Orgullo de Osceola: Kyndall Brown es elegida Maestra del Año de toda Florida

La profesora de agricultura de Harmony Middle School pasó de representar a su escuela y al Distrito Escolar de Osceola a convertirse en la 2027 Florida Teacher of the Year. Su modelo combina agricultura, ciencias, FFA, experiencias prácticas y conexiones con productores locales.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

OSCEOLA COUNTY, Florida — 26 de julio de 2026. En un condado donde buena parte de las noticias recientes giran alrededor del crecimiento, tráfico, desarrollo inmobiliario, presupuestos y controversias políticas, Osceola acaba de producir una noticia que merece detenernos por una razón completamente diferente.

Una maestra de Harmony Middle School ha sido seleccionada como la mejor maestra de Florida.

Su nombre es Kyndall Brown.

El Florida Department of Education anunció oficialmente que Brown fue seleccionada como 2027 Florida Teacher of the Year, el máximo reconocimiento estatal para un educador de las escuelas públicas de Florida. La designación fue anunciada la noche del 22 de julio en Orlando.

Y el reconocimiento adquiere todavía mayor dimensión cuando observamos de dónde salió la selección.

Brown llegó a la etapa final después de un proceso que comenzó con docentes de todo el sistema público estatal. Los cinco finalistas fueron escogidos entre 74 maestros del año de distritos y consorcios elegibles, dentro de un universo de más de 170,000 maestros de escuelas públicas de Florida.

No estamos, por tanto, ante un reconocimiento ceremonial menor.

Estamos ante una educadora de Osceola que terminó colocándose en la cima de la profesión docente del estado.

¿Quién es Kyndall Brown?

Brown enseña agricultura en Harmony Middle School.

Pero describirla simplemente como “maestra de agricultura” no explica suficientemente el trabajo que llevó al estado a seleccionarla.

Brown desarrolló e implementó un currículo riguroso de agriscience para estudiantes de sexto a octavo grado, alineado con los estándares educativos de Florida.

El programa impacta a más de 200 estudiantes cada año.

Su filosofía educativa lleva la enseñanza fuera de los límites tradicionales del salón.

Ha desarrollado relaciones con granjas locales para que sus estudiantes puedan experimentar directamente aquello que estudian.

En lugar de limitar la agricultura a un libro, la convierte en una experiencia.

Los estudiantes pueden conectar conceptos científicos con producción agrícola, animales, horticultura, recursos naturales y las actividades económicas que forman parte de la historia de Osceola.

Y precisamente ahí encontramos uno de los aspectos más interesantes de este reconocimiento.

Una maestra moderna enseñando una de las raíces históricas de Osceola

Osceola County es conocido internacionalmente por Kissimmee, Disney, turismo y el explosivo crecimiento residencial de Central Florida.

Pero mucho antes de los hoteles, urbanizaciones y corredores comerciales, esta región tenía una profunda identidad agrícola y ganadera.

La transformación económica y demográfica del condado ha hecho que esa historia resulte menos visible para las nuevas generaciones.

Brown ha encontrado una manera de conectar ambas realidades.

Utiliza la agricultura tradicional como puerta de entrada a una educación contemporánea basada en ciencia, tecnología, liderazgo y experiencias prácticas.

El superintendente del Distrito Escolar de Osceola, Dr. Mark Shanoff, destacó precisamente esa conexión cuando Brown fue anunciada como finalista estatal.

Shanoff señaló que su dedicación a la educación agrícola había transformado las experiencias de aprendizaje y fortalecido las conexiones entre las escuelas y la comunidad, al mismo tiempo que contribuía a preservar la herencia agrícola de Osceola County.

Tres campeonatos estatales

Los resultados tampoco se limitan a percepciones.

Cuando el Distrito Escolar de Osceola seleccionó a Brown como su Teacher of the Year en enero, destacó que los equipos de FFA bajo su dirección habían clasificado para competencias estatales y obtenido tres campeonatos estatales en Ornamental Horticulture.

Ese detalle es importante.

Brown no solamente diseñó un programa.

Sus estudiantes han competido y obtenido resultados.

