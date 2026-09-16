Presidente Luis Abinader expone nuevos polos de desarrollo regional para llevar más inversión, infraestructura y oportunidades a distintos territorios del país. Otras Noticias Presidenciales

Santiago, R. D..– El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, junto con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó la visión de gobierno sobre desarrollo regional, impulsando Manzanillo, Punta Bergantín, Cabo Rojo y Miches con grandes proyectos de infraestructura y nuevas oportunidades de inversión, actividad productiva, formación técnica y generación de empleos.

En el caso de Manzanillo, al norte del país, el plan maestro de desarrollo abarca la infraestructura portuaria, la diversidad energética, el ecosistema industrial y el desarrollo socioambiental y cultural. Sobre la infraestructura portuaria, se detalló que el puerto de Manzanillo se constituye como uno de los componentes centrales de la estrategia de transformación productiva del noroeste. Con 242 metros de atraque, sería entregado en el primer trimestre de 2027 encontrándose en un 52.9 % de ejecución física y 56 % de ejecución financiera.

Al abordar el eje sobre diversidad energética, el jefe de Estado puntualizó que se busca convertirlo en uno de los principales puntos de generación, aportando más de 800 megavatios al sistema eléctrico nacional. Su ecosistema industrial estaría siendo impulsado por la circunvalación de Navarrete, que estaría lista a finales de este 2026. Además, se prevé la creación de una central regional de Infotep. Para el desarrollo socioambiental y cultural, se integra la renovación del cuartel policial, el ordenamiento territorial, el plan maestro del puerto y su diseño conceptual, así como un espacio cultural sobre la industria del banano.

Manzanillo, Punta Bergantín, Cabo Rojo y Miches concentran proyectos que articulan infraestructura portuaria, energía, industria, turismo, vialidad y formación para dinamizar las economías locales

Punta Bergantín

La estrategia también incorpora a Punta Bergantín, en Puerto Plata, como un polo destinado a dinamizar el turismo mediante el desarrollo hotelero, proyectos de vivienda e inversión privada, apostando a generar nueva actividad económica y recuperar la costa norte como uno de los principales destinos turísticos.

Cabo Rojo, Pedernales

En el sur, el desarrollo de Cabo Rojo, en Pedernales, se plantea alrededor de la integración del puerto -que cerrará 2026 con 200,000 turistas y el próximo año con 350,000-, así como el aeropuerto de Oviedo, que generará cientos de empleos, los nuevos establecimientos hoteleros y las conexiones viales.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reiteró que para febrero de 2027 sería finalizado el primer hotel en la zona sumando 500 habitaciones hoteleras, mientras que otros dos hoteles están actualmente en construcción y ya inician las conversaciones para un cuarto hotel en este destino sureño.

Miches

Mientras que Miches, al este del país, fue presentado como otro de los nuevos polos turísticos, respaldado por inversiones en carreteras, servicios y capacitación. La visión expuesta busca que el desarrollo de la actividad turística se acompañe de infraestructura y preparación de las comunidades para aprovechar las oportunidades que genere la expansión económica del territorio.

Presidente Luis Abinader afirma que el desarrollo nacional traspasa los peajes de Santo Domingo con obras de alto impacto

Santiago.- El presidente Luis Abinader resaltó el impacto transformador de las grandes obras de infraestructura que se ejecutan en la región del Cibao y otras zonas del país, enfocadas en dinamizar la economía local, crear empleos de calidad y consolidar un modelo de desarrollo descentralizado.

Las autoridades destacaron que el eje central de esta gestión ha sido “hacer que el desarrollo pase de los peajes de Santo Domingo”, impulsando polos productivos autosostenibles que garanticen oportunidades de empleo y bienestar sin necesidad de que los ciudadanos migren hacia la capital.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el desarrollo de “LA Agenda”, que fue realizada en Santiago y que en uno de sus temas trató sobre las obras que desarrolla la presente gestión y su impacto en las comunidades.

Autopista del Ámbar y empleo local

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, planteó que entre los proyectos estratégicos abordados figura la autopista del Ámbar, obra que proyecta la creación de 2,000 empleos directos y unos 4,800 indirectos, beneficiando de manera directa a las provincias de Santiago y Puerto Plata.

Se explicó que los trabajos se ejecutarán de manera simultánea desde ambos extremos una vez el Ministerio de Medio Ambiente concluya el estudio de impacto ambiental y los procesos de vistas públicas. Posteriormente, se abrirá un tercer frente de trabajo en el centro de la vía, el cual incluirá la construcción de un túnel que representa la ruta crítica del proyecto.

Formación técnica y empleomanía ferroviaria

En el ámbito de la construcción del monorriel de Santiago, las autoridades subrayaron que la obra ha generado 2,917 empleos directos para hombres y mujeres, sirviendo además como una escuela de formación técnico-profesional.

Gracias a una alianza estratégica con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), se ha implementado un programa especializado para capacitar a los jóvenes de la Ciudad Corazón en la nueva industria ferroviaria, garantizando personal altamente calificado para la operación del sistema.

Descentralización y polos de desarrollo nacional

El Gobierno enfatizó que estas acciones forman parte de un plan integral de nación que abarca múltiples regiones:

Manzanillo y la Línea Noroeste: Con la construcción del puerto multimodal y el desarrollo industrial, energético y turístico, se revitaliza una zona históricamente deprimida, otorgando seguridad jurídica con títulos de propiedad y dinamizando la economía local.

Miches y el este: El auge hotelero ha generado una alta demanda de empleos que beneficia de manera directa a los municipios adyacentes, respaldada por la mejora vial en la carretera El Seibo-Miches.

