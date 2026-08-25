Osceola crece… y la factura ya llegó

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Después de las urnas, Osceola entra en la etapa donde las decisiones vuelven a medirse en dinero, crecimiento y servicios

La atención política estuvo concentrada durante una semana en quién ganó y quién perdió. Pero este martes 25 de agosto la agenda del condado vuelve a revelar algo más profundo: mientras el Canvassing Board continúa cerrando formalmente el proceso electoral, Osceola abre ofertas sobre propiedad pública, prepara contratos de infraestructura, estudia el crecimiento futuro de su población carcelaria y proyecta una nueva estación de mando para el Sheriff. Son expedientes distintos, pero cuentan una misma historia: un condado que crece más rápido de lo que su infraestructura institucional puede permanecer estática.

OSCEOLA COUNTY, Fla. — Durante los últimos días, Osceola County ha hablado de votos.

De uno.

De 28.

De márgenes tan estrechos que obligaron a recuentos y demostraron que unas pocas papeletas pueden modificar quién aparece en una boleta electoral o quién obtiene un cargo público.

Pero mientras la política visible se concentraba en las elecciones, otra maquinaria continuaba funcionando.

Contratos.

Propiedades.

Infraestructura.

Seguridad pública.

Capacidad carcelaria.

Y es precisamente allí donde Osceola 360 encuentra hoy la historia que merece atención.

Porque el crecimiento de Osceola ya no solamente puede medirse por la cantidad de nuevas viviendas que aparecen entre Kissimmee, St. Cloud, Poinciana y los corredores del este del condado.

También puede medirse por algo menos visible:

la cantidad de infraestructura gubernamental que el propio condado comienza a necesitar para administrar ese crecimiento.

Hoy se cierra otro capítulo de las elecciones

A las 9:00 de la mañana de este martes 25 de agosto, está programada una reunión regular del Canvassing Board en el Osceola County Government Complex, en 2509 E. Irlo Bronson Memorial Highway, Kissimmee.

No es un detalle menor después de lo ocurrido durante las primarias.

El recuento manual realizado el sábado confirmó dos resultados extraordinariamente cerrados: Alyssa Noel terminó con una ventaja de apenas 28 votos en la contienda por la Junta Escolar y Alex Rodriguez consiguió por un solo voto el margen necesario para avanzar en la carrera por el Seat 5 de St. Cloud.

La reunión de hoy forma parte del proceso institucional que sigue a una elección.

Pero políticamente deja una enseñanza mucho mayor.

Osceola acaba de experimentar unas primarias donde literalmente decenas de votos —y en St. Cloud uno solo— tuvieron consecuencias políticas reales.

Eso debería modificar la conversación sobre participación electoral en un condado donde muchas elecciones locales tradicionalmente reciben mucha menos atención que las presidenciales.

A las 2:00 p.m., la atención cambia de los votos al dinero público

Cinco horas después de la reunión del Canvassing Board ocurrirá algo completamente diferente.

A las 2:00 p.m., en Conference Room #3303 de 1 Courthouse Square, el condado tiene programada la apertura de ofertas y propuestas.

Entre los procesos que merece observar Osceola 360 aparece uno particularmente interesante:

la venta de una propiedad del condado ubicada en 1300 N. Central Avenue, Kissimmee.

La solicitud ITB-26-15812-TP ofrece aproximadamente 0.353 acres de propiedad comercial en la esquina noroeste de Cherry Street y Central Avenue.

No se trata simplemente de un lote vacío.

La propiedad incluye un edificio independiente de oficinas de aproximadamente 3,740 pies cuadrados y un almacén separado de aproximadamente 2,400 pies cuadrados. La fecha límite para presentar ofertas es precisamente hoy, 25 de agosto.

¿Por qué importa?

Porque cuando un gobierno vende un activo inmobiliario, la pregunta periodística no debería terminar en cuánto pagará el comprador.

También corresponde preguntar:

¿Por qué dejó de ser estratégica esa propiedad para el condado?

¿Qué uso tendrá después de la venta?

¿Quién terminará adquiriéndola?

¿Y cuál será el retorno para los contribuyentes?

Esas respuestas todavía no están disponibles antes de la apertura de las ofertas.

