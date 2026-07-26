👀 SE DICE POR AHÍ…

Chismesitos, rumores y verdades de la farándula

Primera edición | Domingo 26 de julio de 2026

El Sol de la Florida

Hay cosas que se anuncian con comunicado de prensa… y otras que simplemente comienzan a correr de boca en boca. Desde hoy, El Sol de la Florida abre esta ventanita para contar, rapidito y sin tantos rodeos, qué está pasando, qué se comenta y qué tiene encendidas las redes en el mundo del espectáculo.

Y como aquí sabemos que una cosa es el chisme y otra inventar… cuando sea rumor, te diremos que es rumor. Cuando esté confirmado, también.

Ahora sí…

👀 ¿MARIPILY PREPARA OTRA CASA?

¡Ay, Maripily! La puertorriqueña volvió a poner a trabajar a los detectives de las redes después de ser vista en instalaciones de Televisa en México.

¿La razón del alboroto? Inmediatamente comenzaron las teorías de que Maripily Rivera podría estar vinculada a La Casa de los Famosos México 4.

Por ahora, atención: no existe confirmación oficial de que vaya a participar. Lo confirmado es que su presencia en Televisa ocurrió y fue suficiente para disparar las especulaciones.

Después de ganar La Casa de los Famosos de Telemundo, ¿se imaginan a Maripily entrando a otra casa?

Por ahí están hablando… 👀

🎂 JLO LLEGÓ A LOS 57… Y MANDA MENSAJE A LOS CRÍTICOS

Jennifer Lopez cumplió 57 años el viernes 24 de julio, y en vez de limitarse al pastel y las fotografías glamorosas, JLo publicó un mensaje con bastante sustancia.

La artista utilizó en Instagram parte del famoso discurso de Theodore Roosevelt conocido como “The Man in the Arena”, cuya idea central reivindica a quien se atreve a actuar frente a quienes simplemente critican desde afuera.

¿Mensaje general de cumpleaños?

¿Reflexión sobre su vida?

¿O indirecta para alguien?

Eso solamente lo sabe Jennifer.

Pero tratándose de JLo, sabemos que hasta un mensaje filosófico termina poniendo a la gente a interpretar. 😏

¡Feliz 57, Jenny from the Block!

🎤 KAROL G SIGUE VIAJANDO… Y FLORIDA LA ESPERA

Mientras algunos artistas anuncian una gira y desaparecen unas semanas después, Karol G continúa moviendo su TropiTour por grandes estadios.

La colombiana tuvo presentaciones este fin de semana —24 y 25 de julio— en Soldier Field de Chicago, y su calendario mantiene dos fechas especialmente interesantes para nosotros en Florida: 3 de octubre en Hard Rock Stadium, Miami, y 9 de octubre en Raymond James Stadium, Tampa.

Así que Florida tendrá doble dosis de la Bichota.

Y viendo el tamaño de los escenarios…

la muchacha ya no está jugando en ligas pequeñas.

🎶 MIAMI SE PREPARA PARA UNA LLUVIA DE ESTRELLAS LATINAS

Si usted trabaja en música o simplemente quiere ver famosos caminando por Miami Beach, vaya apuntando estas fechas:

19 al 22 de octubre.

Billboard ya comenzó a revelar figuras para su Latin Music Week 2026, que celebrará su edición número 37 en el Faena Forum.

Entre los primeros nombres anunciados aparecen Pitbull, Ryan Castro, Greeicy, Kany García y Jessi Uribe, dentro de una programación que incluirá conversaciones, paneles, talleres y presentaciones.

Y ustedes saben cómo funciona Miami cuando llegan tantos artistas juntos…

Lo que ocurre dentro del evento es noticia.

Pero a veces lo que ocurre después del evento es mejor chisme. 👀

Seguiremos mirando.

