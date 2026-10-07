Red Pública de Salud amplía capacidad para atender casos complejos y realiza cirugías intrauterinas sin costo

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que la Red Pública de Servicios de Salud ya realiza cirugías intrauterinas de alta complejidad, sin costo para las pacientes, en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde los especialistas intervienen a bebés antes de su nacimiento cuando presentan determinadas condiciones.

Landrón explicó que este avance forma parte del proceso de fortalecimiento de la Red Pública, que incluye la ampliación de los servicios especializados, el fortalecimiento de la atención primaria y la intervención de hospitales para aumentar su capacidad de respuesta.

Precisó que el sistema cuenta actualmente con alrededor de 1,300 Centros de Primer Nivel de Atención y 1,710 Unidades de Atención Primaria (UNAP), mientras que más de 1,100 establecimientos han sido intervenidos. En la red hospitalaria, indicó que de los 206 hospitales existentes, 121 han recibido trabajos de remozamiento, construcción o equipamiento.

El titular del SNS señaló que estas acciones buscan que los pacientes puedan recibir atención oportuna desde el primer nivel y evitar que las enfermedades evolucionen hasta requerir servicios hospitalarios de mayor complejidad. En ese sentido, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la prevención y la atención primaria.

Asimismo, Landrón informó que la Red Pública ha ampliado significativamente su capacidad para atender situaciones de crisis de salud mental, al pasar de 47 camas disponibles a 464 camas a nivel nacional.

Indicó que el objetivo es acercar la atención de salud mental a las comunidades y garantizar que las personas que atraviesen una crisis puedan recibir atención sin necesidad de trasladarse a otras zonas en busca de una cama. Para ello, se trabaja con equipos integrados por psiquiatras, psicólogos y personal capacitado para la contención y estabilización de los pacientes.

Como parte de esta expansión, informó que el Gobierno construye centros psicosociales en Higüey y Moca, además de siete nuevos pabellones en el Psicosocial Padre Billini. También anunció que en las instalaciones del antiguo hospital Santo Socorro funcionará el primer psicosocial infantil del país, destinado a la atención especializada de niños y adolescentes.

Landrón destacó además los avances de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde se trabaja en la habilitación de unas 100 camas adicionales y en la adecuación de alrededor de 30 habitaciones para fortalecer los servicios de salud mental. El complejo también contará con un Instituto de Neurociencias.

Durante su participación en el programa Hoy Mismo, donde estuvo acompañado por el doctor José Joaquín Puello, Landrón resaltó que la Ciudad Sanitaria dispone de servicios especializados que permiten atender procedimientos de elevada complejidad dentro del país.

De su lado, Puello explicó que entre estos servicios se encuentra la cirugía intrauterina, mediante la cual los especialistas pueden intervenir al bebé alrededor de las 24 semanas de embarazo para tratar determinadas condiciones antes del nacimiento. Informó que ya se han registrado tres casos de niñas nacidas luego de este tipo de procedimiento.

El especialista detalló que entre las intervenciones realizadas se encuentran casos en los que parte del intestino del bebé se encontraba fuera del abdomen. La cirugía prenatal permite tratar la condición y posteriormente el equipo de cirugía pediátrica completa el procedimiento tras el nacimiento.

Finalmente, Landrón señaló que el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento, la atención primaria y los servicios especializados forman parte de una estrategia integral para ampliar el acceso de la población a la salud pública. “Lo que queremos lograr es realmente que los pacientes no se enfermen y que los pacientes no lleguen a los hospitales”, sostuvo.