Burocracia desmedida y gastos sin control: el problema en la educación de Puerto Rico

En la isla de Puerto Rico, la burocracia en el sistema educativo ha alcanzado proporciones inmanejables. Con una estructura de tres capas de burocracia extrema, que incluyen una central en San Juan, oficinas regionales y distritos escolares, el sistema educativo del país está gastando billones sin control ni transparencia.

Esta excesiva burocracia no solo ha resultado en gastos innecesarios, sino que también ha violado la Constitución de Puerto Rico y las leyes federales. La falta de penalidades por violaciones a la ley y la falta de transparencia en los gastos han creado un ambiente donde no hay responsabilidad por las acciones de los funcionarios administrativos.

Además, la interferencia de estos funcionarios administrativos ha obstaculizado la enseñanza efectiva en las aulas, y ha llevado a situaciones donde los estudiantes son promovidos de grado sin tener las destrezas necesarias para avanzar.

Otro problema grave es la falta de consecuencias disciplinarias a los estudiantes que faltan al respeto a los maestros. Esto crea un ambiente donde los maestros no se sienten seguros y no pueden enseñar de manera efectiva.

En otros sitios del mundo ya estan resolviendo la sitiuación a favor de los maestros. En Inglaterra y Europa, varios sitios han adoptado cámaras corporales para sus maestros con el propósito de detener las agresiones verbales y la falta de conducta adecuada en el aula. Estas cámaras, que son similares a las utilizadas por los oficiales de policía, graban la interacción entre el maestro y los estudiantes. Esta medida se ha implementado en respuesta a un aumento en la agresión verbal hacia los maestros y la falta de respeto en el aula, lo que ha llevado a una disminución en la moral y la eficacia de los maestros.

En Inglaterra, las cámaras corporales para maestros se han utilizado en áreas como Birmingham y Lancashire. En Europa, países como Alemania y Suecia también han implementado esta práctica. Estos sistemas de cámaras corporales para maestros han demostrado ser efectivos para disuadir la mala conducta y proteger a los maestros de acusaciones infundadas.

Dado el aumento de la violencia y la falta de respeto hacia los maestros en Puerto Rico, la adopción de cámaras corporales para maestros podría ser una medida efectiva para mejorar la seguridad en las escuelas y proteger a los educadores. Al grabar las interacciones en el aula, las cámaras pueden proporcionar evidencia objetiva en caso de incidentes y ayudar a disuadir la mala conducta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de cámaras corporales debe ir acompañada de políticas claras sobre su uso y privacidad para garantizar que se utilicen de manera ética y efectiva.

Es hora de que los padres se levanten en protesta y exijan un cambio y el cierre inmediato del sistema central , regional y distrito en el sistema educativo de Puerto Rico. Es necesario eliminar la burocracia inservible y politizada, y seguir el ejemplo de países como Finlandia, Canadá y Australia, que han tenido éxito en la reforma de sus sistemas educativos donde se le da el dinero a las escuelas de forma directa y se ha automatizado las funciones administrativas evitando la duplicación de funciones que ya no son necesarias.

Se necesita una reforma urgente y a favor de los niños en el sistema educativo de Puerto Rico para garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad y que se cumplan los derechos constitucionales y federales de todos los estudiantes.

El Colegio de Abogados y bufetes de abogados de casos federales deben comenzar a llevar demandas a favor de cada municipio y sus escuelas para que no se discrimine a los niños y se use el dinero para el aprendizaje. ¿Donde esta la oficina del contralor y del Inspector General local y Federal que no han mirado bien como se esta gastando el dinero que viene para educar? Solo hay que ir a las escuelas, ver las escuelas sin director, sin maestros por semanas, sin internet, verlas escuelas abandonadas con agua y electricidad que sirven de establos. Deben preguntarle a los maestros y a los niños sin interferencia de los directores politizados para solo enterarse que los niños no saben leer, escribir y que los pasan de grado en el verano si sacan F en sus materias. La culpa no es del maestro. La culpa es por tener una burocracia sin control de se come el sistema y el dinero para aprender como un cancer.

La mayoría de las funciones en estos diagrama pueden ser automatizados con inteligencia artificial y la información puede ser digitalisada con una base de datos uniforme que se encuentre en la nube disponible 24/7. Esperamos que puedan compartir esta información para que deje de ser secreta entre los ciudadanos que desean mejorar las condiciones económicas de la isla.

El que no ve que hay exceso en los diagramas que no presentan toda la información es porque es parte de la corrupción existente. Tampoco sabemos cuantos millones se gastan para cada cuatro que aparece en los diagramas.