Presidente Luis Abinader inaugurará este viernes escuelas, puente, estancia infantil, planta de valorización y relleno sanitario, y visitará Punta Bergantín en Puerto Plata. Consejo Nacional de la Magistratura informa sobre los resultados

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona desarrollará este viernes una agenda de actividades en Puerto Plata, donde encabezará la inauguración de varios centros educativos, un puente, una estancia infantil y una planta de valorización, además de realizar una visita al Proyecto Turístico Punta Bergantín.

Con estas obras que serán inauguradas por el mandatario se continúa fortaleciendo el desarrollo de Puerto Plata mediante con nuevas infraestructuras que impactan la educación, la conectividad vial, la atención a la primera infancia y la gestión de residuos, al tiempo que contribuyen a mejorar las condiciones y los servicios disponibles para las comunidades de la provincia

La agenda del mandatario iniciará a las 11:00 de la mañana con su visita al Proyecto Turístico Punta Bergantín, una iniciativa vinculada al desarrollo turístico de Puerto Plata y a la proyección de la provincia como uno de los principales destinos del país, con impacto en la dinamización de la actividad turística, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de la oferta de servicios de la provincia.

Posteriormente, se trasladará al municipio de Sosúa, donde inaugurará el Centro Educativo Profesor Miguel Ángel Rivera Silverio, una obra que contribuirá a ampliar y fortalecer la infraestructura educativa de la zona. Durante esta jornada, también se hará entrega, de manera simultánea, de dos aulas iniciales en la Base Aérea y el remozamiento de la Escuela Básica Juan Lockward, acciones orientadas a mejorar los espacios para la formación de los estudiantes.

Más adelante, el jefe de Estado encabezará el corte de cinta del Liceo Gregorio Luperón, una nueva infraestructura destinada a ampliar las oportunidades educativas para los estudiantes de la zona. Luego, inaugurará el puente sobre el río Camú, una obra que contribuirá a mejorar la conectividad vial, al igual que dejará inaugurado el plan de asfaltado de los sectores Bayardo y Barrio Nuevo, en la zona oeste, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vías y la movilidad de las comunidades.

A continuación, el mandatario encabezará la inauguración de la Estancia Infantil Abar, en el sector El Avispero, y más adelante hará lo propio con el Centro Educativo Primario Olivia Capellá, en el sector Los Olivos. De manera simultánea, serán entregadas tres aulas iniciales en el Centro Educativo Arzeno Brugal, tres en la Escuela Alejandro Pina y dos en la Escuela Silvano Reynoso, en La Isabela.

La agenda del gobernante de este viernes concluirá con la inauguración de la Planta de Valorización y Relleno Sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling, S. R. L., una obra orientada al manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos y que se suma a las iniciativas destinadas a fortalecer los servicios y las condiciones ambientales de la provincia.

Consejo Nacional de la Magistratura de Republica Dominicana informa sobre los resultados de la etapa de recepción de propuestas de candidaturas y postulaciones

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura de la Republica Dominicana informa que dentro de los plazos establecidos la Secretaría recibió un total de 367 propuestas correspondientes a 65 candidatos, de los cuales 58 formalizaron sus postulaciones.

Asimismo, el Consejo informó que, en total, se inscribieron 90 postulantes, incluyendo tanto a las personas que fueron propuestas como a aquellas que presentaron su postulación sin haber sido propuestas por terceros.

Del total de postulantes registrados, 38 son mujeres y 52 son hombres.

Como parte del proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió el día de hoy, jueves, 17 de septiembre de 2026, a fin de ponderar cada uno de los expedientes presentados, conforme a los criterios y requisitos establecidos para la convocatoria.

Esta sesión fue presidida por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Luego de realizada esta revisión, se determinó la exclusión de 2 postulantes, por lo que el proceso continúa con 88 postulantes preseleccionados. Los detalles se harán constar oportunamente en el acta correspondiente.

Asimismo, el Consejo informa que, a partir de este viernes, 18 de septiembre de 2026, tras la publicación formal de la lista de preseleccionados, la ciudadanía contará con un plazo adicional de 3 días para presentar objeciones y reparos contra cualquiera de los 88 postulantes preseleccionados.

El Consejo Nacional de la Magistratura reitera su compromiso con que el proceso se continúe desarrollando de forma ordenada, transparente y cumpliendo con las disposiciones normativas aplicables.