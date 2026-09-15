Presidente Dominicano Luis Abinader inaugura carretera Las Espinas en Jamao al Norte. Otras Noticias Presidenciales

Jamao al Norte, Espaillat, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona inauguró la carretera Las Espinas en el municipio de Jamao al Norte, provincia Espaillat, una infraestructura vial esperada por 36 años que representa el antes y el después de la movilidad y conexión entre comunidades rurales que en períodos lluviosos transitaban en lodo, también facilita la conexión hacia destinos turísticos y fortalece la producción agrícola y ganadera, promoviendo así el desarrollo local.

Ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con apoyo del Banco Europeo de Inversiones, estos trabajos permitieron la rehabilitación de 5.8 kilómetros de camino vecinal y la construcción de tres puentes: uno sobre el río Jamao, de 33 metros; y los dos restantes sobre los arroyos Aguacate y Quebrada, de 20 metros cada uno.

“El presidente tiene los ojos puestos en esta comunidad de Jamao y en todo el país”, resaltó el titular de esta cartera, Eduardo Estrella, quien además citó otros trabajos en la demarcación como la carretera Villa Trina y el puente a la carretera Los Bueyes.

Obra vial con resistencia a fenómenos naturales, brindando conectividad todo el año

Uno de los aspectos más destacados de esta vía es su resistencia a desastres naturales, como sismos y fuertes lluvias, llevando seguridad a los moradores.

Durante el acto, Mariana Ruiz Alvarado, jefa de la Oficina Regional del Caribe del Banco Europeo de Inversiones (BEI), destacó por que la carretera permitirá que cientos de familias permanezcan conectadas durante todo el año, aún durante períodos de lluvias, cuando el camino se convertía en un lodazal y dificultaba el tránsito.

“Pude comprender de una manera muy concreta las dificultades que enfrentaban las familias que viven aquí: dificultades para desplazarse, para llevar sus productos al mercado, para llegar a la escuela o a un centro de salud, o simplemente para mantener su vida cotidiana cuando llegaban las lluvias. Por eso, hoy puedo atestiguar personalmente el enorme cambio que esta obra representa para esta comunidad”.

Ruiz Alvarado explicó que el BEI apoyó la ejecución de la carretera Las Espinas mediante el programa Proresiliencia, que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea para fortalecer la capacidad de las comunidades dominicanas para enfrentar los efectos de fenómenos naturales.

De su lado, el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes, resaltó que este es el tipo de obra que lleva oportunidades, bienestar y seguridad a las comunidades, destacando que permite proteger ingresos familiares al facilitar el traslado de productos y personas, así como su potencial para impulsar actividades como el ecoturismo, acompañado de la protección del patrimonio natural de Jamao al Norte.

Unión Europea confirma continuidad de inversiones en el país

Asimismo, tanto Raúl Fuentes como Mariana Ruiz Alvarado reafirmaron la voluntad de seguir siendo un socio de confianza de la República Dominicana, apoyando inversiones que mejoren la vida de las personas, fortalezcan la resiliencia del país y contribuyan a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

Las comunidades impactadas son Las Espinas y El Ramonal, y conecta a Jamao al Norte con Boca de Jamao, Las Caobas y Los Brazos.

El proyecto incluye nueva carpeta asfáltica, señalización y drenaje, muros de gaviones, aceras y contenes, además de iluminación tipo LED en los puentes.

Poder Ejecutivo autoriza pagos a trabajadores cesantes y pensionados de Falcondo a través del FONPER

Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo otorgó, mediante el Decreto 671-26, un poder especial al presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) para disponer el pago total o parcial de las prestaciones laborales reconocidas a favor de trabajadores cesantes de Falcondo.

La disposición establece que las prestaciones deberán estar debidamente individualizadas, verificadas y reconocidas para que puedan ser objeto de pago.

Asimismo, el poder faculta al presidente del FONPER a procurar acuerdos para la liquidación de los derechos correspondientes a los pensionados de la empresa.

El funcionario también queda facultado para suscribir y recibir comprobantes de pago, recibos de descargo, actos de subrogación y demás documentos necesarios para materializar las operaciones autorizadas.

De igual forma, podrá aceptar, en nombre y representación del Estado dominicano, la subrogación expresa y simultánea otorgada por cada trabajador o pensionado beneficiario respecto de los derechos, acciones, accesorios y privilegios legalmente transmisibles correspondientes a las acreencias o derechos satisfechos, hasta la concurrencia de las sumas efectivamente pagadas.

