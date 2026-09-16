Presidente Luis Abinader, en su segundo día en Santiago, se reúne con Aprocovici, Amaprosan y Compromiso Santiago, además de otros importantes sectores

Santiago de los Caballeros.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona desarrolló este martes su segundo día de trabajo en Santiago, donde se reunió con representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan) y Compromiso Santiago, además de autoridades de los sectores de salud, energía, agua y construcción, así como alcaldes y diputados de la provincia, para dar seguimiento a temas prioritarios para el desarrollo de la provincia y de la región Norte.

Al conversar con representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), el jefe de Estado trató aspectos relacionados con el desarrollo habitacional y el crecimiento urbano de Santiago.

Asimismo, el Mandatario del hermoso Pais Caribeño, durante el encuentro con directivos de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), sostuvo un intercambio sobre asuntos vinculados a la actividad comercial y productiva de la ciudad.

La agenda incluyó un almuerzo de trabajo con la comisión de Compromiso Santiago, durante el cual se abordaron temas para el desarrollo económico y social de la provincia.

Con las autoridades del sector de salud, el presidente Luis Abinader abordó temas concernientes al fortalecimiento de los servicios sanitarios, mientras que con el Gabinete Eléctrico dio seguimiento a asuntos vinculados con el sistema energético y acciones destinadas a continuar robusteciendo el sector.

También presidió una reunión con alcaldes y diputados de la provincia para seguir conociendo las necesidades de los municipios. Posteriormente, participó en una reunión con el Gabinete de Agua y Construcción, en la que se revisaron proyectos y obras de infraestructura de impacto para Santiago y otras localidades de la región Norte.

El gobernante concluirá su jornada de este martes con una cena privada.

Esta sesión de trabajo, con miras a promover el desarrollo económico y social, permitirá, como consecuencia, mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Abinader ve un “despropósito” propuesta enseñanza creole RD

Luis Rodolfo Abinader Presidente Constitucional de la Republica Dominicana.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader calificó de “despropósito” la propuesta de establecer la enseñanza obligatoria del creole en las escuelas de República Dominicana, iniciativa que contempla además la incorporación de otros idiomas al sistema educativo.

La posición del mandatario se produjo este martes, en medio del debate generado por una propuesta legislativa que plantea incluir como obligatoria la enseñanza de inglés, francés y creole en los centros educativos dominicanos.

ABINADER CUESTIONA LA PROPUESTA

Abinader rechazó que el creole sea incorporado como asignatura obligatoria y cuestionó el planteamiento durante sus declaraciones públicas de este martes.

El tema ha generado discusión en distintos sectores debido a que la propuesta busca ampliar la enseñanza de idiomas extranjeros dentro del sistema educativo dominicano.

DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

La iniciativa plantea que los estudiantes dominicanos tengan acceso obligatorio a la enseñanza de inglés, francés y creole, lo que ha abierto un debate sobre las prioridades y contenidos que deberían formar parte del currículo escolar.

La discusión se produce en un contexto en el que las autoridades educativas impulsan el fortalecimiento de la enseñanza de idiomas extranjeros, especialmente del inglés, dentro de la formación de los estudiantes.

La declaración de Abinader incorpora la posición del Poder Ejecutivo al debate sobre la propuesta, cuya eventual aprobación y aplicación dependería del proceso legislativo y de las disposiciones que adopten las autoridades educativas.

Presidente anuncia RD$10,700 millones para obras en el Cibao

El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro José Ignacio Paliza, despachan en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader reiteró este martes los planes del Gobierno para fortalecer la infraestructura y los servicios públicos de Santiago, con una inversión aproximada de RD$9,000 millones en la ampliación del Acueducto Cibao Central y otros RD$1,700 millones que serían destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria de la provincia.

El mandatario explicó que las inversiones buscan garantizar que los servicios de agua potable y salud avancen de manera acorde con el crecimiento urbano, económico y social que experimenta Santiago.

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO

La ampliación del Acueducto Cibao Central permitirá atender el incremento de la demanda de agua potable generado por el crecimiento de Santiago y extenderá sus beneficios a Licey al Medio, Tamboril y comunidades de la provincia Espaillat.

De acuerdo con lo informado por el presidente, los trabajos están previstos para comenzar en 2027, con un período estimado de ejecución de 24 meses.

