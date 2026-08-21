SNS entrega tomógrafo de última generación al Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla en Baní. Supera los 29.9 millones de servicios durante los primeros siete meses de 2026

Baní, Provincia Peravia, R. D.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, entregó un tomógrafo al Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, en Baní, con el propósito de ampliar los servicios especializados disponibles para la población.

El nuevo equipo cuenta con 128 cortes, tecnología de imágenes helicoidales e inteligencia artificial, lo que permite optimizar el flujo de trabajo y el posicionamiento del paciente para obtener imágenes tridimensionales. Además, incorpora sistemas que reducen la exposición a la radiación hasta en un 80 %, una característica especialmente beneficiosa en estudios pediátricos y en pacientes que requieren seguimiento periódico.

Su puesta en funcionamiento permitirá al hospital realizar estudios de mayor complejidad en la propia provincia y ofrecer una atención más oportuna a pacientes que requieren este tipo de diagnóstico.

Durante el acto, el doctor Landrón destacó que “constituye un paso transcendental para la región Sur, las provincias Peravia, Azua, Ocoa y todo el entorno, tener un tomógrafo de última generación en el intermedio de esa gran autopista”.

A su vez, resaltó el alcance de los servicios que hoy ofrece la Red Pública de Salud a personas que anteriormente debían asumir elevados costos para acceder a estudios y procedimientos.

“Personas que vendían su casa, su motorcito, para poder hacerse cualquier estudio o procedimiento quirúrgico, ahora lo encuentran de forma gratuita en los diferentes centros de la Red Pública”, afirmó.

El titular del SNS reconoció, además, la gestión del director del hospital, doctor José Lara Brea y su equipo, por “el empeño, sacrificio y la dedicación que han puesto en este centro de salud”, al tiempo que resaltó la transparencia en el manejo de los recursos.

Informó que 98 de los más de 200 hospitales que integran la Red Pública operan actualmente con cero deudas y recursos disponibles para responder ante situaciones de emergencia.

Al referirse a las capacidades diagnósticas del tomógrafo, Landrón explicó que la tecnología de 128 cortes permite identificar con mayor detalle lesiones y alteraciones en diferentes partes del cuerpo.

De su lado, el director del Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla valoró la incorporación del equipo, al señalar que es la primera vez que el centro dispone de un servicio de tomografía.

Explicó que los técnicos que estarán a cargo de operar el equipo reciben entrenamiento especializado en el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora y precisó que el servicio funcionará de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Asimismo, la gobernadora civil de la provincia Peravia, profesora Ángela Yadira Báez, destacó la oportunidad que representa para la población contar con este servicio y agradeció al Gobierno y al doctor Landrón por el respaldo brindado a la provincia.

“Es una gran oportunidad para nuestra provincia tener un tomógrafo de la más alta tecnología”, manifestó Báez.

En la actividad también estuvieron presentes el director de la Regional Valdesia, doctor Marcelino Fulgencio; el senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación; la gobernadora civil de Peravia, profesora Ángela Yadira Báez; la directora provincial de Salud Pública, doctora Adis Sánchez, y el gerente de Área de Salud de la provincia Peravia, doctor Danilo Montero.

Red Pública de Salud supera los 29.9 millones de servicios durante los primeros siete meses de 2026

Santo Domingo.- El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que la Red Pública de Salud ofreció 29,904,965 asistencias y servicios durante los primeros siete meses de 2026, lo que representa un incremento de 3,081,316 de servicios en comparación con el mismo período de 2025 y más de 10,865,146 adicionales respecto a 2019.

El doctor Landrón destacó que estos incrementos evidencian el fortalecimiento de la red y el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar servicios de salud oportunos, dignos y de calidad a la población.

El funcionario ofreció estos detalles durante un encuentro con directores regionales, directores de hospitales, administradores, responsables de planificación y personal de compras, en el que fueron presentados y analizados los principales indicadores de producción y productividad de la Red Pública correspondientes al período enero-julio de 2026.

Landrón destacó que el crecimiento de estos indicadores refleja el fortalecimiento sostenido de la Red Pública de Salud y, a su juicio, evidencia una mayor confianza de la población en los servicios ofrecidos por los hospitales y centros de salud del Estado.

“Ahí se ve el crecimiento, ahí se ve el paso trascendental que ha dado el país en la Red Pública de Salud”, afirmó Landrón.

El director del SNS atribuyó estos resultados al esfuerzo del personal que labora en los establecimientos sanitarios, así como al fortalecimiento del equipamiento y a la prestación de servicios humanizados, dignos y oportunos.

Entre enero y julio de 2026, los establecimientos de la Red Pública realizaron 410,976 cirugías y procedimientos quirúrgicos de manera gratuita, garantizando a la población el acceso a intervenciones especializadas.

De acuerdo con los datos presentados, durante el mismo período de 2025 se habían realizado 51,317 procedimientos, mientras que en 2019, año utilizado como referencia prepandemia, se registraron 203,478 cirugías.

En cuanto a los servicios de laboratorio, la Red Pública realizó 18,508,337 pruebas durante los primeros siete meses de 2026, lo que representa un incremento de 2,248,553 servicios respecto a 2025 y más de ocho millones en comparación con 2019, cuando se registraron 8,335,215 pruebas.

En materia de diagnóstico por imágenes, se ofrecieron 2,846,765 servicios durante el período enero-julio de 2026. Según las cifras presentadas por el SNS, este indicador también experimentó un crecimiento respecto a años anteriores, reflejando una mayor capacidad de respuesta de los establecimientos de la Red Pública.

Las consultas médicas alcanzaron 4,937,025 atenciones durante los primeros siete meses de 2026. Esta cifra representa un aumento de 374,654 consultas respecto al mismo período de 2025 y de 727,072 en comparación con 2019.

En el área de emergencias se realizaron 2,939,748 casos asistidos entre enero y julio de 2026, para un incremento de 48,121 atenciones respecto a 2025 y de 169,545 en comparación con el mismo período de 2019.

En cuanto a las hospitalizaciones, durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 262,114 asistencias, lo que representa 17,306 más que en 2025 y 1,030 más que en 2019, año tomado como referencia previa a la pandemia.

El director del SNS reconoció el trabajo realizado por los directores regionales, directores hospitalarios, administradores, responsables de planificación, compras y demás colaboradores que integran la Red Pública de Salud. Consideró que los resultados son producto del esfuerzo conjunto para ampliar y mejorar la respuesta sanitaria que reciben los ciudadanos.

Landrón sostuvo que el comportamiento de los principales indicadores de producción sanitaria confirma el proceso de fortalecimiento que experimenta la Red Pública y reafirmó el compromiso de continuar elevando la calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

“Nosotros en este año 2026, con el esfuerzo y sacrificio de cada uno de los hombres y mujeres que se encuentran aquí, podemos decir que hemos tenido un gran lanzamiento de lo que es la Red Pública de Salud”, expresó el director del SNS.