Samaná y el sur: Impulso al desarrollo turístico e inmobiliario en Las Terrenas y creación de nuevas oportunidades de empleo en Arroyo Barril, Sánchez y el municipio cabecera.

Movilidad urbana en Santiago: Conectividad optimizada que permitirá a los trabajadores trasladarse desde sectores como Pekín hasta las zonas francas en aproximadamente 15 minutos, reduciendo tiempo y costos de transporte.

Con estas iniciativas, el presidente Abinader reafirma su compromiso de continuar impulsando un crecimiento equitativo que fortalezca la competitividad de las regiones y lleve bienestar real y duradero a cada rincón de la República Dominicana.

El monorriel de Santiago entrará en prueba el próximo mes de octubre

Santiago.- El presidente Luis Abinader presentó este lunes los detalles y avances del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, considerado el proyecto de infraestructura y movilidad de mayor envergadura en la historia de la provincia.

Las autoridades explicaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de desarrollo regional orientada a superar décadas de subinversión, potenciar la competitividad de la Ciudad Corazón y descentralizar las oportunidades económicas para evitar la migración masiva hacia la capital.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el desarrollo de “LA Agenda Semanal” que fue realizada en Santiago y que en uno de sus temas trató sobre “Infraestructura y Movilidad”.

Un hito en infraestructura y movilidad urbana

El director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, Jhael Isa, manifestó que el proyecto, cuya conceptualización se inició en septiembre de 2021 junto con la iniciativa Compromiso Santiago, destaca por su rapidez de ejecución. Con un tiempo estimado de cuatro años y 138 días desde su inicio, la obra estructural ha completado sus componentes principales, abarcando:

Monorriel de Santiago: Un sistema de 13 kilómetros y 14 estaciones que alcanzará velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con una frecuencia de 90 segundos entre trenes.

Infraestructura complementaria: 4,252 pilotes, 662 fundaciones, 716 columnas, 658 capiteles, 1,132 vigas, un patio-taller con 3.2 kilómetros de vía de servicio, dos puentes sobre las cañadas de Gurabo y Nibaje, y un túnel de trinchera de aproximadamente 500 metros para proteger la Zona Monumental.

Sistema Integrado: Integración con un teleférico, 7 corredores de autobuses y un sistema de bicicletas públicas.

Las autoridades informaron que, a partir del mes de octubre, iniciará la circulación de trenes para dar paso, a finales de año, a las visitas guiadas y a la posterior operación comercial del sistema, convirtiéndose en el primero de su tipo en Centroamérica y el Caribe.

Accesibilidad y economía familiar

Para garantizar el acceso de toda la ciudadanía, el sistema operará bajo un modelo de tarifa integrada (con un costo unificado de RD 35.00), lo que permitirá a los pasajeros realizar trasbordos eficientes entre los autobuses de la OMSA, el teleférico y el monorriel, representando un ahorro significativo en el presupuesto de los trabajadores y estudiantes.

Impacto regional y descentralización

El nuevo sistema de transporte masivo conectará de forma eficiente los principales puntos de la ciudad, desde Cienfuegos hasta Pekín, enlazando las universidades, las zonas francas y el centro urbano. Asimismo, beneficiará de manera directa a los usuarios procedentes de toda la región del Cibao, incluyendo las provincias de Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte y Hermanas Mirabal.

Con una oferta ampliada de parqueos en la Zona Monumental y una conexión fluida, la obra busca dotar a Santiago de los estándares de competitividad necesarios para consolidarse como el motor económico del Cibao, garantizando que sus habitantes dispongan de mayores oportunidades de desarrollo sin necesidad de trasladarse a Santo Domingo.

Presidente Luis Abinader reitera inversiones para el desarrollo de Santiago; destinarán RD 9,000 millones para Acueducto Cibao Central

Santiago.- El presidente Luis Abinader recordó que el Gobierno trabaja en la ampliación del Acueducto Cibao Central con una inversión aproximada de RD 9,000 millones y evalúa destinar otros RD 1,700 millones al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria de la provincia.

Estas iniciativas buscan garantizar que la infraestructura sanitaria y los servicios de agua potable avancen al ritmo del desarrollo urbano, económico y social de la provincia.

La ampliación del Acueducto Cibao Central permitirá responder al aumento de la demanda de agua generado por el crecimiento de Santiago y beneficiará también a Licey al Medio, Tamboril y distintas comunidades de la provincia Espaillat. Se prevé que estos trabajos inicien este próximo año 2027 con un período estimado de ejecución de 24 meses.

El presidente Luis Abinader ofreció estas declaraciones durante un encuentro junto a la vicepresidenta Raquel Peña y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con empresarios de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan).

Paliza, al hacer uso de la palabra, señaló que Santiago pasó de unos 90 kilómetros cuadrados de huella urbana a 138 kilómetros cuadrados, para un aumento de cerca de 50 kilómetros cuadrados con nuevas edificaciones y el incremento de negocios e inversiones que plantean importantes desafíos para la prestación de los servicios públicos.

Inversiones en el sistema hospitalario

En materia de salud, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno evalúa realizar mejoras en los hospitales de Santiago por unos RD 1,700 millones, con intervenciones que comenzarían a partir del próximo año en el Hospital Presidente Estrella Ureña, el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón y la ampliación del área de emergencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Asimismo, anunció la construcción de un hospital de segundo nivel en el distrito municipal La Canela, el remozamiento del Hospital de Cienfuegos y la edificación de un nuevo centro hospitalario en Pedro García, con el propósito de acercar los servicios de salud a los residentes de esa comunidad.