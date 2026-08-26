Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El gobierno del presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona alcanzó en 2024 una cobertura del 93 % en educación para los niños de un año antes de la edad oficial de ingreso a la primaria, frente al 86 % registrado en 2015, de acuerdo con la Tasa Neta de Matrícula Ajustada (NERA, por sus siglas en inglés).

El incremento de siete puntos porcentuales representa una expansión masiva e inclusiva de los servicios educativos del Estado en edades formativas clave, según los datos recopilados por la Unesco en el informe Global Education Monitoring (GEM 2026).

Además del avance democrático en la primera infancia, el informe GEM 2026 resalta un aumento notable en la tasa de finalización de la educación secundaria alta (bachillerato), posicionando a la nación por delante de competidores históricos en la región.

De igual manera, de acuerdo con los datos recopilados por la Unesco en el informe GEM 2026, el país ha logrado erradicar la brecha de riqueza en el acceso a la educación preprimaria, posicionándose a la par de potencias regionales como Brasil y superando holgadamente el promedio de América Latina y el Caribe.

Con un 93 % de cobertura en la primera infancia, la República Dominicana iguala la cifra de Brasil (93 %) y se sitúa casi al mismo nivel de Argentina (94 %). Asimismo, el país supera con ventaja a otras naciones de la región como El Salvador (85 %), Guatemala (84 %), Panamá (77 %), Paraguay (75 %) y Honduras (59 %).

Además, el informe resalta que la República Dominicana ha registrado una transformación sin precedentes en su sistema educativo durante la última década (2015–2024), consolidando avances significativos en cobertura, culminación de ciclos escolares y equidad social.

El reporte internacional destaca que, en los últimos 25 años (2000–2024), la República Dominicana se convirtió en uno de los pocos países de la región en eliminar por completo la desigualdad de participación entre el quintil de hogares más pobres y el quintil más rico para la educación organizada un año antes de ingresar a la primaria.

Este logro asegura que, independientemente del nivel socioeconómico de su familia, la niñez dominicana cuenta hoy con las mismas oportunidades de iniciar su trayectoria educativa en condiciones de total equidad.

Retos hacia la agenda ODS 4 al 2030

El informe analizado por la Unesco señala también la necesidad de duplicar esfuerzos en la calidad del aprendizaje de lectura y matemáticas en los niveles básicos de primaria.

Estos aspectos constituyen la prioridad estratégica del gobierno del presidente Luis Abinader de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4) proyectados hacia el año 2030.

Con estos resultados, la gestión gubernamental reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la calidad integral del sistema educativo, priorizando la inversión pública en la primera infancia y garantizando que el desarrollo socioeconómico del país comience desde las aulas.

Gobierno del presidente Luis Abinader logra la máxima calificación y excelencia del cuerpo docente nacional

Santo Domingo.– Gracias a las políticas de dignificación e inversión continua impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, el país exhibe un cuerpo docente impecablemente calificado, superando ampliamente los estándares de la región en formación, estabilidad laboral y atención personalizada.

Los datos analizados a partir de las bases de datos mundiales de la Unesco recogidas en el informe Global Education Monitoring (GEM 2026), ponderan de manera sobresaliente la calidad del equipo docente en el nivel inicial, donde 20,000 maestros activos laboran con una proporción idónea de 17 alumnos por aula.

La totalidad de estos educadores posee titulación pedagógica completa y entrenamiento formal, lo que garantiza una base sólida desde la primera infancia dentro de las aulas públicas.

En la educación primaria, la gestión gubernamental consolida una plantilla de 80,000 maestros certificados al 100%, operando bajo un promedio óptimo de 15 estudiantes por docente.

Este nivel alcanza una estabilidad profesional envidiable con una tasa de deserción de apenas el 8 %, respaldada por un salario relativo promedio de 1.40 que dignifica la labor magisterial.

El nivel secundario sobresale de forma extraordinaria con 92,000 profesores calificados y una atención altamente personalizada de apenas 9 alumnos por aula. Las métricas internacionales certifican que el 100 % del personal de secundaria está totalmente capacitado, recibe un salario relativo de 1.42 y el 98 % participó activamente en programas de actualización metodológica continua durante el periodo escolar.

Con estos indicadores de excelencia profesional, el gobierno del presidente Luis Abinader reafirma su visión de colocar al docente como el eje articulador de la calidad educativa. La apuesta decidida por la capacitación constante y el bienestar del magisterio asegura una formación técnica y humana de primer orden para toda la niñez y juventud dominicana.