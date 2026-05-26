Análisis Multidimensional de los Efectos Negativos del Nuevo Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico (P.C. 1213 / P.S. 1183)

El presente documento sintetiza la investigación sobre los efectos del Proyecto de la Cámara 1213 (P.C. 1213) y el Proyecto del Senado 1183 (P.S. 1183), propuestos para establecer el Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico. El análisis, actualizado al 26 de mayo de 2026, revela que la medida de 819 páginas busca consolidar más de 45 leyes de permisos, pero resulta en una extrema concentración de poder en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).Los hallazgos críticos indican que la reforma debilita la autonomía municipal, flexibiliza salvaguardas ambientales y no resuelve los problemas estructurales derivados de la condición colonial, la supervisión de la Junta de Control Fiscal (JSAF) y la crisis energética de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Un hecho determinante es la renuncia del director de Desarrollo Económico el 26 de mayo de 2026 , motivada por conflictos internos en el ejecutivo, lo que subraya la inestabilidad institucional de la agencia que pretende centralizar todo el sistema de permisos del país.

1. El Contexto Estructural y la Condición Colonial

La efectividad de cualquier reforma de permisos en Puerto Rico está intrínsecamente ligada a limitaciones estructurales que el P.C. 1213 no puede resolver de forma autónoma.

Costo Económico del Colonialismo: Se estima que entre 1900 y 2017, el costo socioeconómico de la condición territorial asciende a $6.107 billones , debido a la expropiación de valor y la falta de control sobre decisiones económicas clave.

Se estima que entre 1900 y 2017, el costo socioeconómico de la condición territorial asciende a , debido a la expropiación de valor y la falta de control sobre decisiones económicas clave. Restricciones Federales: Factores como las leyes de cabotaje (Ley Jones) encarecen los materiales de construcción, mientras que la falta de política monetaria y comercial propia limita la competitividad.

Factores como las leyes de cabotaje (Ley Jones) encarecen los materiales de construcción, mientras que la falta de política monetaria y comercial propia limita la competitividad. Interferencia de la Junta de Control Fiscal (PROMESA): La JSAF tiene el poder de invalidar cualquier ley con impacto fiscal. Solo en 2024, detuvo cuatro leyes. El costo de esta supervisión es masivo, con honorarios de asesores que superarán los $1,500 millones para 2026.

2. Análisis del P.C. 1213: Concentración de Poder y Gobernanza

La propuesta legislativa introduce cambios profundos en la estructura administrativa del gobierno, centrando la autoridad en el DDEC.

Concentración en el DDEC y Crisis de Liderazgo

El proyecto traslada facultades de múltiples agencias especializadas y municipios hacia el DDEC. No obstante, la estabilidad de esta agencia está en entredicho:

Renuncia Crítica: El 26 de mayo de 2026, el director del DDEC renunció por presuntos conflictos con el secretario de estado, Francisco Domenech.

El 26 de mayo de 2026, el director del DDEC renunció por presuntos conflictos con el secretario de estado, Francisco Domenech. Riesgo Institucional: Esta turbulencia demuestra que concentrar poder regulatorio en funcionarios de confianza política expone el sistema de permisos a la inestabilidad y la influencia indebida.

Impacto en la Autonomía Municipal y Planificación

Cláusula de Supremacía (Artículo 1.05): Establece el nuevo marco legal por encima de otras leyes, reglamentos y determinaciones municipales, lo que podría desplazar funciones esenciales de los ayuntamientos.

Establece el nuevo marco legal por encima de otras leyes, reglamentos y determinaciones municipales, lo que podría desplazar funciones esenciales de los ayuntamientos. Marginación de la Junta de Planificación: La ausencia de esta entidad en las vistas públicas sugiere una pérdida de relevancia frente al DDEC en el ordenamiento territorial.

3. Crisis Energética y Brecha Digital

La reforma de permisos ignora factores operativos críticos que detienen el desarrollo económico.

Colapso Energético: La AEE requiere un aumento tarifario del 45% (hasta 30.5 centavos por kWh) solo para mantenimiento básico. La inestabilidad eléctrica interrumpe los sistemas digitales necesarios para la tramitación de permisos.

La AEE requiere un aumento tarifario del 45% (hasta 30.5 centavos por kWh) solo para mantenimiento básico. La inestabilidad eléctrica interrumpe los sistemas digitales necesarios para la tramitación de permisos. Transformación Digital Incompleta: A pesar de las promesas de agilización, el sistema opera sobre infraestructuras tecnológicas obsoletas, falta de interoperabilidad entre agencias y una alta rotación de personal técnico.

4. Riesgos Ambientales y Comunitarios

El P.C. 1213 propone un modelo de autocertificación que traslada la responsabilidad de las agencias a profesionales privados (ingenieros y arquitectos).

Conflicto de Intereses: Los profesionales que certifican el cumplimiento ambiental dependen económicamente de los desarrolladores, lo que debilita la fiscalización independiente.

Los profesionales que certifican el cumplimiento ambiental dependen económicamente de los desarrolladores, lo que debilita la fiscalización independiente. Vulnerabilidad Climática: La aceleración de permisos sin supervisión robusta aumenta el riesgo de construir en zonas vulnerables a fenómenos climáticos.

La aceleración de permisos sin supervisión robusta aumenta el riesgo de construir en zonas vulnerables a fenómenos climáticos. Amenaza a Comunidades Históricas: La posible derogación de protecciones bajo la Ley 75-1995 eliminaría mecanismos que las comunidades han usado por décadas para resistir proyectos incompatibles con su entorno.

5. Perspectiva Comparada: Puerto Rico frente a Islas Independientes

Un análisis de 25 territorios insulares independientes revela que Puerto Rico experimenta un crecimiento inferior debido a su falta de soberanía.| Indicador | Puerto Rico | Jamaica / Barbados / Trinidad y Tobago || —— | —— | —— || Crecimiento PIB (2000-2020) | Negativo / Estancado | Positivo sostenido || Política Comercial | Ninguna (Sujeta a EE.UU.) | Plena (Autónoma/CARICOM) || Control de Permisos | Dependiente de leyes federales | Autónomo local || Política Monetaria | Dólar (Fed) | Banco Central propio || Control Externo | JSAF / PROMESA | Ninguno |

6. Matriz de Riesgos Identificados

Riesgo,Nivel,Horizonte,Impacto Principal

Concentración de Poder en DDEC,ALTO,Inmediato,Captura política y corrupción

Inestabilidad de Liderazgo,ALTO,Inmediato,Crisis tras renuncia del director (26/may/26)

Debilitamiento Ambiental,ALTO,Mediano,Biodiversidad y seguridad pública

Conflicto con PROMESA,ALTO,Inmediato,Invalidez legal por impacto fiscal

Inestabilidad Energética,ALTO,Permanente,Cierre de PYMES y fallas de sistema

7. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones Críticas

El problema es estructural: La ineficiencia en los permisos no es solo administrativa, sino que emana de las restricciones coloniales y fiscales impuestas. Inviabilidad del DDEC: La reciente renuncia de su director evidencia que la agencia no posee la estabilidad ni la capacidad institucional para asumir funciones de 45 leyes distintas. Riesgo de Corrupción: El modelo de autocertificación y la supremacía del DDEC crean un escenario propicio para el extractivismo y la captura regulatoria por parte de grandes inversionistas.

Recomendaciones de la Investigación