Exaspirante a la Gobernación de Florida, Andrew Gillum, arrestado en Alabama por cargos relacionados con drogas

Por Alejandro Salazar

Senior Political Investigative Editor

El Sol de la Florida

El exalcalde de Tallahassee y excandidato demócrata a la Gobernación de Florida, Andrew Gillum, fue arrestado en el estado de Alabama tras un incidente de tránsito que derivó en el hallazgo de presuntas sustancias controladas y parafernalia relacionada con drogas, según informaron las autoridades locales.

Gillum, de 46 años, fue detenido por agentes del Departamento de Policía de Daphne, Alabama, después de que oficiales observaran un vehículo que presuntamente era conducido de manera errática sobre la autopista U.S. Highway 98. Durante la intervención, los agentes informaron haber observado una pipa de vidrio en la consola central del automóvil, lo que dio paso a una inspección más detallada del vehículo.

De acuerdo con el reporte policial, durante la revisión fueron encontrados cigarrillos de marihuana, varias bolsas con una sustancia que las autoridades identificaron preliminarmente como metanfetamina, además de otros objetos considerados parafernalia para el consumo de drogas. Gillum fue acusado de posesión de una sustancia controlada, posesión de marihuana y posesión de parafernalia relacionada con drogas. Posteriormente fue ingresado en la cárcel del condado de Baldwin y recuperó su libertad al día siguiente.

Una figura que estuvo a un paso de la Gobernación

Andrew Gillum fue considerado durante años una de las figuras con mayor proyección dentro del Partido Demócrata. En 2018 estuvo a pocos votos de convertirse en gobernador de Florida tras perder una de las elecciones más cerradas en la historia reciente del estado frente al republicano Ron DeSantis.

Su campaña despertó gran entusiasmo entre votantes jóvenes, minorías y sectores progresistas, convirtiéndolo en una figura de relevancia nacional dentro del Partido Demócrata.

Tras aquella contienda, Gillum mantuvo presencia en el debate público como comentarista político y copresentador del pódcast Native Land Pod.

Un historial marcado por controversias

El arresto en Alabama representa un nuevo capítulo en una serie de dificultades personales y legales que han acompañado al exdirigente político durante los últimos años.

En 2020, Gillum protagonizó un incidente ampliamente difundido cuando fue encontrado en una habitación de hotel en Miami Beach donde también había sustancias ilícitas. Aunque en ese episodio no enfrentó cargos penales, posteriormente anunció que ingresaría a un programa de rehabilitación y habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y la depresión.

Más adelante enfrentó un proceso federal relacionado con presuntas irregularidades financieras durante su carrera política. Ese caso concluyó con una absolución en un cargo, mientras otros terminaron en un juicio nulo y finalmente no prosperaron.

Impacto político

Aunque Gillum ya no ocupaba un cargo público ni era candidato activo a la Gobernación, su nombre continúa siendo ampliamente reconocido en la política de Florida debido a la estrecha elección de 2018 y a la influencia que llegó a ejercer dentro del Partido Demócrata.

Analistas consideran que este nuevo arresto vuelve a colocar su trayectoria bajo el escrutinio público y prácticamente extingue cualquier posibilidad de un eventual regreso a la política electoral en el corto plazo.

Investigación en desarrollo

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades de Alabama no habían divulgado información adicional sobre el avance del caso ni sobre posibles comparecencias judiciales. Tampoco se conocía una declaración oficial de Gillum o de su representación legal respecto a los nuevos cargos.

El caso permanece abierto y será la justicia de Alabama la que determine el curso del proceso conforme avance la investigación.