La FFA —históricamente conocida como Future Farmers of America— ha evolucionado hacia una organización de liderazgo y educación agrícola mucho más amplia, vinculando agricultura con ciencias, negocios, tecnología y desarrollo profesional.

La participación en ese tipo de programas permite que estudiantes de middle school comiencen a descubrir carreras que probablemente nunca habrían considerado.

También consiguió recursos fuera del salón

Otro elemento explica por qué el modelo de Brown merece atención.

El Distrito Escolar de Osceola señala que consiguió fondos mediante subvenciones de organizaciones como Florida Farm Bureau Federation y Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, ampliando las oportunidades de aprendizaje práctico disponibles para sus estudiantes.

Eso representa una habilidad que cada vez resulta más importante para los educadores.

Una buena maestra enseña.

Una educadora excepcional también construye oportunidades.

Brown parece haber entendido que un programa de agricultura necesita recursos, socios comunitarios y experiencias que una escuela difícilmente podría proporcionar por sí sola.

Por eso creó relaciones fuera del campus.

Y creó un Fishing Club

Incluso una iniciativa aparentemente sencilla revela su filosofía.

Brown fundó el Fishing Club de Harmony Middle School.

El Departamento de Educación describe el club como una comunidad escolar que reúne estudiantes de diferentes grados alrededor de intereses compartidos y aprendizaje práctico.

Pescar puede parecer distante del currículo académico tradicional.

Pero puede involucrar ecosistemas, conservación, biología, recursos acuáticos, responsabilidad ambiental, paciencia y trabajo en equipo.

El aprendizaje ocurre precisamente porque el estudiante puede tocar, observar y experimentar aquello que estudia.

De Valencia College a Mississippi State y LSU Shreveport

La preparación académica de Brown también combina diferentes disciplinas.

Tiene un associate degree de Valencia College, un Bachelor of Science in Animal Sciences de Mississippi State University y un Master of Business Administration de Louisiana State University Shreveport.

La combinación resulta particularmente interesante.

Ciencias animales.

Administración de empresas.

Educación.

Son áreas que reflejan precisamente hacia dónde se ha movido la agricultura moderna.

El agricultor contemporáneo no solamente necesita comprender plantas o animales. También enfrenta tecnología, mercados, administración, logística y decisiones empresariales.

Brown puede transmitir a sus estudiantes esa visión más completa.

De Osceola Teacher of the Year a la mejor de Florida

El ascenso ocurrió rápidamente.

El 30 de enero de 2026, el Distrito Escolar de Osceola anunció a Brown como su Teacher of the Year.

El 11 de mayo, Florida Department of Education anunció que había sido seleccionada entre los cinco finalistas estatales, escogidos de los 74 representantes distritales.

Y el 22 de julio, llegó la noticia definitiva:

Kyndall Brown era la 2027 Florida Teacher of the Year.

En menos de seis meses pasó de recibir el máximo reconocimiento de su distrito a representar a los educadores de todo Florida.

Ahora representará a los maestros de Florida

El premio implica mucho más que recibir un trofeo.

Durante el próximo año, Brown servirá como Christa McAuliffe Ambassador for Education.

Eso significa que representará a los educadores de Florida y defenderá los intereses y oportunidades de los estudiantes a nivel estatal.

El nombre del cargo tiene además un profundo significado histórico.

Christa McAuliffe fue la maestra seleccionada para participar en la misión del transbordador espacial Challenger y murió junto con los otros seis tripulantes cuando la nave se desintegró poco después de despegar en 1986.

El título convierte al Teacher of the Year en algo más que un ganador.

Lo convierte en embajador de la profesión.

¿Qué vio Florida en Kyndall Brown?

La respuesta puede encontrarse en los criterios utilizados para escoger a los finalistas.

El proceso estatal evalúa aspectos como la capacidad sobresaliente para enseñar y comunicar conocimientos, el desarrollo profesional y el servicio extraordinario a la escuela y la comunidad. El comité incluye representantes de maestros, directores, padres y el sector empresarial.

Brown reúne varios de esos elementos.

Creó currículo.

Produjo resultados competitivos.

Consiguió financiamiento.

