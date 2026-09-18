Ministro de Educación Dominicano destaca nuevas oportunidades para que estudiantes continúen su formación tras concluir el bachillerato

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Ministro de Educación de la Republica Dominicana, Luis Miguel De Camps Garcia, destacó este jueves que la articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) permite conectar a estudiantes que concluyen el bachillerato con nuevas oportunidades para continuar su formación, como parte de los esfuerzos por construir un sistema educativo más integrado.

De Camps se expresó en esos términos durante el acto de entrega de 10,000 becas para la excelencia, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

“Por primera vez, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior han articulado sus esfuerzos para identificar desde la escuela a jóvenes que concluyen el bachillerato y conectarlos, en ese mismo año, con una oportunidad para continuar sus estudios”, afirmó.

Desde el Ministerio de Educación se trabajó en la identificación, validación y remisión del talento estudiantil meritorio, y fueron remitidos 948 estudiantes destacados en olimpíadas académicas, robótica y STEM, altas capacidades intelectuales, Pruebas Nacionales, mérito estudiantil, liderazgo estudiantil, emprendimiento, artes y deportes, a los que se suman otros bachilleres seleccionados por alcanzar promedios de 95 puntos o más.

En ese sentido, De Camps valoró el esfuerzo y la diversidad de capacidades demostradas por los estudiantes beneficiados.

“Son trayectorias distintas, pero todas tienen algo en común: detrás de cada una hay capacidad, esfuerzo y una decisión sostenida de hacer las cosas bien. Eso nos recuerda una idea que debe estar cada vez más presente en nuestro sistema educativo: el talento no tiene una sola forma”, expresó.

El titular de Educación afirmó que el Gobierno trabaja para ampliar las posibilidades de los estudiantes, independientemente del lugar del país o de las condiciones desde las que inicien su trayectoria.

“Seguimos trabajando y comprometidos para que un estudiante de cualquier rincón del país sepa que, si se esfuerza y desarrolla sus capacidades, existen caminos para avanzar. Eso es lo que verdaderamente significa ampliar posibilidades: evitar que el punto de partida termine definiendo el punto de llegada”, manifestó.

De Camps exhortó a los jóvenes a aprovechar la oportunidad que representa una beca para continuar aprendiendo, ampliar su visión del mundo y descubrir nuevas capacidades, al tiempo que recordó que alcanzar la excelencia es el resultado de la constancia.

“Nadie llega a este momento por un solo día extraordinario. Se llega por muchas decisiones sostenidas en el tiempo: estudiar cuando había otras cosas que hacer, insistir cuando algo no salía, volver a intentarlo, cumplir, prepararse y seguir aprendiendo”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el acompañamiento del Gobierno a los jóvenes continuará más allá de la entrega de las becas.

“Queremos seguir acompañando sus trayectorias y creando las condiciones para que puedan continuar su formación y desarrollar plenamente sus capacidades”, señaló.

De Camps felicitó a los estudiantes, sus familias y docentes, y los instó a asumir esta nueva etapa con dedicación, curiosidad y apertura.

El Ministerio de Educación aporta al programa un mecanismo institucional para identificar, evaluar y reconocer el talento estudiantil, procurando que jóvenes que ya han demostrado excelencia académica, disciplina, liderazgo y capacidades especiales puedan dar continuidad a su formación en la educación superior mediante oportunidades de becas.