🇩🇴 ALOFOKE SIGUE MOVIENDO EL AVISPERO DOMINICANO

En República Dominicana hay algo que parece garantizado: cuando Santiago Matías “Alofoke” habla, alguien responde.

Este fin de semana, las plataformas de Alofoke han mantenido bastante movimiento. Entre los contenidos publicados aparecen discusiones alrededor de la pastora Yesenia Then, intervenciones de La Más Doll, comentarios del propio Alofoke sobre la llamada “Ley Mordaza” y la promoción de “Alofoke The Goat Is Back 2” para este lunes a las 9 p.m.

Y aquí tenemos material para rato.

Porque cuando se mezclan religión + influencers + Alofoke + redes sociales dominicanas…

lo único que podemos recomendar es:

🍿 busque las palomitas.

🌴 LA NUEVA MÚSICA DOMINICANA TAMBIÉN QUIERE SU ESPACIO

Pero no todo en República Dominicana es controversia.

Este fin de semana, Santo Domingo también acogió “Pal’ Patio”, una iniciativa de La Natural Presenta orientada a conectar nuevos talentos, creadores y público.

La cartelera del sábado incluyó a Jupiterrr, Yisoz, Nostty y Orion, junto con música en vivo, creación de contenido y networking entre artistas y creativos.

Y aquí Se Dice Por Ahí… quiere poner el oído.

Porque normalmente conocemos al artista después que se hace famoso.

Nosotros queremos comenzar a mirar también dónde están apareciendo los próximos.

Quizás uno de esos nombres que hoy pocos conocen mañana esté llenando escenarios.

🎭 CERIANI REGRESA A MIAMI… ¡Y AHORA LO CONDENAN POR CHISMOSO!

Esta nos viene como anillo al dedo para estrenar una columna llamada Se Dice Por Ahí…

Javier Ceriani regresó a Miami con una obra llamada “Antes que me maten”.

¿La trama?

Ceriani enfrenta un juicio ficticio en el que es condenado a muerte por chismoso y solamente puede salvarse revelando secretos de la farándula que supuestamente nunca ha contado públicamente.

La obra fue creada para el periodista argentino y está dirigida por Kevin Cass.

No sabemos quién tuvo la idea…

pero hay que reconocer algo:

conocían perfectamente al protagonista. 😂

💃 ¿Y ZULEYKA RIVERA QUÉ NOS QUIERE DECIR?

Una fotografía de Zuleyka Rivera ha provocado otra de esas investigaciones colectivas que solamente las redes sociales saben organizar.

La pregunta que comenzó a circular:

¿Se casó? ¿Está embarazada?

Telemundo recogió las especulaciones generadas por la imagen, mientras Rivera también ha estado celebrando los 20 años de su coronación como Miss Universo.

Pero aquí aplicamos nuestra regla desde el primer día:

una fotografía no confirma embarazo ni matrimonio.

Hasta que Zuleyka diga algo —si es que tiene algo que decir—, esto permanece exactamente donde corresponde:

👀 en el departamento de “Se Dice Por Ahí…”

Y precisamente para eso estamos nosotros.

☕ Y HASTA AQUÍ LO QUE SE DICE POR AHÍ…

Jennifer celebrando, Maripily haciendo que México especule, Karol G llenando estadios, Alofoke revolviendo las redes y Ceriani literalmente llevando el chisme al teatro.

Nada mal para nuestro primer día.

Mañana volveremos a mirar quién publicó, quién borró, quién confirmó, quién negó… y quién dejó una foto sospechosa para que medio internet hiciera el resto. 😂

Porque en la farándula hay cosas que se confirman… y otras que simplemente…

👀 SE DICE POR AHÍ…

Chismesitos, rumores y verdades de la farándula

El Sol de la Florida

Nota editorial: Se Dice Por Ahí… diferencia expresamente entre hechos confirmados, versiones publicadas y rumores o especulaciones. La inclusión de un rumor en esta columna no significa que El Sol de la Florida lo presente como un hecho.