Desarrolló alianzas con granjas.

Fundó actividades extracurriculares.

Conectó la escuela con la comunidad.

Y convirtió una materia que algunos estudiantes podrían inicialmente considerar especializada en una experiencia práctica vinculada con ciencia, medio ambiente, liderazgo y oportunidades profesionales.

Una noticia importante para Harmony

El reconocimiento coloca también a Harmony Middle School en una vitrina estatal.

Y esto importa.

Cuando una escuela pública produce al Teacher of the Year de Florida, el reconocimiento no pertenece exclusivamente al docente.

También habla de los estudiantes, compañeros, administradores, familias y comunidad educativa que rodean ese trabajo.

Es una oportunidad para analizar qué elementos permitieron que ese programa prosperara y determinar cuáles podrían replicarse en otras escuelas del distrito.

La pregunta educativa verdaderamente útil no es solamente:

¿Cómo felicitamos a Kyndall Brown?

También debemos preguntar:

¿Qué podemos aprender de Kyndall Brown?

Una lección para el Distrito Escolar de Osceola

Aquí es donde esta noticia puede convertirse en algo mayor que una celebración.

Osceola County está creciendo rápidamente.

Ese crecimiento significa más estudiantes y nuevas necesidades educativas.

Al mismo tiempo, la economía regional intenta diversificarse hacia sectores de tecnología, manufactura avanzada, salud y otras profesiones especializadas.

Eso exige una educación cada vez más conectada con experiencias reales.

El modelo de Brown ofrece una pista.

No todos los estudiantes aprenden mejor sentados frente a un libro.

Algunos descubren sus capacidades cuando construyen algo.

Cuando cultivan.

Cuando trabajan con animales.

Cuando compiten.

Cuando resuelven un problema real.

Cuando visitan una empresa.

Cuando conocen a alguien que trabaja en una profesión que jamás habían considerado.

La educación práctica no debe entenderse como alternativa a la excelencia académica.

Puede ser precisamente uno de los caminos hacia ella.

Osceola debe aprovechar este momento

El reconocimiento también representa una oportunidad para el propio condado.

Osceola habla frecuentemente de atraer empresas, construir carreteras, desarrollar NeoCity y transformar su economía.

Pero ningún proyecto económico puede sostenerse sin capital humano.

Las empresas pueden construir edificios.

Los gobiernos pueden ofrecer incentivos.

Los desarrolladores pueden construir comunidades.

Pero alguien tiene que preparar a la próxima generación.

Y esa tarea comienza en salones como el de Kyndall Brown.

Por eso esta noticia merece mucho más espacio que una fotografía de premiación y una felicitación en las redes sociales.

Debería convertirse en una conversación sobre qué tipo de educación queremos reproducir en Osceola.

Kyndall Brown, profesora de agricultura de escuela intermedia, con sus alumnos de la escuela intermedia Harmony en el condado de Osceola.

Una victoria que pertenece también a Osceola

En ocasiones, una comunidad necesita recordar que sus historias más importantes no siempre ocurren en una comisión gubernamental, un tribunal o una gran construcción.

Algunas ocurren dentro de un middle school.

Esta semana, una maestra de agricultura de Harmony colocó a Osceola County frente a todo Florida.

No lo hizo mediante un discurso político.

Lo hizo diseñando un currículo.

Consiguiendo recursos.

Construyendo alianzas.

Llevando estudiantes a competir.

Conectándolos con la agricultura.

Y convenciendo a jóvenes de sexto, séptimo y octavo grado de que aprender puede significar mucho más que memorizar información para un examen.

Entre más de 170,000 maestros del sistema público estatal, Florida terminó escogiendo a una educadora de Osceola.

Eso merece celebrarse.

Pero también merece estudiarse.

Porque posiblemente la parte más importante del premio de Kyndall Brown no sea que Florida haya reconocido lo que ella hizo.

Será determinar cuántos maestros más pueden hacer algo parecido si reciben el apoyo, la libertad, los recursos y las alianzas necesarias para intentarlo.

Y si Osceola logra responder esa pregunta, el verdadero premio no estará en una ceremonia.

Estará en sus estudiantes.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida