SNS fortalece gestión hospitalaria con designación de nuevos directores en hospitales de Santo Domingo y la Región Enriquillo

Santo Domingo, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó nuevos directores en el Hospital Padre Billini de Santo Domingo, Regional Dr. Jaime Mota y los municipales Galván y Vicente Noble de la región Enriquillo, con el propósito de continuar fortaleciendo la gestión y garantizar servicios de salud oportunos, seguros, humanizados y de calidad.

El doctor Landrón indicó que las designaciones forman parte de las acciones ejecutadas para el afianzamiento en la organización y la administración de los centros públicos de salud, donde se realizan levantamientos para evaluar las necesidades y tomar acciones importantes que contribuyen a seguir fortaleciendo la Red Pública, mediante una gestión orientada a mejorar la calidad de la atención, optimizar los recursos y responder de manera efectiva a las necesidades de la población.

Hospital Docente Padre Billini

En el Hospital Docente Padre Billini fue designado como nuevo director el doctor Gewil Elías Acosta, médico especialista en Neurología, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde obtuvo el título de doctor en Medicina en 2003 y posteriormente realizó su especialidad.

El galeno cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional, además de formación en Gerencia Hospitalaria y Gerencia Empresarial. Durante su trayectoria se desempeñó como médico ayudante y asistente en el Hospital Inmaculada Concepción y ocupó funciones gerenciales en el sector privado, incluida la dirección médica de una clínica en Cotuí durante aproximadamente ocho años.

Acosta manifestó su compromiso de trabajar con humildad y responsabilidad, colocando al paciente como prioridad de su gestión. “Lo primero es dar una atención con calidad al paciente, hacer un levantamiento y ver cuáles son las prioridades, sobre todo fortalecer la atención a los pacientes renales”, expresó.

Hospital Regional Dr. Jaime Mota

La doctora Jenny Olivero, nueva directora del Hospital Regional Dr. Jaime Mota, es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee una amplia formación en gestión y administración sanitaria. Cuenta con maestrías en Alta Gerencia, Gestión en Salud, Salud Pública y Epidemiología, además de diplomados en Gestión Hospitalaria, Administración Pública, Auditoría Médica y Supervisión.

Olivero tiene más de diez años de experiencia en el sector de salud y ha desempeñado diversas funciones de responsabilidad en los establecimientos de la región. Fue directora del Hospital Municipal de Vicente Noble y, en el Hospital Regional Dr. Jaime Mota, ocupó los cargos de subdirectora general, encargada del Bloque Quirúrgico y encargada de Auditoría Médica.

En su nueva responsabilidad, reafirmó su disposición de continuar fortaleciendo la gestión institucional, optimizar los procesos y elevar la calidad de los servicios que ofrece el principal centro hospitalario de la región Enriquillo.

Hospital Municipal de Galván

La doctora Persia Bernalisi Mateo Castillo, nueva directora del Hospital Municipal de Galván, es especialista en Pediatría y egresada de la UASD. Realizó su especialidad en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, donde también recibió formación en Soporte Vital Básico y Avanzado Pediátrico.

Cuenta con experiencia profesional en diferentes establecimientos de salud de la provincia Bahoruco y la región Enriquillo. Se desempeñó como médico pasante en las Unidades de Atención Primaria de Galván y El Salado, y realizó labores voluntarias en PDA El Tesoro, Galván.

Posteriormente, ejerció como médico asistente en el Hospital Municipal Julia Santana, de Tamayo, y como médico general en el Hospital Provincial San Bartolomé, así como en la Clínica Dr. Gil-Roldán, en Neyba, donde actualmente también ejerce como pediatra.

Durante su gestión, Mateo Castillo se propone reducir los tiempos de espera en consultas, emergencias y procedimientos; fortalecer el trabajo en equipo; garantizar el uso adecuado de los recursos y promover la capacitación continua del personal.

También priorizará la mejora de la limpieza y seguridad hospitalaria, el fortalecimiento de la atención de emergencias y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, además de impulsar mecanismos de evaluación que permitan medir la calidad de los servicios y establecer acciones correctivas.

“Uno de los objetivos y metas trazadas para la dirección del Hospital de Galván es mejorar la calidad de atención de los pacientes, ofreciendo un servicio seguro, humano y eficiente”, expresó.

Hospital Municipal de Vicente Noble

El doctor Aser Báez, nuevo director del Hospital Municipal de Vicente Noble, es médico egresado de la Universidad Central del Este (UCE), donde obtuvo el título de doctor en Medicina. Cuenta con maestrías en Salud Pública, con concentraciones en Epidemiología y Gestión en Salud, además de formación como médico auditor de los servicios de salud y diplomados en Gestión Hospitalaria.

Su experiencia profesional incluye funciones como médico general en la Unidad de Atención Primaria La Lista, número 02, en Cabral, Barahona, y coordinador operativo de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Al asumir la dirección del Hospital Municipal de Vicente Noble, Báez manifestó su compromiso de desarrollar una gestión organizada, transparente y enfocada en resultados.

“Mi principal objetivo será fortalecer el Hospital Municipal de Vicente Noble, promoviendo una gestión organizada, transparente y enfocada en resultados. Quiero mejorar la calidad y humanización de los servicios, optimizar los recursos disponibles, fortalecer el trabajo en equipo y garantizar una atención oportuna, segura y digna para cada paciente”, expresó.