Volvo XC60. Un híbrido enchufable muy bien ejecutado.

Este año quizá sea el último que hablemos del Volvo XC60 en su actual configuración. Su segunda y actual generación ya tiene siete años, y con la posible introducción de un modelo totalmente eléctrico para el 2025, tal vez sea tiempo de que Volvo devele la tercera generación de su más popular SUV.

Mientras esperamos entusiasmados los posibles cambios, pues según algunas publicaciones Volvo retornara a la línea de diseño más cercana a la vagoneta o ranchera, evaluamos esta semana el 2024 Volvo XC60 Recharge, un híbrido enchufable a la corriente.

Los híbridos recargables son nuestros preferidos, por ofrecer lo mejor de ambos mundos. Aunque no todos pueden sacarle partido, quienes tengan un recorrido diario que no sea muy extenso y puedan recargar con facilidad, disfrutaran de un automóvil eficiente y ecológicamente amigable, que no requerirá de recarga obligada cuando la batería se haya agotado.

¿Qué hay de nuevo?

Hay pocos cambios este año, pues algunos más significativos tuvieron lugar en el 2023. Ahora simplifican las opciones de propulsión, pues suspenden las opciones de tracción delantera y motor sobrealimentado. Volvo introduce una opción de estilo Black Edition para el XC60 Ultimate.

¿Cómo se ve desde afuera?

Elegante y sofisticado, podrían ser los dos adjetivos que mejor definen al Volvo XC60. Mantiene su aspecto limpio y refinado que define al fabricante escandinavo, con un diseño sencillo de parrilla, faros en forma de martillo de Thor y la sensualidad que le confieren trazos suaves y bien definidos en la carrocería. No hay diferencias visuales entre los modelos de gasolina y los enchufables, aparte del puerto de carga en el guardabarros delantero.

¿Y por dentro?

El interior sigue siendo otro distintivo que caracteriza el enfoque minimalista y limpio, que combina funcionalidad y belleza de los escandinavos. El XC60 está delicadamente detallado, bien construido y escrupulosamente diseñado. La madera de poro abierto y el metal auténtico están disponibles en función del acabado, e incluso, se puede adquirir un selector de marchas de fino cristal Orrefors.

Es espacioso, con asientos cómodos y muy ajustables y de materiales de primera calidad. No es líder en su clase por el espacio de carga, pero no queda rezagado, con abundantes 22.4 pies cúbicos. El espacio para los pasajeros traseros también es generoso, permitiendo a dos adultos sentarse cómodamente en el asiento trasero. Tres quizá se sentirán más ajustados.

Tecnología y seguridad

Volvo evita las pantallas de infoentretenimiento tipo tableta que se han vuelto tan comunes. En su lugar, la pantalla táctil en color de alta resolución de 9 pulgadas, forma parte de la consola central y está flanqueada por las salidas de aire del sistema de climatización.

El centro de infoentretenimiento del Volvo XC60 Recharge 2024 incorpora un sistema operativo de Google; Android Automotive. Su integración con el paquete de aplicaciones de Google como Google Maps o el Google Assistant, permite que no sea necesario conectar un teléfono inteligente basado en Android, pero me decepciona no poder utilizar aplicaciones útiles como Waze o Tunein Radio.

Si bien los gráficos son de alta resolución, navegar por los menús requiere de cierto entrenamiento, y la ausencia de botones físicos obliga a usar la pantalla táctil para casi todas las funciones incluidas las de clima.

Por cierto, ¿cuál será el misterio o capricho de los diseñadores de Volvo, para que la temperatura solo cambie de dos en dos grados, o la velocidad del control de crucero adaptativo de cinco en cinco millas? Así las cosas, no pude colocar la temperatura en 69 grados Fahrenheit o 20 centígrados, o fijar la velocidad crucero a 59 millas o 95 kilómetros. Nada que estos escandinavos son bien testarudos.

El enfoque en la seguridad de Volvo es conocido, y el XC60 viene de serie con un amplio conjunto de características de seguridad. Este SUV también ha sido galardonado con una calificación de seguridad general de cinco estrellas por la Administración nacional de seguridad de las carreteras (NHTSA).

¿Cómo se conduce?

En carretera, el 2024 XC60 Recharge es rápido y seguro, con un balanceo mínimo de la carrocería.

Bajo el capó hay un motor de cuatro cilindros turboalimentado y sobrealimentado, emparejado con un motor eléctrico en las ruedas traseras, por lo que todos los modelos vienen con tracción total o AWD de serie. La batería es lo suficientemente grande como para proporcionar al XC60 Recharge una autonomía estimada de 36 millas o 57 kilómetros solo con electricidad.

Volvo ha equipado a este modelo con un cargador de Nivel 2 de 240 voltios, capaz de reponer una batería agotada en cinco horas. Como la mayoría de los PHEV (el Mitsubishi Outlander una de las excepciones) no está equipado para carga rápida.

El rendimiento es de 28 mpg (millas por galón) en manejo combinado, unos 8.4 litros por cada 100 kilómetros. Esta eficacia es un poco decepcionante, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un vehículo de 455 caballos de fuerza, estos resultados parecen bastante loables en general.

Mientras circulamos por la ciudad en modo híbrido, la asistencia eléctrica suele estar lista con un par motor inmediato que hace que este Volvo tenga una respuesta excelente, aunque de vez en cuando lo sorprendimos adormilado, y al oprimir con fuerza el acelerador, el motor de gas se activa con violencia, ocasionando una aceleración algo descabellada e incómoda.

La potencia total del sistema es de 455 caballos y 523 libras pie de torsión, capaces de llevarle a las 60 millas o 100 kilómetros en 4.5 segundos.

La suspensión de serie está orientada al confort, y la suspensión neumática autoajustable es opcional, pero la calidad de marcha es más firme de lo que esperamos de un crossover de lujo.

¿Si quiero uno, por cuál me decido?

El XC60 Recharge 2024 está disponible en cuatro niveles de acabado: Core, Plus, Ultimate y Polestar.

Los precios se mueven en la parte alta de la categoría, comenzando en los $59,095 para el modelo base Core. En el otro extremo, un XC60 Recharge Polestar cuesta $76.445 dólares. Añade llantas de 21 pulgadas, un chasis deportivo con amortiguadores de alto rendimiento, y frenos Brembo entre otras mejoras.

Nos inclinamos por recomendar el acabado Plus por $63,595, aunque el más popular es el lujoso Ultimate, que comienza en $69,045.

¿Contra quién compite?

Se enfrenta a rivales como el Audi Q5 PHEV, Genesis GV70, Lexus NX 450+, Lincoln Corsair PHEV o nuestro preferido en la categoría, el Mercedes-Benz GLC.

Concluyendo

En general, el Volvo XC60 2024 es un excelente SUV mediano de lujo, con suficientes atributos para enfrentar a los contrincantes alemanes. Es un paquete sólido con un estilo escandinavo sobresaliente, pero en honor a la verdad, el precio es difícil de digerir, incluso para un híbrido enchufable.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera, los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.