Abinader ofreció las declaraciones durante un encuentro con empresarios de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN), en el que también participaron la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Reunión del presidente Luis Abinader con empresarios de Santiago

Paliza explicó que Santiago pasó de tener alrededor de 90 kilómetros cuadrados de huella urbana a 138 kilómetros cuadrados, un crecimiento de cerca de 50 kilómetros cuadrados asociado a nuevas edificaciones, negocios e inversiones.

RD$1,700 MILLONES PARA HOSPITALES

En materia de salud, Abinader informó que el Gobierno evalúa una inversión de aproximadamente RD$1,700 millones para intervenir varios centros hospitalarios de Santiago a partir de 2027.

Entre las instalaciones contempladas figuran el Hospital Presidente Estrella Ureña y el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, además de la ampliación del área de emergencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

El mandatario también anunció la construcción de un hospital de segundo nivel en el distrito municipal La Canela, así como el remozamiento del Hospital de Cienfuegos.

A estas obras se suma la construcción de un nuevo centro hospitalario en Pedro García, con el objetivo de acercar la atención sanitaria a los residentes de esa comunidad.

El Gobierno proyecta inversiones por unos RD$10,700 millones para fortalecer los servicios de agua potable y la infraestructura hospitalaria de Santiago, como parte de las acciones dirigidas a responder al acelerado crecimiento urbano, económico y social de la provincia.

El presidente Luis Abinader informó que está en marcha el proceso para la ampliación del Acueducto Cibao Central, con una inversión aproximada de RD$9,000 millones, obra que permitirá atender el aumento de la demanda de agua potable en Santiago y beneficiar a los municipios de Licey al Medio y Tamboril, así como a comunidades de la provincia Espaillat.

Los trabajos están previstos para comenzar en 2027 y tendrían un período estimado de ejecución de 24 meses.

Abinader también anunció que el Gobierno evalúa destinar alrededor de RD$1,700 millones a la rehabilitación y fortalecimiento de hospitales de Santiago. Entre las intervenciones contempladas figuran el Hospital Presidente Estrella Ureña, el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y la ampliación del área de emergencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Como parte del plan de expansión de los servicios sanitarios, el mandatario informó además sobre la construcción de un hospital de segundo nivel en el distrito municipal La Canela, el remozamiento del hospital de Cienfuegos y la edificación de un nuevo centro hospitalario en Pedro García, con el propósito de acercar la atención médica a los residentes de esas comunidades.

Las iniciativas fueron anunciadas durante un encuentro encabezado por Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con empresarios de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan).

Paliza destacó la dimensión del crecimiento experimentado por Santiago y señaló que la ciudad pasó de aproximadamente 90 kilómetros cuadrados de huella urbana a 138 kilómetros cuadrados, expansión que ha estado acompañada por nuevas edificaciones, negocios e inversiones y que plantea mayores exigencias para la prestación de los servicios públicos.

El Gobierno sostiene que las inversiones en agua y salud forman parte de la respuesta institucional a esta transformación y buscan fortalecer la capacidad de Santiago para continuar su proceso de desarrollo.

Abinader anuncia construcción y ampliación del acueducto de Las Cabuyas y de Sabana Rey

El presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos para la construcción del acueducto de suministro de agua potable de Las Cabuyas, que tendrá una inversión superior a los 234 millones de pesos y que beneficiará a más de 9 mil personas.

En tanto, también inició el proyecto de mejoramiento y ampliación del acueducto de Sabana Rey, con más de 43 millones de pesos adjudicados para la inversión en el mismo, tendrá una cobertura para más de 7,300 habitantes.

Estas informaciones se ofrecieron durante la inauguración de la Oficina Comercial CORAAVEGA Oeste, que beneficiará a los más de 50 mil habitantes de esa zona, así como la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Camú Oeste ubicada en el sector San Miguel.

En sus palabras Vladimir Viloria, presidente del consejo de administración de CORAAVEGA, valoró la presencia del presidente Abinader al que llamó el “presidente del agua” por el compromiso que ha demostrado con el agua potable y el saneamiento de la República Dominicana.

También dijo que estos proyectos beneficiaran las comunidades de sector: Los Multis, La Lotería, Primavera I y Primavera II, El Hatico, Barrio Inco, Las Carmelitas, Villa Francisca, El Nápoles, San Miguel, Ana Magalis, Villa Esperanza, Las Cabuyas, La Sidra, Sector el Puente, El Corsal, la Privada, El Canal, Los Rincones, El Cruce del Abanico, Los Guayos, La Tina, Canta La Rana, La Esquina, El Record, Los Cruces, Las Romeras, Hato Viejo, Los Gavilanes y Los Romeros.

