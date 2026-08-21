Ministro de Defensa Dominicano despide equipo dominicano que representará al país en Fuerza Comando Paraguay 2026

Santo Domingo.– El ministro de Defensa de la Republica Dominicana Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), encabezó el acto de despedida del equipo de fuerzas especiales que representará a la República Dominicana en Fuerza Comando Paraguay 2026, competencia multinacional que reunirá a unidades élite de 17 países del continente americano para evaluar sus capacidades físicas, técnicas, tácticas y mentales.

Durante la ceremonia, Fernández Onofre entregó la bandera nacional a los integrantes de la delegación dominicana, como símbolo del honor, el compromiso y la responsabilidad que asumen al representar al país y a sus Fuerzas Armadas en uno de los escenarios de competencia y cooperación militar más exigentes de la región.

Al dirigirse a los soldados, el titular del Ministerio de Defensa destacó el riguroso proceso de preparación y entrenamiento desarrollado por el equipo y los exhortó a competir con dignidad, disciplina y coraje. “Ustedes parten llevando dentro de su pecho el honor de representar a la República Dominicana y a sus Fuerzas Armadas”, expresó.

El ministro resaltó que la fortaleza de un soldado de fuerzas especiales trasciende su condición física y preparación técnica, para sustentarse también en el carácter, la resiliencia, la fortaleza mental, el liderazgo y la capacidad de mantener la claridad y cohesión del equipo bajo elevados niveles de presión.

Asimismo, señaló que la bandera entregada representa el compromiso de demostrar ante las demás naciones el profesionalismo y nivel de preparación de los soldados dominicanos.

“Cuando esta bandera esté en sus manos, recuerden que ustedes no van solos”, manifestó, al destacar el respaldo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; del Ministerio de Defensa; del Estado Mayor General; de sus compañeros de armas y del pueblo dominicano.

Fuerza Comando Paraguay 2026 contará con equipos de República Dominicana, Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Belice, Perú y El Salvador, cuyos integrantes enfrentarán pruebas de resistencia, precisión, velocidad, planificación, dominio técnico, coordinación y trabajo en equipo.

La participación dominicana constituye una oportunidad para demostrar el nivel de preparación alcanzado por las unidades de fuerzas especiales del país, fortalecer sus capacidades operacionales y promover la interoperabilidad, el intercambio de experiencias y los vínculos de cooperación con fuerzas militares de naciones amigas, contribuyendo a una mayor preparación frente a los desafíos presentes y futuros de la seguridad y la defensa.

En el acto estuvieron presentes los viceministros de Defensa, el inspector general de las Fuerzas Armadas y los subcomandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a oficiales generales y superiores, instructores y entrenadores.

Al despedir la delegación, Fernández Onofre los exhortó a dejar en cada prueba una muestra del temple, la disciplina, el espíritu de sacrificio y el profesionalismo que caracterizan al soldado dominicano, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana.