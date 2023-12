Presidente Leonel Fernández celebra 70 años junto a seguidores en Funglode

Santo Domingo, R. D.-El expresidente Leonel Fernández tuvo una celebración atípica en su cumpleaños número 70 en este día, luego de tener un evento a puertas cerradas al público debido a que tenía gripe y fiebre, y que posteriormente abrió por la presencia de decenas de seguidores y allegados.

El líder político, con evidente sosiego abrió las puertas de la biblioteca de la Fundación Global Democrática y Desarrollo (Funglode) para recibir a los inesperados presentes, ya que la actividad no estaba programada.

Seguidores, allegados y compañeros del partido hicieron largas filas para saludar, felicitar y entregar regalos al ex mandatario; con bizcochos alegóricos al color del partido (verde y blanco), pulseras, globos y otros bolsos sin poder identificar.

Fernández, con voz afónica confirmó que al cumplir sus 70, “superó eso”, al referirse a su estado de salud.

El expresidente Leonel Fernández habla por su móvil en su aniversario numero 70. Fotografía tomada en FunglodeJOSÉ ALBERTO MALDONADO | LD

En otro sentido, detalló cuáles son sus expectativas con el partido y para el próximo año.

“Yo dije que nosotros como partido íbamos a evolucionar por etapas: el 2021 fue el año del despegue; 2022 año de avance, 2023 de la consolidación con dos millones de afiliados, 2024, el año de la victoria”, aseguró Fernández.

Aseveró que con dos millones de seguidores representa una masa crítica, que reproduce el voto electoral. “Nosotros no somos una utopía, esto no es un sueño y yo no he visto en ningún lugar del mundo donde alguien se reelige con un 2% de crecimiento económico”, dijo con sarcasmo.

Entre los compañeros presentes del partido de la FP estuvo el diputado por la provincia Santo Domingo, Ruben Maldonado.

“Espontáneamente la gente ha llegado y están saludando al presidente. Desearle toda la felicidad, que se mantenga fuerte y en salud porque el pueblo lo necesita”, externo el también expresidente de la Cámara de Diputados.

Leonel afirma que 2024 será el año de la victoria al celebrar su 70 aniversario

Decenas de seguidores acudieron ayer a Funglode para felicitarlo por su cumpleaños

El expresidente Leonel Fernández celebró ayer sus 70 años de edad.LD

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), el expresidente Leonel Fernández, afirmó ayer durante la celebración de su cumpleaños 70, que el 2024 será el año de la victoria.

En un escenario colorido por los globos que decoraban la biblioteca en la Fundación Global, invadido por la prensa y una larga fila de personas esperándole para saludarle, Fernández expresó: “Yo dije que nosotros como partido íbamos a evolucionar por etapas. El 2021 fue el año del despegue, 2022 año de avance, 2023 de la consolidación con dos millones de afiliados, y 2024, el año de la victoria”.

“Nosotros no somos una utopía, esto no es un sueño, y yo no he visto en ningún lugar del mundo donde alguien se reelige con un 2% de crecimiento económico”, dijo con sarcasmo, en una clara alusión al presidente Luis Abinader.

Fernández detalló así a grandes rasgos cuáles son sus expectativas como partido y en el ámbito personal para el próximo año.LA CELEBRACIÓNFernández tuvo una celebración atípica de su cumpleaños. Luego de un evento a puertas cerradas al público por problemas de salud en la biblioteca de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), abrió posteriormente debido a la presencia de decenas de seguidores y allegados.

El líder político, con evidente sosiego, salió para recibir a los inesperados visitantes ya que la actividad no estaba programada.

Seguidores, allegados y compañeros del partido Fuerza del Pueblo hacían largas filas para saludar, felicitar y entregar regalos al mandatario; con bizcochos alegóricos al color del partido (verde y blanco), pulseras, globos y bolsos.

Fernández con voz afónica confirmó que al cumplir sus 70 años, “superó eso”, al referirse a su estado de salud, que según organizadores en el lugar estaba afectado de “fiebre alta y gripe”, y que por tal razón no llevó a cabo la celebración como cada año; abierta al público en un evento masivo.

Entre los compañeros presentes estuvieron el senador Dionis Sánchez, y el candidato a senador por la provincia Santo Domingo, Rubén Maldonado, quien manifestó que el fallecimiento de la madre de Fernández ha sido algo “muy grande”, seguido de un mensaje de cumpleaños: “Espontáneamente, la gente ha llegado y están saludando al presidente. Desearle toda la felicidad, que se mantenga fuerte y en salud porque el pueblo lo necesita”, expreso.

Presidente Leonel Fernández en nombre de Nuestro personal y en el mio propio le deseamos en su dia muy especial, hoy su día de de días que Dios le conceda, muchaaaa, Salud, Amoooor, cada dia mas sabiduria, fortaleza y que el gran Dios de los cielos le conceda todo lo que su gran corazón le pueda desear en su dia de cumpleaños, que Dios le bendiga, le dirija y le proteja muy ricamente. Bendiciones.