El presidente Abinader también hizo entrega de un camión cisterna, que había prometido a CORAAVEGA para dar servicios de agua potable en caso de emergencia a Jima, Rincón, Ranchito y zonas cercanas.

Abinader ocupa el quinto lugar en el ranking presidencial de America Latina

Presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader ubicado en el quinto lugar de las encuestas de los Mandatarios.

SANTO DOMINGO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza en septiembre el ranking de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por sus ciudadanos, seguida por los gobernantes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Colombia, Abelardo de la Espriella, según un sondeo de CB Global Data, en el que el dominicano Luis Abinader se ubicó en el quinto lugar.

Sheinbaum obtiene un 69 % de imagen positiva y un 28,3 % negativa, con un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando registró un 66,5 % de aprobación.

La presidenta mexicana, que asumió el cargo en octubre de 2024, ha afrontado presiones de EE.UU. en materia arancelaria y por la lucha contra el narcotráfico.

Bukele ocupa el segundo puesto, con un 66,2 % de favorabilidad y un 29,9 % de rechazo. El mandatario salvadoreño perdió 2,5 puntos respecto a agosto, cuando alcanzó un 68,7 %, aunque mantiene una de las mayores tasas de respaldo de la región.

En tercer lugar se ubica el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con un 53,6 % de aprobación frente a un 41,6 % de percepción negativa. El mandatario asumió el cargo el 7 de agosto y, apenas tres días después, tuvo que afrontar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

En cuarto lugar figura la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con un 52,4 % de imagen positiva y un 45,1 % negativa, tras caer 2,6 puntos respecto al 55 % de agosto. Fujimori asumió la Presidencia el 28 de julio.

Le sigue el dominicano Luis Abinader, con un 50,8 % de apoyo y un 43,8 % de desaprobación. Fue el mandatario que más mejoró respecto a la medición anterior, con un alza de 2,7 puntos, desde el 48,1 % de agosto.

SEGUNDO BLOQUE

La gobernante de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el sexto lugar con un 49,7 % de aprobación y un 45 % de rechazo, prácticamente en el mismo nivel de agosto, cuando obtuvo un 49,8 %.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aparece en séptimo lugar con un 48,5 % de aprobación y un 49,2 % de percepción negativa, lo que supone una caída de 3,4 puntos frente al 51,9 % de agosto. Lula es candidato a la reelección en las elecciones de octubre.

Le siguen los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, con un 47,4 % de imagen positiva y un 47 % negativa; de Paraguay, Santiago Peña, con un 45,5 % de aprobación y un 51,2 % de rechazo; y de Honduras, Nasry Asfura, con un 43,2 % de apoyo y un 54,2 % de rechazo.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ocupa el undécimo puesto con un 42,9 % de aprobación y un 52,5 % de imagen negativa, tras perder 4,8 puntos respecto al 47,7 % registrado en agosto.

En duodécimo lugar se encuentra el gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz, con un 41,6 % de imagen positiva y un 53,6 % negativa. Paz protagonizó la mayor caída de la medición, al perder 8,9 puntos frente al 50,5 % de agosto.

El uruguayo Yamandú Orsi ocupa el decimotercer lugar, con un 37,7 % de aprobación y un 59,1 % de rechazo, mientras que el argentino Javier Milei es decimocuarto, con un 35,5 % de favorabilidad y un 60,6 % de rechazo.

En la parte baja aparecen el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con un 33,9 % de aprobación y un 63,9 % de rechazo; y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con un 32,1 % de imagen positiva y un 63,4 % negativa.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ocupa el penúltimo lugar con un 28,8 % de aprobación frente a un 64,3 % de rechazo.

En último lugar figura el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, con un 28,2 % de imagen positiva y un 67,3 % negativa. Su respaldo cayó 1,3 puntos respecto a agosto, cuando alcanzó un 29,5 %.

El sondeo fue realizado por CB Global Data entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos. La muestra osciló entre 3.225 y 4.271 personas por país, con un margen de error medio de entre ±1,5 % y ±1,7 % y un nivel de confianza del 95 %.