total de 449 puntos, fruto de 27 medallas de oro, 25 de platas y 18 bronces. Por su lado el Ejército tiene 430 puntos al colectar hasta el momento 27 oro, 20 plata y 20 bronce. Le sigue la Policía Nacional con 13 oro, 14 plata y 19 bronce para 257 puntos. La Armada factura 131 puntos con 3 oro, 10 plata y 17 bronce.