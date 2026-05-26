Scotiabank reconoce gestión de gobierno mantiene estabilidad macroeconómica, clima de negocios y potencial de crecimiento del país

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- Como una sólida señal de confianza en la estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y crecimiento de la República Dominicana, Scotiabank anunció que el país será su hub regional y sede para las operaciones e inversiones desde donde fortalecerá su liderazgo, capacidades y ejecución en el Caribe, Centroamérica y Colombia, consolidando al país como un centro estratégico.

Con la presencia del presidente Luis Abinader, el anuncio fue realizado por Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y el Caribe.

Durante su intervención, el mandatario destacó que la decisión de la entidad financiera constituye una muestra de confianza en el presente y el futuro del país, que se ha consolidado como un destino de confianza para invertir, crecer y proyectarse.





“Hoy la República Dominicana ofrece certezas. Somos una economía dinámica, resiliente y abierta al mundo; hemos mantenido estabilidad incluso en momentos de incertidumbre internacional, fortalecido nuestras instituciones y consolidado una reputación basada en la confianza y la capacidad de cumplir”, señaló.

La decisión de Scotiabank fortalece la posición estratégica del país dentro de la visión internacional del Grupo y reafirma el compromiso de largo plazo de la entidad con la nación, donde tiene presencia desde 1920 y actualmente cuenta con más de 5,000 colaboradores.

“Cuando una institución permanece durante más de 100 años y decide aumentar su apuesta, lo que está diciendo es que cree en el presente, pero sobre todo cree en el futuro”, dijo el presidente Abinader.

De igual modo, sostuvo que la República Dominicana no solo atrae capital, sino que desarrolla capacidades, innovación y talento humano, factores esenciales para consolidar una economía más competitiva y moderna.

“Cada inversión especializada genera oportunidades, fortalece el capital humano y contribuye a construir un país con mayor liderazgo económico y proyección regional”, indicó.





De su lado, Jabar Singh manifestó que “hace más de un siglo tomamos la decisión de apostar por este país. Y hoy, viendo el rumbo que lleva la nación, estamos convencidos de algo: la mejor etapa de la República Dominicana todavía está por escribirse. Y Scotiabank quiere ser parte de ella”.

Como parte de esta nueva etapa, Scotiabank continuará fortaleciendo su presencia en el país mediante nuevas capacidades de negocio, una futura sede corporativa y un modelo regional liderado desde Santo Domingo, sustentado principalmente en talento dominicano y complementado con experiencia internacional.

A la fecha, la entidad ha invertido en la República Dominicana más de 650 millones de dólares canadienses, de los cuales aproximadamente un tercio se han invertido en los últimos cinco años y para los próximos cinco años proyecta invertir un capital aún mayor.

El Caribe representa una región estratégica para The Bank of Nova Scotia, con una base de activos superior a los 26,000 millones de dólares canadienses y aporta cerca de un tercio de los resultados de su banca internacional, reflejando así la relevancia y potencial de crecimiento de la región dentro del Grupo.

En la actividad participaron el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; los ministros de Vivienda, Ito Bisonó, y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otras personalidades gubernamentales y empresariales.

Abinader: RD se ha convertido en un destino de confianza para invertir

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al presidente ejecutivo de Scotiabank, Jabar SinghVíctor Ramírez

El presidente Luis Abinader afirmó que el clima de inversión continúa mejorando en la República Dominicana debido a las políticas públicas implementadas durante su gestión de Gobierno.

“La República Dominicana se ha convertido en un destino de confianza para invertir, crecer y proyectar el bienestar de un país. Durante todos años hemos trabajado en el desarrollo. El desarrollo de un país se sostiene sobre instituciones fuertes, estabilidad y credibilidad por eso hemos ejercido una gestión enfocada en estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional, la transparencia y la seguridad jurídica”, exclamó Abinader.

Abinader valoró que la decisión de la entidad financiera posiciona al país como un centro regional de operaciones, talento y servicios de alto valor agregado para la región.

“Esto para nosotros no es una decisión menor. Es una apuesta de largo plazo que posiciona nuestro país como centro regional de operaciones, de talento y de servicios”, indicó.

El mandatario destacó que Scotiabank mantiene presencia en República Dominicana desde hace más de un siglo y aseguró que la ampliación de sus operaciones constituye una señal de confianza en el futuro del país.

Scotiabank establece hub logístico en RD

Las palabras del mandatario fueron durante la actividad en dónde la empresa Scotiabank anunció que la República Dominicana será su hub regional y la sede desde la cual fortalecerá su liderazgo, capacidades y ejecución en el Caribe, Centro América y Colombia.

“Desde 1920, Scotiabank ha acompañado el desarrollo económico y social del país donde hoy reúne en el mercado dominicano a más de 5,000 colaboradores, reflejo de su escala, talento y capacidades instaladas en el país”, exclamó .

De acuerdo con la institución, esta decisión responde a una visión estratégica que reconoce la estabilidad macroeconómica, el clima de negocios, la creciente integración internacional y el potencial de crecimiento de la República Dominicana, atributos que hoy consolidan al país como una plataforma relevante para el desarrollo regional.

“Las decisiones de inversión de largo plazo no ocurren por casualidad. Ocurren cuando un país logra construir estabilidad macroeconómica, fortalecer su institucionalidad e impulsar su competitividad. Hoy, la República Dominicana proyecta precisamente eso ante el mundo”, expresó Singh.

“Cuando alguien permanece durante más de 100 años y decide aumentar su apoyo, lo que está diciendo es que cree en el presente, pero sobre todo cree en el futuro”, afirmó.

Aportes de la empresa

A la fecha Scotiabank ha invertido en el país un capital superior a los 650 millones de dólares canadienses, de los cuales aproximadamente un tercio se han invertido en los últimos 5 años y para los próximos 5 años proyecta invertir un capital aún mayor, con un enfoque prioritario en la República Dominicana.

“Hace más de un siglo tomamos la decisión de apostar por este país. Y hoy, viendo el rumbo que lleva la nación, estamos convencidos de algo: la mejor etapa de la República Dominicana… todavía está por escribirse. Y Scotiabank quiere ser parte de ella”, concluyó Singh.

Con el respaldo de The Bank of Nova Scotia, Scotiabank República Dominicana continuará fortaleciendo su propuesta de valor en el país y su capacidad para articular una operación cada vez más integrada para el beneficio de sus clientes en toda la región del Caribe.