La disposición autoriza, además, al presidente del FONPER a representar al Estado dominicano, en su condición de acreedor subrogado, para procurar el reconocimiento, la incorporación y la recuperación de las acreencias dentro del proceso de reestructuración o, si fuere necesario, de liquidación judicial de Falcondo.

El decreto precisa que el poder otorgado no genera derecho alguno a exigir dichos pagos directamente al Estado dominicano o al FONPER, sino que estos deberán realizarse conforme a las condiciones establecidas y a las disponibilidades correspondientes.

La orden establece que los pagos serán realizados con recursos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), por cuenta y en representación del Estado dominicano.

Poder Ejecutivo emite el Decreto 642-26, que dispone el traslado temporal de la residencia oficial del presidente desde Santo Domingo a Santiago, del 14 al 16 de septiembre

Santiago.– El presidente Luis Abinader emitió el Decreto número 642-26, mediante el cual dispuso el traslado temporal de la residencia oficial del presidente de la República, desde Santo Domingo de Guzmán, capital de República Dominicana, a la ciudad de Santiago de los Caballeros, durante el período comprendido entre este lunes 14 y el miércoles 16 de septiembre de 2026.

La disposición establece que, durante este período, la residencia oficial del mandatario estará ubicada temporalmente en Santiago, desde donde desarrollará su agenda de trabajo correspondiente a estos tres días.

El decreto dispone, además, que los ministros, viceministros, directores generales y demás funcionarios que dependen directamente del Poder Ejecutivo permanecerán al frente de sus respectivos despachos y adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la marcha administrativa del Gobierno no sufra ninguna alteración.

Asimismo, establece que los asuntos oficiales continuarán siendo despachados por la vía ordinaria. Los interesados deberán dirigirse a los ministerios y dependencias correspondientes, que tramitarán ante la Presidencia de la República los asuntos que requieran la intervención del jefe de Estado, mediante los canales regulares de comunicación institucional establecidos para esos fines.

La medida es de aplicación inmediata y mantendrá su vigencia hasta el retorno de la sede presidencial a su ubicación permanente en Santo Domingo de Guzmán.

El decreto fue enviado a los ministerios, direcciones generales y demás dependencias del Poder Ejecutivo para su conocimiento y los fines correspondientes.

Gobierno dominicano impulsa la formación en inteligencia artificial y facilita la creación de empresas

Santo Domingo.– Un millón de dominicanos podrán capacitarse en inteligencia artificial, mientras nuevas herramientas buscan facilitar la creación de empresas. Así lo informó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, en el Resumen de la Semana.

Dominicanos podrán capacitarse en IA

El presidente Luis Abinader presentó RD Inteligente, programa que busca formar a un millón de dominicanos en inteligencia artificial a través del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

La iniciativa estará dirigida a estudiantes de secundaria y universitarios, jóvenes que buscan empleo, emprendedores y servidores públicos, con el objetivo de ampliar las competencias digitales y el acceso a nuevas oportunidades.

Crear una empresa será más rápido

Reyna informó que fue lanzada Empresas en 24 Horas, plataforma del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) que unifica los procesos para crear una empresa, reduce trámites y desplazamientos y permite ahorrar tiempo y costos.

A esto se suman criterios unificados para el Registro Mercantil, con procesos más claros, sencillos y ágiles en todo el país.

Menos pobreza y más empleos formales

Durante LA Agenda Semanal se informó que la pobreza monetaria del país se ubicó en 13.75 % en el segundo trimestre de 2026, 2.9 puntos porcentuales menos que en igual período de 2025.

La economía acumuló un crecimiento de 4.5 % a julio de 2026 y la formalidad laboral pasó de 41.9 % en 2021 a 45.9 % al cierre de 2025. Esto representa más de 200,000 personas con acceso a seguro médico y cotización para pensión.

Preparados para responder ante un terremoto

La prevención también estuvo en agenda con el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, que permitió reforzar los conocimientos de la población y la capacidad de respuesta de las instituciones de socorro.

Cooperación en minerales críticos y tierras raras

El director de la Diecom precisó que la República Dominicana y Estados Unidos firmaron un marco de cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, además de promover oportunidades vinculadas a la extracción y el procesamiento de estos recursos.

Una jornada de oración por el país

La semana también tuvo un momento de encuentro y reflexión, con una jornada de oración encabezada por el jefe de Estado, junto con representantes de la Iglesia católica y otras iglesias cristianas, en acción de gracias y por el cuidado de la República Dominicana.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Las Cariátides de la Casa de Gobierno, el mandatario oró por las familias dominicanas, los jóvenes y adultos mayores, especialmente por quienes enfrentan enfermedades o dificultades, y pidió protección ante los desastres naturales.