Colegio Dominicano de Periodistas reconoce al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por su respaldo al gremio periodístico

El presidente de la Cámara Alta afirmó que “para vivir en democracia solo hay que procurar la construcción de consensos, pero tampoco hay democracia que funcione sin un periodismo libre”.

Santo Domingo. El Colegio Dominicano de Periodistas entregó un reconocimiento especial al presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, en mérito a sus aportes al fortalecimiento institucional del gremio periodístico y su respaldo al desarrollo del periodismo nacional.

Al hacer entrega del pergamino de reconocimiento, el presidente del CDP, Luis Pérez Novas, destacó la disposición del presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, quien ha mantenido una actitud de escucha permanente para atender las necesidades del sector periodístico y respaldar iniciativas orientadas al bienestar y desarrollo de los profesionales de la comunicación.

“Esta resolución también reconoce el apoyo brindado por el también representante de la provincia Sánchez Ramírez al fortalecimiento institucional del Colegio Dominicano de Periodistas, así como su respeto por la libertad de expresión y el ejercicio responsable del periodismo”, expresó Pérez Novas.

Mientras que, Ricardo de los Santos, agradeció el reconocimiento otorgado por el CDP y destacó la importancia de un periodismo libre, independiente y objetivo como elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia.

De los Santos expresó su gratitud y humildad por el galardón, al tiempo que valoró la labor que realizan los periodistas en la sociedad dominicana.

“Nosotros vivimos en un Estado libre, democrático y de derecho. Para vivir en democracia solo hay que procurar la construcción de consensos, porque no hay democracia que funcione sin consenso; pero tampoco hay democracia que funcione sin un periodismo libre, independiente y, sobre todo, objetivo”, manifestó el presidente de la Cámara Alta.

El certificado conferido mediante resolución aprobada por el Comité Ejecutivo del CDP, destaca el compromiso del legislador con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del diálogo y el respeto al Estado social y democrático de derecho.