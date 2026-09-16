SNS y Unicef fortalecen Programa Mamá Canguro con donación de equipos médicos valorada en más de RD 5.4 millones. Transforma el Centro de Primer Nivel Atabalero tras 42 años de espera

Santo Domingo, R. D.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) dela Republica Dominicana, continúa fortaleciendo y ampliando el Programa Mamá Canguro en la Red Pública de Salud, una estrategia dirigida a mejorar la atención de recién nacidos, especialmente prematuros y de bajo peso, mediante un modelo que integra al bebé, la madre y la familia en el proceso de cuidado.

Cuando la gestión del presidente Luis Abinader asumió el Gobierno en el año 2020, la Red Pública de Servicios de Salud contaba con siete unidades del Programa Mamá Canguro. Actualmente dispone de 20 unidades en funcionamiento y otras tres próximas a ser entregadas, lo que permitirá continuar ampliando la cobertura de esta estrategia a nivel nacional.

En el marco de este proceso de expansión, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, sostuvo un encuentro con Farah Segura, oficial de Salud y Nutrición de Unicef en República Dominicana, con el propósito de fortalecer la alianza estratégica e institucional entre ambas entidades para el desarrollo, ampliación y sostenibilidad del Programa Mamá Canguro en el país.

El encuentro se desarrolló en el Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, conocido como el Hospital de la Mujer, donde Unicef realizó una donación de equipos médicos valorada en más de RD 5.4 millones, destinados a fortalecer la atención que ofrecen las maternidades de la Red Pública.

Entre los equipos donados figuran camas y mesas para la atención neonatal, dispositivos con capacidad de hasta 20 kilogramos, adaptadores de interfaz, infantómetros mecánicos, equipos de medición, oftalmoscopios indirectos, otoscopios, sets de diagnóstico de pared y otros dispositivos necesarios para el cuidado de los recién nacidos.

El doctor Julio Landrón destacó que la donación constituye un aporte importante para continuar fortaleciendo los servicios de salud y garantizar que el personal disponga de las herramientas necesarias para ofrecer una atención oportuna y de calidad.

“Es importante destacar que estos equipos serán adquiridos a nivel nacional en cantidades importantes y distribuidos en los centros que forman parte de este programa, con el propósito de ampliar su alcance y garantizar mejores condiciones para la atención”, explicó.

De su lado, Farah Segura resaltó el crecimiento experimentado por el Programa Mamá Canguro en República Dominicana y consideró que pasar de siete unidades a alcanzar prácticamente una cobertura nacional, representa un logro de gran importancia.

“En un momento determinado buscábamos apoyo internacional para fortalecer este programa, pero ustedes han desarrollado capacidades propias que hoy están sirviendo de referencia a nivel regional”, manifestó la representante de Unicef.

Segura felicitó al SNS por los avances alcanzados y reiteró el compromiso de Unicef de continuar apoyando las acciones dirigidas al fortalecimiento de la atención primaria y de las estrategias que contribuyen a mejorar la salud de las madres y los recién nacidos.

Mientras, el director Materno Infantil del SNS, doctor Freddy Novas, agradeció a Unicef por la colaboración permanente con la institución y explicó que los equipos recibidos serán distribuidos en diferentes hospitales de la Red Pública, entre ellos los hospitales Dr. Antonio Musa y Dr. Luis Eduardo Aybar.

Asimismo, informó que el SNS trabaja en la apertura de nuevas unidades Mamá Canguro, incluyendo una en el Hospital Municipal Colón, de Bonao; otra en el Hospital Matías Ramón Mella, de Dajabón, y próximamente una en San Antonio, Cotuí, para la cual ya se cuenta con la autorización del director ejecutivo del SNS.

La directora general del Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez, doctora Yakaira García Peralta, destacó que el método Mamá Canguro trasciende la dimensión clínica, al colocar a la familia como parte fundamental del cuidado de los recién nacidos.

“El método Mamá Canguro no es solo una estrategia clínica altamente efectiva; es también un profundo acto de humanidad que coloca a la familia en el corazón del cuidado y de la atención en salud”, afirmó.

García Peralta agradeció el compromiso de los profesionales, técnicos y colaboradores que participan en el programa y expresó su confianza en que las acciones que se desarrollarán contribuirán a salvar vidas y a ofrecer un futuro más esperanzador a las familias dominicanas.

SNS transforma el Centro de Primer Nivel Atabalero tras 42 años de espera, en San Francisco de Macorís

Santo Domingo.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, entregó el remozado Centro de Primer Nivel (CPN) Atabalero, en el barrio del mismo nombre, de San Francisco de Macorís, con una inversión total RD 10,848,765.75 en infraestructura y equipamiento.

El doctor Landrón destacó que la intervención responde al compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de fortalecer la salud pública desde el primer nivel de atención, acercando servicios oportunos a las comunidades. Recordó que el establecimiento fue construido en 1984 y que sus usuarios tuvieron que esperar 42 años para recibir un remozamiento integral que garantizara condiciones dignas para pacientes y colaboradores.

La intervención alcanzó el 100 % de ejecución, con RD 9,422,255.33 destinados a infraestructura y RD 1,426,510.42 a equipamiento, para una inversión total de RD 10.8 millones.

El CPN Atabalero cuenta ahora con dos consultorios polivalentes, área de vacunación, farmacia, sala de espera, dos baños y residencia médica, además de espacios adecuados para el personal y áreas climatizadas. Landrón enfatizó que la inversión en infraestructura debe estar acompañada de un servicio basado en la empatía, calidez, humanización y atención oportuna.

El titular del SNS exhortó al personal de salud, los comités de salud y la junta de vecinos a trabajar de manera coordinada en el seguimiento de los pacientes, utilizando la información de las fichas familiares para identificar a quienes estén próximos a concluir sus tratamientos y procurar que reciban sus medicamentos a tiempo, evitando complicaciones que puedan derivar en hospitalizaciones.

Como parte del fortalecimiento de la red sanitaria en la región Nordeste, el director del SNS informó que 19 de los 23 hospitales de la región han sido totalmente remozados, mientras que a nivel nacional ya han sido intervenidos más de 1,100 de los 1,710 centros de primer nivel de atención. Aseguró que se continuará trabajando hasta completar el remozamiento de estos establecimientos antes de finalizar este período de gobierno en 2028.

Landrón también destacó que en la provincia Duarte se han destinado más de RD 185 millones para dotar de nuevos equipos a nueve establecimientos de salud, al considerar que la infraestructura y el equipamiento deben avanzar de manera conjunta para garantizar servicios de calidad y mayor capacidad resolutiva.

Finalmente, el director ejecutivo del SNS llamó a los residentes de Atabalero a cuidar y preservar el centro, al recordar que no pertenece a funcionarios ni al Gobierno, sino a la comunidad. Aseguró además que el establecimiento debe contar con los medicamentos, equipos y recursos humanos necesarios para ofrecer atención segura, humana y oportuna, las 24 horas del día, los siete días de la semana.