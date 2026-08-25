Dolly Parton deja un vacío enorme, Karol G domina y Britney vuelve a tentar a Hollywood

Martes, 25 de agosto de 2026

Por Isabella Durán

Entertainment Editor

El Sol de la Florida

🎙️ Dolly Parton: se apaga una voz, nace una leyenda eterna

Hoy “Se Dice Por Ahí…” comienza diferente.

No con un rumor. No con un romance. No con una alfombra roja.

El mundo del espectáculo despide este martes a Dolly Parton, quien falleció a los 80 años en Nashville. Su muerte fue confirmada hoy y rápidamente provocó homenajes de figuras de la música, el cine y la cultura estadounidense.

Hablar de Dolly solamente como estrella del country sería quedarse corto. Su carrera atravesó más de seis décadas y produjo canciones convertidas en parte de la cultura popular, una importante trayectoria cinematográfica y una dimensión filantrópica extraordinaria.

Su Imagination Library llevó libros gratuitamente a millones de niños, mientras Dollywood convirtió su nombre artístico en una de las marcas más reconocibles de Tennessee.

Hoy Hollywood y Nashville no despiden simplemente a una cantante.

Despiden a una de esas personalidades que consiguieron algo muchísimo más difícil que alcanzar la fama:

ser queridas durante generaciones.

🎤 Karol G convierte su nuevo álbum en una invasión de las listas

Se dice por ahí que cuando Karol G lanza música nueva ya no hablamos simplemente de un estreno: hablamos de un acontecimiento.

Su álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto consiguió colocar múltiples canciones simultáneamente en Hot Latin Songs, reforzando nuevamente la extraordinaria capacidad de la colombiana para transformar un álbum completo en conversación musical.

Ese detalle importa.

Durante décadas, el éxito discográfico podía medirse por uno o dos sencillos.

El streaming cambió las reglas: ahora una superestrella puede lograr que sus seguidores consuman prácticamente un proyecto entero desde el primer día.

Y Karol G entiende perfectamente ese nuevo juego.

👑 Madonna vuelve a demostrar quién manda en los MTV VMA

Se dice por ahí que la reina todavía conserva la corona.

Madonna encabeza las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2026, seguida por nombres como Taylor Swift, Ariana Grande y Sabrina Carpenter.

Más allá del número de nominaciones, existe una lectura fascinante.

Madonna pertenece a una generación que conquistó MTV cuando el videoclip se estrenaba frente a un televisor. Hoy compite en una industria dominada por TikTok, YouTube, streaming y teléfonos móviles.

Permanecer relevante durante semejante transformación tecnológica probablemente sea uno de los mayores logros de su carrera.

🎬 Britney Spears vuelve a Hollywood… aunque esta vez su historia será la protagonista

Se dice por ahí que la esperada película sobre Britney Spears continúa tomando forma.

La guionista Liz Meriwether, creadora de New Girl, reveló que se encuentra completamente sumergida en el universo de Britney mientras trabaja en el guion basado en las memorias The Woman in Me. Ha vuelto a escuchar su música y revisado el libro para capturar no solamente los acontecimientos de su vida, sino también el ambiente cultural que rodeó su ascenso a la fama.

El proyecto cuenta además con Jon M. Chu como director y Marc Platt como productor.

Y aquí está el verdadero desafío:

Britney Spears probablemente sea una de las celebridades más observadas, fotografiadas, juzgadas y discutidas de las últimas tres décadas.

Contar su historia sin convertirla nuevamente en espectáculo será la prueba más importante de la película.

💃 Ricky Martin llevará el sabor latino hasta la NFL en Brasil

Se dice por ahí que Ricky Martin sigue encontrando escenarios nuevos después de décadas de carrera.

El puertorriqueño y el brasileño Pedro Sampaio encabezarán el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL programado para el 27 de septiembre en el estadio Maracanã de Río de Janeiro.

