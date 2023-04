Roku ofrece a las audiencias de habla hispana más programación original premium gratis en The Roku Channel

Las nuevas series de Jennifer Lopez, Juanpa Zurita, Jaime Camil y otros refuerzan la oferta de contenido

Se fijaron las fechas de estreno de las nuevas series “Batalla en Abuela’s Kitchen” y “Un millón de gracias”

SAN JOSE, California.— Roku anunció hoy que expandirá sus Roku Originals para incluir la nueva serie “Carpe DM with Juanpa”, protagonizada y producida por Juanpa Zurita; “Desde la raíz”, con la producción ejecutiva y la participación del galardonado actor Jaime Camil; “Serenata de las estrellas”, conducida por Julissa Bermúdez y con la participación de artistas latinos, entre ellos la cantante Chiquis, el rapero y cantante Snow Tha Product, y las bandas de rock Los Lobos y Ozomatli; y “La divina comida” con Alex Lora, Belinda, Carlos Gatica, Dulce María, Emmanuel, Erik Rubín, Faisy, Itatí Cantoral, José Ángel Bichir, Karol Sevilla, Manu Nna, Margarita The Cumbia Goddess, María León, Michelle Rodríguez, Rafa Márquez y Verónica Toussaint.

Además, Roku anunció y fijó las fechas de lanzamiento de la nueva serie Roku Original en español “Batalla en Abuela’s Kitchen” (9 de junio) y “Un millón de gracias” (11 de agosto), la tercera temporada de la serie Roku Original en inglés “Thanks a Million”, con la producción ejecutiva de Jennifer Lopez. La nueva temporada contará con la participación de Chiquis, Gina Torres, Jaime Camil, Javier “Chicharito” Hernández, Lauren Jauregui, Michael Peña, Michelle Rodriguez, Pau Gasol, Sofia Reyes y Wilmer Valderrama.

“La profunda participación que hemos visto dentro de la categoría de contenido en español en The Roku Channel en EE.UU., así como el crecimiento excepcional del servicio en México, son signos del fuerte apetito por el streaming gratuito con publicidad entre las audiencias hispanohablantes y bilingües”, comentó David Eilenberg, director de contenido de Roku Media. “Estamos comprometidos a ofrecer programación original relevante a nivel cultural y de alta calidad para decenas de millones de espectadores, y estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros Roku Originals a un nuevo grupo tan fantástico de voces creativas tanto frente a la cámara como detrás de cámara”.

Los nuevos proyectos mejoran aún más la programación original en español de Roku y complementan el crecimiento general del consumo de contenido en español en The Roku Channel. La programación en español en The Roku Channel fue vista por más hogares únicos que cualquier aplicación independiente gratuita con publicidad para contenido en español en la plataforma Roku en EE.UU. (cuarto trimestre 2022). En la segunda mitad del año pasado, los Roku Originals en español de Roku convirtieron a Roku en uno de los tres principales proveedores de contenido en español* por alcance en The Roku Channel*. México es el mercado internacional más grande de The Roku Channel.

“Carpe DM with Juanpa”

¿Puedo volar un jet, montar un toro, saltar con una camioneta monstruo? Muchos de nosotros tenemos estas extrañas curiosidades enterradas en el fondo de nuestras mentes o guardadas en nuestras bandejas de entrada para más adelante. Sin embargo, no hacemos nada.

El aventurero mexicano, estrella de las redes sociales y actor Juanpa Zurita quiere cambiar eso. En cada episodio de la serie bilingüe “Carpe DM con Juanpa”, enfrentará desafíos que llevarán su cuerpo y su mente al límite en todo Estados Unidos. En el camino, Juanpa nos mostrará a todos el poder transformador de salir de tu zona de confort y lograr que tu aventurero interior cobre vida.

La serie de seis episodios es producida por INE Entertainment y ARCO. Eric Day, Mark Koops y Sarah Davies son productores ejecutivos para INE. Juanpa Zurita y Brenda Tubilla son productores ejecutivos para ARCO. Dave Lingwood también será productor ejecutivo.

“Desde la raíz”

Con la ayuda del narrador y productor ejecutivo Jaime Camil, la serie documental “Desde la raíz” explora, en su primera temporada, los orígenes y el significado de los productos mexicanos por excelencia como el café, el chile, el maíz y el mezcal. “Es una carta de amor a México y a algunas de las herencias más ricas y productos más legendarios del país”, dijo Camil.

El actor y productor nacido en México Jaime Camil es una superestrella internacional y uno de los mexicanos más queridos en su país, que ha protagoniza películas premiadas (“7 DÍAS”, “Pulling Strings”, “200 cartas”), telenovelas súper exitosas (“Por ella soy Eva”, “La fea más bella”) y series y películas estadounidenses entre las que figuran “Jane the Virgin”, “Schmigadoon!”, “KIMI” y la próxima a estrenarse “SNAG”. También grabó cuatro álbumes con ventas de platino y dirigió muchos musicales en la Ciudad de México y EE. UU. Jaime también prestó su voz al personaje de Papá en la película animada de Disney-Pixar ganadora del Premio de la Academia “Coco”, que es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos en México.