Por eso Osceola 360 dará seguimiento al resultado del proceso.

La señal más importante está escondida en otro contrato

Sin embargo, la propiedad de Central Avenue no es el expediente más revelador que encontramos.

Ese lugar corresponde a una solicitud publicada recientemente por Osceola County:

RFP-26-15979-AS — Osceola County Corrections Facility Inmate Population Study.

En español:

un estudio sobre la población de internos de la cárcel del Condado de Osceola.

El condado está buscando propuestas para realizar ese análisis. El plazo para preguntas vence el 1 de septiembre y las propuestas deberán presentarse antes del 15 de septiembre de 2026.

Aquí conviene detenerse.

Un estudio de población carcelaria no significa automáticamente que Osceola vaya a construir una nueva cárcel.

Tampoco significa que exista una decisión tomada para ampliar inmediatamente la instalación actual.

Pero sí significa algo importante:

el gobierno está buscando información profesional para comprender sus necesidades futuras de capacidad correccional.

Y eso encaja perfectamente dentro de un problema mucho más grande.

Osceola está creciendo.

Cuando aumenta la población, aumenta la demanda sobre carreteras, escuelas, agua, bomberos, hospitales, policías, tribunales y también sobre el sistema correccional.

La cárcel es simplemente una de las infraestructuras que pocas veces aparecen en los anuncios sobre crecimiento económico, pero que inevitablemente forman parte del costo de administrar una comunidad más grande.

El Sheriff también aparece en el mapa de expansión

Hay otra pieza.

El condado mantiene abierto un proceso para contratar servicios arquitectónicos y de ingeniería para una nueva West Command Station del Osceola County Sheriff’s Department.

La solicitud PS-26-15980-LA tiene fecha límite para propuestas el 8 de septiembre.

La ubicación y características finales del proyecto deberán analizarse cuando la documentación contractual y las decisiones posteriores permitan establecerlas con precisión.

Pero institucionalmente el mensaje ya es relevante.

Mientras el condado estudia la población futura de su cárcel, también prepara infraestructura relacionada con la presencia territorial del Sheriff.

Son dos proyectos diferentes.

No debemos confundirlos.

Pero ambos pertenecen al mismo ecosistema:

seguridad pública en un condado en expansión.

El crecimiento tiene una factura que casi nunca aparece junto a las nuevas casas

Aquí está el punto central de esta edición.

Cuando se anuncia un nuevo desarrollo residencial, normalmente vemos representaciones arquitectónicas, nuevas viviendas, comercios, áreas verdes y oportunidades económicas.

Lo que rara vez aparece en esas imágenes es la infraestructura pública adicional que eventualmente tendrá que acompañar a esas comunidades.

Más residentes significan más llamadas de emergencia.

Más tráfico.

Más mantenimiento.

Más estudiantes.

Más necesidad de servicios públicos.

Más actividad judicial.

Y potencialmente mayor demanda sobre las instalaciones correccionales.

Por eso resulta significativo que, mientras Osceola continúa debatiendo desarrollo y crecimiento, su gobierno esté simultáneamente preparando decisiones sobre infraestructura institucional.

Boggy Creek Road ofrece otro ejemplo

Otro proceso actualmente abierto busca contratar servicios de mantenimiento y paisajismo para Boggy Creek Road.

La solicitud RFP-26-16043-MB tiene fecha límite del 1 de septiembre a las 2:00 p.m.

Visto aisladamente, cortar césped y mantener áreas verdes puede parecer una operación rutinaria.

Pero Boggy Creek Road no es una carretera cualquiera dentro del futuro de Osceola.

Forma parte de uno de los corredores donde el crecimiento residencial, aeroportuario y económico conecta sectores de Kissimmee con el norte y este del condado.

Por eso hasta los contratos aparentemente pequeños deben entenderse dentro de una realidad mayor:

construir infraestructura cuesta dinero, pero mantenerla también.

Y aparece otro costo silencioso: mantener los edificios públicos

Osceola también mantiene procesos para servicios eléctricos en instalaciones gubernamentales.

Uno de ellos contempla reparaciones, reemplazos, renovaciones e instalaciones eléctricas en múltiples propiedades del condado y establece una relación contractual inicial de tres años, con posibilidades de renovación.

