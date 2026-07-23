Obispo Luis Paniagua condena muerte de Darlin Mercado, hace llamado al Presidente y reclama exhaustiva investigacion

Nueva York, USA.-El presidente de la Alianza Internacional de Capellanes & Personal de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Teniente General,Obispo Luis Emilio Paniagua, condenó los recientes hechos de violencia que involucran a agentes de la Policía Nacional y ciudadanos, especialmente el caso en el que perdió la vida el joven Darlin Mercado, de 19 años, durante un incidente ocurrido en el sector Guajimía, en Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

El obispo y Comandante General dominicano Luis Emilio Paniagua Paulino quien tambien ha sido reconocido como Embajador Global de la Paz Mundial por el Instituto de Investigación de Políticas Públicas & Diplomacia , un organismo adscrito a las Naciones Unidas. afirmó que el hecho evidencia que aún persisten prácticas incompatibles con el proceso de transformación institucional que impulsa el Gobierno.

“Todavía queda un sector de la Policía con una mentalidad del pasado, que se resiste a aceptar y entender el propósito de la reforma policial”, expresó.

El líder religioso quien tambien es experto en materia de Seguridad, que lidera una de las Instituciones de las Capellanias mas solidas en el mundo, la cual tiene presencia en más de 20 países , incluyendo diversas naciones de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. sostuvo que los episodios de presuntos abusos policiales registrados en los últimos meses no deben ser vistos como hechos aislados.

Momentos en que el Teniente General Luis Paniagua Paulino era reconcido como un Dominicano distinguido por sus grarndes aportes realizado a traves de la Alianza por el Presidente Luis Abinader en el Bronx,Nueva York.

“Estoy bajo la firme convicción de que los maltratos y hechos violentos protagonizados por algunos agentes, incluyendo casos recientes que han generado gran repercusión nacional, reflejan problemas estructurales que deben ser enfrentados con decisión”, manifestó.

Asimismo, mostró preocupación porque, según los videos difundidos del incidente en el que murió Mercado, la actuación de los agentes no cambió pese a que uno de los presentes grababa el procedimiento.

Hace llamado al Presidente de la Republica y al ministerio Publico

Ante esa situación, hizo un llamado al presidente de la República, al Ministerio Público y a los organismos de investigación para que el caso sea esclarecido con transparencia y que los responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

El caso de Darli Mercado se suma a otros episodios que han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional y la efectividad de la reforma policial. Entre ellos figuran la muerte del joven David de los Santos, bajo custodia policial en 2022, que impulsó discusiones sobre la actuación de las autoridades frente a la violencia; así como otros incidentes recientes en los que agentes han sido investigados por presunto uso excesivo de la fuerza durante operativos.

En los últimos años también se han registrado agresiones y confrontaciones que han involucrado a periodistas y trabajadores de la prensa durante coberturas informativas. Organizaciones como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han denunciado en distintas ocasiones agresiones físicas, intimidaciones y obstáculos al ejercicio periodístico por parte de agentes del orden durante operativos y manifestaciones, reclamando sanciones cuando se comprueba un uso desproporcionado de la fuerza.

Los recientes acontecimientos vuelven a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer la capacitación de los agentes, garantizar el respeto a los derechos humanos y avanzar en una reforma policial que genere mayor confianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.