Coronel de la FARD que fue sorprendido invadiendo propiedad privada hala su arma la manipula y amenaza arquitecto

Un coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana al ser sorprendido invadiendo una propiedad privada en los Tanquecitos de Boca Chica, halo su arma de Fuego, la manipulo (La sobo) y le apunto con ella al Arquitecto Wilmer Cabreja Profesional de la Construcción el cual acompañaba a los propietarios de los terrenos quienes a su vez acompañaban a una autoridad del CEA que realizaban labores de supervisión.

El coronel de quien se dice esta activo en la Fuerza Aérea de la República Dominicana responde al apellido de De León alias la Esponja el cual al ser cuestionado por su presencia allí elgo ser seguridad de un supuesto Ingeniero que nunca apareció en escena, luego del oficial superior verse allí sorprendido por los dueños de la propiedad que son los familiares directos de la Familia del general Pedro Santana y la familia Castillo, lo que hizo fue llamar al 911 apareciéndose por allí el también Teniente Coronel de la la Policía Nacional De León.

Este Teniente Coronel es el subdirector del destacamento de la policía nacional de Boca Chica el cual conjuntamente y en común acuerdo con el Coronel Disla que es su jefe inmediato los cuales han estado alegando que están protegiendo allí con una supuesta orden emanada por el Coronel Ricard el cual es el enlace entre la Policía Nacional y el Abogado del estado.

Con los cuales entonces van al Abogado del estado y en complicidad con Militares, personal apostados allí en esas instituciones se hacen acompañar de Policías y Militares del abogado del Estado, y de SIcarios, Policías y militares en retiro y en funciones para entonces sacar a los verdaderos dueños de sus propiedades para despojarlos de ellas como es en este caso con estas propiedades de los Santanas y Castillo.

En este caso unos abogados de apellidos Cunilleras supuestamente le vendieron a una compañia Peruana 400 mil metros de esta propiedad de ellos que según ha dicho el peruano que también fue sorprendido con una maquina retroexcavadora la cual custodiaba el Coronel de León y que involucraba 200 millones de pesos.

Parte de la cuadrilla de los Componentes de la mafia de invasores de una supuesta compañia Inversiones del Este, entre lo que se aprecian, Policias, Militares, y hasta sicario los cuales penetraron a la propiedad con una orden del Abogado del Estado solo para medir unos supuestos puntos que ellos tienen, asunto que fue tomado como pretexto para ellos desalojar casitas, destruir sembradíos a verdaderos dueños que le habían comprado a los verdaderos dueños, pero ademas para mantener la propiedad secuestrada con el apoyo del Coronel Disla y el Teniente Coronel de León Comandante y Subcomandante de la dotación policial de Boca Chica quienes alegaban estar actuando por mandato expreso del Coronel Ricard enlace Policial con el abogado del Estado, y con esa acción esas bandas de mafiosos pretendían apoderarse de la propiedad dejando allí estacionado una pandilla de individuos fuertemente armados.

Mafiosos tenían como cuartel Local de Coopinfa

Estos mafiosos cuales no le permitian el acceso a los propietarios ni a nadie secuestrando prácticamente la propiedad, teniendo estos malhechores que parecian mas sicarios que militares y policías, como cuartel un local de COOPINFA que esta estacionado a la nueva base de la Armada Dominicana cuya Institución la dirige el mayor General Otano del ejercito de la Republica Dominicana un General mu correcto y responsable y que pensamos que ignara lo que allí estaba pasando

Se le ha pedido al Jefe de la ´policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Then con carácter de urgencia una entrevista departe de los herederos de ambas familias los Santana y ahora se suman lo castillo pero esta petición has sido ignorada por el máximo jefe Pölicial ya sea porque los tentáculos de la mafia han llegado hasta allí y no han permitido que se le haya comentado o enseñado las comunicaciones que se les han enviado al Jefe de la policía.

El Doctor Rafael Rosso Meran uno de los abogados miembro de la Defensa a su izquierda el Señor Andrés Santana uno de los auténticos herederos del Presidente Pedro Santana, conjuntamente con la familia Castillo.

Pero de igual manera también se le ha solicitado al Presidente de la República una cita urgente para exponerle el tema pero tampoco del despacho del Palacio Presidencial se ha dado respuestas a la urgente petición de ambas familias para ser escuchado por el mandatario a pesar de una de las familias ser descendientes directos del Primer PResidente y General Pedro Santana puesto de que los terrenos que se quiere robar estas mafias fueron comprados por el mismo según constan los certificados de Títulos vigentes.

De igual manera el Coronel de León esta siendo sometido a la Justicia civil a través del Ministerio Publico por invasión de propiedades ajenas e intentos de Homicidios, asimismo las familias Santana y Castillo vuelven a clamar al Presidente de la República y al Jefe de la Policia Nacional para que los reciban cuanto antes, ademas de ordenar una exhaustiva investigación en esas instituciones y a esos oficiales mencionados para ellos sean escuchados en compañía de sus a Abogados.

Los familiares piden la urgente intervención de las superiores autoridades mencionadas porque no se quedarán de brazos cruzados la próxima vez que esas bandas respaldadas o no por Policías y/o militares activos o en función se atrevan a volver a meterse en sus propiedades y que pueden estar seguro que si no actúan como manda ley lo más probable es que allí se origine un baño de sangre alegaron que basta ya de tanto abusos con complicidad de policías locales.

Alli se construirá ciudad inteligente con una inversión de unos 4 a 6 mil millones de Dólares

En esas propiedades se va a realizar el verdadero desarrollo de Boca Chica, allí se construirá una la primera ciudad modelo que se llama ciudad inteligente la cual constara entre cuatro y seis mil millones de dólares, un proyecto verdaderamente extraordinario, pero que corre peligro porque las autoridades gubernamentales no están poniendo la atención debida al asunto de estas mafias integradas por poderosos mafiosos y protegidas por Militares y Policías activos y en retiro y uno que otro sicario al servicio de estas mafias.

Mafias amenazan Periodistas

Ahora estas mafias al no poder lograr su objetivo han pasado a otro nivel porque después de haberse denunciado el caso en un programa de televisión Local llamado Hablando con Criterio un espacio que conduce según el Director el Periodista Francisco Rodríguez más de 30 años denunció a este redactor que individuos le han estado llamando y advirtiéndole que por eso es es que los Periodistas amanecen con la boca llena de Moscas.

Este es un gran programa de información que se transmite todos los domingos en horario de 1:00 a 2:00 de la tarde por la televisión local canal 3 de Boca Chica, por lo que se le responsabiliza al Coronel Disla, al Teniente Coronel de León, comandante y sub-comandante de la dotación Policial de Boca Chica y también a al Coronel De león alias la esponja el cual se menciona que supuestamente tiene un muy negro y oscuro historial como gatillero.

De igual manera se responsabiliza también al General de Brigada retirado Garcia de Leon de quien supuestamente dicen que es el que comanda a este personal activo y en retiro por la mencionada compañía, así como al Teniente Coronel (FARD) Retirado Ramón Andres de Leon Tambien hermano de este coronel activo al que le llaman la esponja, además al Segundo Teniente retirado (PN) Juan Carlos Novas Florentino y al agente de la DNCD Carmito Corcino Alcántara y a los demás gatilleros que estaban invadiendo la propiedad de las familias mencionadas, no se puede tocar la vida ni al integridad física de ningún periodista, cualquier cosa estos personajes seran los responsables