Otra vez, no estamos frente a una noticia espectacular.

Pero precisamente esa es la función de una columna investigativa.

Los grandes presupuestos públicos no solamente se construyen con megaproyectos.

También se construyen acumulando cientos de contratos de mantenimiento, electricidad, jardinería, reparación, ingeniería, seguridad y servicios profesionales.

Y cada nuevo edificio público construido hoy genera una obligación de mantenimiento durante décadas.

Educación: noviembre continúa acercándose

Mientras tanto, existe una decisión financiera mucho mayor que no será tomada por los comisionados sino directamente por los electores.

En noviembre, los votantes de Osceola decidirán si autorizan un aumento temporal de un mill en el impuesto a la propiedad para financiar operaciones del distrito escolar.

La Comisión del Condado aprobó colocar la pregunta en la boleta; la decisión final corresponde a los votantes. El distrito ha argumentado que esos recursos podrían ayudar a evitar reducciones que afecten maestros, seguridad escolar y programas estudiantiles. (CF Public)

Aquí aparece otra conexión.

El mismo crecimiento que obliga a pensar en carreteras y seguridad también presiona las escuelas.

Y el debate de noviembre probablemente terminará convirtiéndose en una discusión mucho más amplia:

¿cuánto cuesta realmente sostener el Osceola que estamos construyendo?

Kissimmee: la elección terminó, pero comienza otra etapa

Kissimmee también atraviesa una transición política después de las elecciones municipales.

Y aquí conviene separar campaña de gobierno.

Durante meses los candidatos hablaron sobre tráfico, vivienda, desarrollo económico, seguridad pública y presupuesto.

Ahora llegará la etapa en que esas propuestas deberán confrontarse con números reales, contratos existentes y decisiones administrativas.

La ciudad no administra su crecimiento en aislamiento.

Kissimmee comparte con el condado problemas de transporte, vivienda, seguridad, desarrollo y servicios.

Por eso una de las preguntas que Osceola 360 seguirá haciendo después de estas elecciones será sencilla:

¿cuáles promesas sobreviven cuando llegan al presupuesto?

St. Cloud: un solo voto también cambia la conversación

En St. Cloud, la situación política es todavía más simbólica.

Alex Rodriguez avanzó en la contienda por el Seat 5 después de superar a Jim Moore por un voto tras el recuento manual. (El Sol de la Florida)

Uno.

En una ciudad que enfrenta algunos de los debates más intensos de Osceola sobre desarrollo, carreteras, vivienda e infraestructura, un solo elector terminó teniendo matemáticamente el peso equivalente al margen completo entre avanzar o quedar fuera.

Eso debería ser recordado cuando llegue la próxima elección.

Lo que realmente está ocurriendo en Osceola

Si observamos cada expediente individualmente, parecen historias desconectadas.

Una reunión electoral.

La venta de una propiedad.

Un estudio carcelario.

Una estación del Sheriff.

Mantenimiento de carreteras.

Servicios eléctricos.

Un referéndum escolar.

Pero cuando se colocan todas las piezas sobre la mesa aparece una imagen distinta.

Osceola está entrando en una etapa donde el debate sobre crecimiento ya no puede limitarse a decidir dónde construir.

La pregunta ahora es cuánto costará administrar todo lo construido.

Quién pagará.

Qué infraestructura llegará primero.

Qué servicios quedarán rezagados.

Y si las decisiones públicas están anticipándose al crecimiento o simplemente reaccionando cuando los problemas ya aparecen.

Esa diferencia puede determinar la calidad de vida del Osceola de la próxima década.

Porque el verdadero costo del crecimiento no termina cuando se inaugura una carretera, una urbanización o un edificio.

Ahí comienza.

Y mientras la atención pública todavía permanece sobre quién ganó las elecciones, los documentos administrativos muestran que la próxima gran batalla de Osceola probablemente no será solamente política. Será financiera.

Osceola 360 continuará siguiendo los contratos, presupuestos, proyectos y decisiones que permitan responder una pregunta cada vez más importante: quién está pagando por el crecimiento de Osceola y qué está recibiendo la comunidad a cambio.