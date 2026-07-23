Soldados del Ejército ocupan 240 litros de clerén durante operativo en Playa Punta Luna, Montecristi. interceptan a 48 migrantes indocumentados

Montecristi, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), frustraron un intento de introducción ilegal de 240 litros de clerén durante un operativo realizado en la zona costera de Playa Punta Luna, provincia Montecristi.

La intervención fue realizada cuando los soldados detectaron a un grupo de nacionales haitianos que transportaba por vía marítima un cargamento de la bebida artesanal con la intención de introducirla de manera clandestina al territorio dominicano.

Al percatarse de la presencia de los soldados del ERD, los individuos emprendieron la huida, dejando abandonados doce (12) garrafones, con capacidad de 20 litros cada uno, para un total de 240 litros de clerén.

La mercancía ocupada fue trasladada a la Fortaleza San Fernando, donde permanece bajo custodia militar para los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana mantiene operaciones permanentes de vigilancia y patrullaje en la línea fronteriza, con el objetivo de combatir el contrabando, prevenir actividades ilícitas y fortalecer la seguridad del territorio nacional.

Patrullas del Ejército interceptan a 48 migrantes indocumentados en intervenciones realizadas en San Juan y Elías Piña

San Juan y Elías Piña, R.D. – Patrullas del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a cuarenta y ocho (48) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular durante tres operativos de interdicción realizados en diferentes comunidades de las provincias San Juan y Elías Piña.

En una primera intervención, una patrulla desplegada desde la Fortaleza General Pedro Florentino interceptó a veintiún (21) nacionales haitianos en la comunidad Los Jovillos, sección Pan de Azúcar, municipio de Las Matas de Farfán.

El grupo estaba integrado por once (11) hombres, nueve (09) mujeres y un (01) menor de edad, quienes se desplazaban por fincas y potreros con la intención de evadir las patrullas y los puestos de control militar establecidos en la zona.

En otro operativo, realizado por miembros del Destacamento General Antonio Duvergé, en la provincia Elías Piña, fueron detenidos otros quince (15) nacionales haitianos en condición migratoria irregular cuando intentaban ingresar al territorio dominicano a través de un trillo próximo a la Pirámide 178.

Los extranjeros intentaban evadir los controles militares utilizando fincas, trillos y zonas boscosas próximas a la frontera para ingresar y desplazarse por el territorio nacional.

Asimismo, miembros del Destacamento ERD de Bánica interceptaron a otros doce (12) nacionales haitianos, todos masculinos y en condición migratoria irregular, cuando se desplazaban a campo traviesa por el paraje Rincón Grande, próximo al río Tocino, en el municipio de Bánica.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, los extranjeros habían ingresado al territorio dominicano a través del río Artibonito, por el tramo denominado Tierrita Colorada, al pie del cerro San Francisco de Asís, y se dirigían hacia la comunidad de Sabana Mula, en el municipio de Las Matas de Farfán.

Los cuarenta y ocho (48) extranjeros fueron trasladados a las dotaciones militares correspondientes, desde donde serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.

El Ejército de República Dominicana mantiene de manera permanente operaciones de vigilancia e interdicción en la línea fronteriza y otras áreas bajo su responsabilidad, como parte de las acciones dirigidas a prevenir la migración irregular, combatir el tráfico ilícito de migrantes y fortalecer la seguridad nacional.