La serie de cuatro episodios está producida y dirigida por Paulina Gamiz para Cultura Contrabando y por Gus Sánchez para Low Budget Films, mientras que ECABA de Jaime Camil y Ray Jimenez de Zero Gravity Management también son productores ejecutivos. El buen ojo de Paulina para capturar historias humanas íntimas y su habilidad para evocar emociones profundas a través de la narración visual se complementa con la destreza técnica excepcional de Gus y su habilidad para crear secuencias visualmente impactantes que dejan un impacto duradero.

La serie se rodará en varios lugares emblemáticos del hermoso paisaje mexicano y de Los Ángeles.

“Serenata de las estrellas”

Conducida por Julissa Bermúdez, “Serenata de las estrellas” es una serie optimista que captura de manera maravillosa cómo la música puede elevarnos.

“Serenata de las estrellas”reúne a algunos de los artistas más importantes de la música latina para sorprender a los participantes que lo merecen con un regalo que les cambiará la vida y una actuación que nunca olvidarán. Los artistas destacados incluyen a la cantante Chiquis, el rapero y cantante Snow Tha Product y las bandas de rock Los Lobos y Ozomatli.

La serie de cuatro episodios es producida por Den of Thieves. Greice Santo y RJ Cipriani, así como Jesse Ignjatovic, Evan Prager, Jared Morell y Jordan Barrow para Den of Thieves, se desempeñan como productores ejecutivos. Gil Lopez es productor ejecutivo y showrunner de la serie.

“La divina comida”

Cada episodio de “La divina comida” presenta a una celebridad que abre su casa a un grupo de celebridades competidoras mientras se enfrentan para demostrar quién es el mejor anfitrión de una cena.

Cada cena incluirá a cuatro celebridades, el anfitrión y tres asistentes. Los anfitriones de la cena serán juzgados no solo por sus habilidades culinarias, sino también por el nivel que demuestren para atender y recibir a sus invitados.

Los anfitriones de las cenas incluirán a Alex Lora, Belinda, Carlos Gatica, Dulce María, Emmanuel, Erik Rubín, Faisy, Itatí Cantoral, José Ángel Bichir, Karol Sevilla, Manu Nna, Margarita The Cumbia Goddess, María León, Michelle Rodríguez, Rafa Márquez y Verónica Toussaint.

La serie de dieciséis episodios es producida por WarnerMedia Discovery para HBOmax Latin America, y Fernanda Huerta y Edmundo Mora actúan como productores ejecutivos. Se basa en el formato original “Celebrity Come Dine With Me”, producido para Channel 4 y E4 en el Reino Unido por MultiStory Media y distribuido a nivel internacional por ITV Studios.

La serie Roku Original “La divina comida” solo estará disponible en The Roku Channel en EE.UU.

“Batalla en Abuela’s Kitchen”

Presentado por el influencer colombiano Mario Ruiz, “Batalla en Abuela’s Kitchen” es un programa de competencia de cocina que desafía a chefs emergentes de la Generación Z a dar nuevos giros a los platos latinos tradicionales. Los jóvenes chefs deben demostrar su destreza culinaria contra la mayor jefa de la cocina: la ¡ABUELA! Si bien existe una rivalidad amistosa, en esencia, “Batalla en Abuela’s Kitchen” reúne a chefs de varias generaciones mediante las tradiciones culinarias.

En cada episodio, tres chefs de la Generación Z se enfrentan entre sí antes de que los dos concursantes finales compitan contra una experimentada abuela cocinera. Las destacadas abuelas cocineras incluyen a Carla Dawkins (Panamá), Eneida Mascetti, (Puerto Rico) y Patty Lavalle (México). La chef Margarita Bernal (Colombia), el chef Adolfo Cavalie (Perú) y el chef Octavio Ortega (México) son los jueces.

La serie de seis episodios fue creada por Dhana Media y la producción ejecutiva se llevó a cabo junto a Allied Management Group. Mari Urdaneta y Liliana Moyano se desempeñan como productoras ejecutivas para Dhana Media; John Pollak es productor ejecutivo para Allied Management Group; y Luis Balaguer también se desempeña como productor ejecutivo. Moira Noriega es showrunner y productora ejecutiva.

La serie se estrena el 9 de junio en The Roku Channel en EE.UU. y México.

“Un millón de gracias”

“Un millón de gracias” es la tercera temporada de la serie Roku Original en inglés “Thanks a Million”, con la producción ejecutiva de Jennifer Lopez.

Filmada íntegramente en español por primera vez, la nueva temporada presenta a 10 celebridades agradecidas, cada una de las cuales donará $100.000 a alguien que los haya inspirado siendo un héroe para su comunidad. La cuestión es que esa persona debe darle la mitad del dinero a alguien por quien siente gratitud, continuando la cadena de bondad.

Las celebridades que aparecen en la “cadena de favores” incluyen a Chiquis, Gina Torres, Jaime Camil, Javier “Chicharito” Hernández, Lauren Jauregui, Michael Peña, Michelle Rodriguez, Pau Gasol, Sofía Reyes y Wilmer Valderrama.

La serie de 10 episodios es producida por B17 Entertainment y Nuyorican Productions, mientras que Jennifer Lopez, así como Rhett Bachner, Brien Meagher y Aliyah Silverstein para B17 Entertainment y Elaine Goldsmith-Thomas y Larry Del Santo para Nuyorican Productions, son productores ejecutivos. Alex Davies se desempeña como productor ejecutivo y showrunner.

La serie se lanzará el 11 de agosto en The Roku Channel en EE.UU. y más adelante en México.