La elección también refleja algo mucho mayor.

Las ligas deportivas estadounidenses ya entendieron que para crecer internacionalmente necesitan algo más que exportar partidos.

Necesitan convertirlos en acontecimientos culturales.

Y pocas herramientas cruzan fronteras tan rápidamente como la música.

🎺 El Gran Combo sigue poniendo a bailar generaciones

Se dice por ahí que mientras algunas agrupaciones desaparecen después de unos cuantos éxitos, El Gran Combo de Puerto Rico continúa escribiendo una historia que ya supera seis décadas.

La legendaria orquesta será cabeza de cartel del Embrace Massó ¡Con Salsa! International Music Festival en Boston, en una actuación especialmente significativa por su conexión con la cultura latina y afrodescendiente.

Y hay un detalle delicioso.

Una generación joven está redescubriendo parte del catálogo de El Gran Combo después de que Bad Bunny utilizara una muestra de “Un Verano en Nueva York” en “NUEVAYoL”.

Eso es cultura haciendo un círculo completo.

Los jóvenes escuchan a Bad Bunny.

Bad Bunny mira hacia quienes llegaron antes.

Y de repente una canción de 1975 vuelve a entrar en conversaciones de 2026.

🎥 Hollywood descubre que no todo necesita $200 millones

Se dice por ahí que una de las historias cinematográficas más interesantes del año no pertenece necesariamente a un gigantesco estudio.

Mientras Spider-Man: Brand New Day se convirtió en uno de los grandes monstruos comerciales de 2026, la película Obsession, realizada con un presupuesto inferior al millón de dólares, ha conseguido recaudar más de $495 millones mundialmente, según el recuento de las películas más taquilleras del año publicado por People.

Para Hollywood debería ser una llamada de atención.

El presupuesto puede comprar efectos especiales.

Puede comprar estrellas.

Puede comprar publicidad.

Pero todavía no puede comprar lo más importante:

que una historia conecte con el público.

👀 EL RUMORCITO

Se dice por ahí que el biopic de Britney Spears provocará una de las búsquedas de reparto más comentadas cuando llegue el momento de escoger quién interpretará a la princesa del pop.

¿Una estrella conocida?

¿Una actriz prácticamente desconocida?

¿Alguien capaz de cantar y bailar?

Las especulaciones son inevitables.

Pero atención: no presentamos ningún nombre como candidato confirmado, porque hasta ahora no existe anuncio oficial de reparto en las fuentes consultadas.

Así que cualquier lista que aparezca por ahí pertenece exactamente al lugar correcto…

El Rumorcito.

🎭 ENTRE BAMBALINAS

La noticia de Dolly Parton coloca en perspectiva muchas de las historias de hoy.

Madonna continúa compitiendo por premios después de cuatro décadas de dominio pop.

Ricky Martin sigue ocupando escenarios internacionales.

El Gran Combo supera los 60 años.

Britney Spears ya pasó de ser fenómeno juvenil a convertirse en personaje de una película biográfica.

El entretenimiento vive obsesionado con descubrir a la próxima estrella.

Pero la historia demuestra que descubrirla es solamente el comienzo.

La verdadera hazaña es permanecer.

🎙️ EL SOL OPINA

Hoy podríamos medir el éxito con reproducciones, seguidores, premios y millones de dólares.

Dolly Parton dejó todos esos números.

Pero también dejó niños que recibieron su primer libro gracias a una iniciativa que llevaba su nombre.

Ahí existe una diferencia importante entre celebridad y legado.

La celebridad consigue que millones sepan quién eres.

El legado consigue que todavía importe quién fuiste cuando ya no estás.

Y este 25 de agosto, mientras el mundo del entretenimiento despide a Dolly Parton, esa diferencia parece más clara que nunca. (AP News)

Porque recuerda…

En la farándula muchas cosas se comentan… pero solamente algunas se confirman.

¡SE DICE POR AHÍ…!