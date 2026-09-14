PSICODÉLICOS CONTRA LA DEPRESIÓN: LA FDA ABRE EL DEBATE

SALUD & BIENESTAR

Información, Prevención y Calidad de Vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

La posibilidad de utilizar medicamentos psicodélicos para tratar algunas de las enfermedades mentales más difíciles de controlar ha dejado de ser únicamente un tema experimental para entrar de lleno en la discusión regulatoria de Estados Unidos.

Este lunes 14 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) celebra una audiencia pública dedicada específicamente a examinar el posible uso terapéutico futuro de medicamentos que contienen sustancias psicodélicas, particularmente cuando sean administrados bajo supervisión y dentro de entornos de apoyo médico o psicológico.

La audiencia no significa que la FDA esté aprobando estas sustancias para uso general. Tampoco implica que tratamientos con psilocibina, MDMA u otros psicodélicos puedan comenzar a utilizarse libremente como terapias convencionales.

Lo que sí demuestra es que el gobierno federal considera que existe suficiente investigación científica y suficiente interés médico como para establecer reglas más claras sobre cómo deben estudiarse estas sustancias, cómo evaluar sus beneficios y riesgos y qué controles deberían existir si alguna de ellas llega eventualmente a convertirse en un tratamiento aprobado.

¿Por qué ahora?

Durante los últimos años se ha acelerado la investigación sobre sustancias como la psilocibina, presente en determinados hongos; el MDMA; y otros compuestos que alteran temporalmente la percepción, el estado emocional y ciertos procesos neurológicos.

El interés se concentra principalmente en pacientes con condiciones como depresión resistente al tratamiento, trastorno de estrés postraumático (PTSD), ansiedad y trastornos relacionados con el consumo de sustancias.

La propia FDA reconoce que el interés científico en estos medicamentos ha aumentado y, en julio de 2026, publicó su guía final para las compañías e investigadores que realizan ensayos clínicos con psicodélicos. La agencia advierte que estos estudios plantean problemas particulares, entre ellos la dificultad para mantener a pacientes e investigadores sin saber quién recibió el medicamento, los efectos psicológicos agudos y la necesidad de supervisión durante las sesiones.

La ciencia muestra señales prometedoras, pero todavía no certezas

Los resultados disponibles justifican continuar investigando, pero no permiten presentar a los psicodélicos como una cura establecida.

Una revisión sistemática y metaanálisis que examinó terapias asistidas con psilocibina, MDMA, LSD y ayahuasca encontró reducciones importantes de síntomas en algunos pacientes con depresión y PTSD.

Sin embargo, los propios investigadores calificaron la certeza general de esa evidencia como baja o muy baja, debido a factores como estudios pequeños, dificultades para realizar un verdadero doble ciego, diferencias importantes entre los experimentos y posible sesgo de publicación.

Una revisión más reciente de más de 100 estudios primarios encontró resultados particularmente favorables para psilocibina en depresión y MDMA en PTSD, pero también señaló deficiencias metodológicas y falta de suficiente información sobre seguridad a largo plazo.

Ese punto es fundamental.

Prometedor no significa probado.

Psilocibina y depresión: ¿qué sabemos?

Los Institutos Nacionales de Salud, a través del National Center for Complementary and Integrative Health, señalan que varios estudios sugieren que la psilocibina administrada junto con apoyo psicológico podría reducir síntomas depresivos durante varias semanas.

Pero los resultados no han sido uniformes.

En un estudio de 59 pacientes con depresión, por ejemplo, la psicoterapia asistida con psilocibina no mostró una reducción de síntomas superior a la obtenida con el antidepresivo escitalopram acompañado también de psicoterapia.

Otro estudio con 104 participantes encontró una reducción rápida de síntomas después de una dosis de psilocibina con apoyo psicológico, con beneficios observados durante aproximadamente seis semanas.

Por eso, los científicos continúan investigando quién podría beneficiarse, qué dosis sería adecuada, cuánto durarían los efectos y cuáles pacientes podrían enfrentar mayores riesgos.

No se trata de tomar estas sustancias por cuenta propia

Este es probablemente el mensaje más importante para los lectores.

Los estudios que han producido resultados alentadores no equivalen al consumo recreativo de drogas psicodélicas.

Los ensayos generalmente incluyen selección previa del paciente, evaluación médica y psicológica, dosificación controlada, supervisión durante varias horas y acompañamiento posterior.

Precisamente una de las cuestiones que analiza la FDA es cómo debería estructurarse ese entorno de supervisión si alguno de estos medicamentos obtiene autorización en el futuro.

La intensidad de la experiencia psicodélica también puede representar un problema para determinados pacientes. Algunos pueden experimentar ansiedad intensa, confusión, alteraciones perceptivas u otras reacciones psicológicas durante el efecto de la sustancia.

Además, muchas investigaciones excluyen a personas con determinadas enfermedades psiquiátricas, cardiovasculares u otras condiciones, lo que limita la posibilidad de extrapolar sus resultados a toda la población.

¿Qué significa esto para Florida y Florida Central?

Florida tiene una población considerable de adultos mayores, veteranos y personas que reciben tratamiento por depresión, ansiedad, adicciones y PTSD. Por esa razón, cualquier cambio futuro en las opciones terapéuticas para estas condiciones podría tener una repercusión importante en el estado.

Pero por ahora, el cambio principal es científico y regulatorio, no clínico.

Los pacientes de Florida no deben abandonar tratamientos convencionales ni buscar psicodélicos por cuenta propia basándose en resultados preliminares publicados en internet o redes sociales.

Las terapias actualmente aceptadas para depresión, PTSD y otros trastornos —incluyendo medicamentos, psicoterapia y otras intervenciones médicas— continúan siendo la referencia mientras los nuevos tratamientos completan su proceso de investigación y evaluación regulatoria.

Una nueva etapa en la investigación de salud mental

La audiencia de la FDA representa un cambio significativo en la forma en que Estados Unidos está abordando un campo que durante décadas permaneció prácticamente fuera de la medicina convencional.

La agencia ya ha elaborado una guía específica para ensayos clínicos y ahora busca información de investigadores, pacientes, profesionales de salud y otros sectores sobre cómo podrían utilizarse estas terapias en condiciones supervisadas.

La investigación científica acumulada indica que existe suficiente señal de beneficio para continuar estudiándolas.

Pero también deja claro que todavía faltan respuestas.

Los próximos estudios deberán determinar no solamente si estos tratamientos funcionan, sino para quién funcionan, cuánto duran sus beneficios, cuáles son sus riesgos reales y cómo podrían administrarse de manera segura.

Para los pacientes, la conclusión por ahora es sencilla: estamos ante una de las áreas más interesantes de la investigación moderna en salud mental, pero todavía estamos hablando principalmente de investigación, no de una terapia que deba utilizarse por cuenta propia.

La promesa existe.

La evidencia definitiva, todavía se está construyendo.