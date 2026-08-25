En RD la Fuerza de Tarea Conjunta presenta desarticulación de estructura dedicada a asaltar establecimientos comerciales

Palacio de la Policia Nacional, Santo Domingo, R. D.– En la Republica Dominicana la Fuerza de Tarea Conjunta presentó la desarticulación de una estructura dedicada al asalto de establecimientos comerciales y empresas en diferentes zonas del hermoso país Caribeño, durante una rueda de prensa coordinada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y los nueos Jefes de la Policia Nacional y del ejerrcito de la Republica Dominicana

La operación fue desarrollada por la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). La investigación permitió la identificación de los integrantes mediante el seguimiento de teléfonos celulares, vehículos, placas alteradas, desplazamientos y otros elementos de inteligencia.

Varios miembros de la organización se encuentran detenidos y sometidos a la justicia, mientras otros identificados permanecen prófugos.

El director del Dicrim, Pedro Ignacio Matos Pérez, se expresó diciendo que ahora están siendo más efectivos porque están trabajando con las estructuras criminales como crimen organizado, rompiendo las estructuras desde arriba hasta abajo.

Por su parte, Raful señaló que la persecución de bandas organizadas constituye una de las prioridades de la Fuerza de Tarea, dentro de una estrategia que integra el análisis de información, la prevención y el trabajo operativo de las instituciones.

Nuevo Modelo de Patrullaje

En el ámbito preventivo, informó que los cuatro territorios donde se aplica el nuevo modelo de patrullaje registran una reducción aproximada de 36 % en los robos. El modelo será extendido a 20 territorios adicionales antes de diciembre, con nuevos agentes para el monitoreo, vehículos, motocicletas y cámaras corporales.

La ministra comunicó además que 2,000 nuevos policías serán graduados en noviembre, con preparación adicional para el manejo de la fuerza durante las labores de prevención y control.

La estrategia mantiene al Ministerio de Interior y Policía en la conducción de las políticas de seguridad ciudadana, mientras la Policía Nacional y las demás instituciones operativas desarrollan las acciones de prevención, inteligencia y persecución.

EN ese mismo orden el jefe de la Policia Nacional Dominicana le pidio a la poblacion la colaboracion para enfrentar los delitos cometidos por los delincuentes, recordandole a la poblacion que se debe de respetar de manera mutua tsntoo la poblacion como los agentes del orden sin importar los rangos agregando que su actuacion sera apegada de la manera mas estricta a la ley, Veamos sus declaraciones:

Aseguro ademas el alto jefe Policial que esta dispuesto a seguir, a colaborar y a dar el todo por el todo para seguir con la reforma Policial llevada a cabo por el Gobierno Central en la Republica Dominicana.

Vocero de la Policia informa de hechos de violencia ocurrido en el fin de semana pasado

En otra informacion el vocero de la Policía Nacional Coronel Diego Pesqueira, solicitó la entrega de Francis González Guerrero, propietario del Colmado Francis, señalado como presunto responsable de herir de bala a tres mujeres durante un incidente ocurrido en Boca Chica.

Pesqueira hizo el llamado públicamente para que González Guerrero se entregue a las autoridades y responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

La Policía Nacional mantiene activa su búsqueda mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

En ese mismo orden el Coronel Pesqueira dijo La Policía Nacional ofreció declaraciones oficiales a través de su vocero, el coronel Diego Pesqueira, en relación con las investigaciones en curso sobre el caso del asesinato del dirigente comunitario José Valerio, ocurrido el pasado día 14 en el sector Los Alcarrizos.

Durante su intervención, el portavoz policial abordó los avances de las pesquisas y se refirió a las personas que hasta el momento han sido entregadas a las autoridades en el marco del proceso investigativo.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan de manera activa para esclarecer por completo los hechos y dar con todos los implicados en este lamentable suceso que ha consternado a la comunidad de Los Alcarrizos.