ALERTA DE RABIA EN FLORIDA: QUÉ DEBEN SABER LAS FAMILIAS

SALUD & BIENESTAR

Información, Prevención y Calidad de Vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

Florida enfrenta una nueva advertencia de salud pública relacionada con la rabia, una enfermedad poco frecuente en seres humanos, pero prácticamente mortal una vez aparecen los síntomas si la persona no recibió tratamiento preventivo a tiempo.

El Departamento de Salud de Florida en Hillsborough County emitió el 14 de septiembre de 2026 una alerta de rabia por 60 días después de confirmarse la enfermedad en un gato sin antecedentes conocidos de vacunación encontrado en el área de Gibsonton, cerca de U.S. Highway 41 y Alice Avenue.

La alerta adquiere mayor importancia porque llega pocos días después de que los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) emitieran una advertencia nacional por un aumento reciente de exposiciones humanas a animales rabiosos o potencialmente rabiosos en distintas partes de Estados Unidos.

Aunque no existe evidencia de una epidemia de rabia en Florida, ambos acontecimientos refuerzan un mensaje fundamental: una mordedura, arañazo o contacto significativo con un animal potencialmente infectado nunca debe ignorarse.

¿Qué ocurrió en Florida?

El caso confirmado involucra a un gato que no tenía una vacunación antirrábica conocida y que fue encontrado muerto en el área de Gibsonton el 11 de septiembre.

Como resultado, las autoridades sanitarias establecieron una zona de alerta delimitada aproximadamente por el Alafia River al norte, Bullfrog Creek al sur, Alafia Street al este y Hillsborough Bay al oeste.

El Departamento de Salud indicó que continúa vigilando la presencia del virus entre animales silvestres de la zona y recordó que residentes y visitantes deben asumir que la rabia está presente en la población animal salvaje.

Los animales que representan mayor riesgo en Estados Unidos incluyen principalmente murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros, aunque perros, gatos y otros mamíferos también pueden infectarse.

Una advertencia nacional aumenta la preocupación

El contexto nacional también merece atención.

Los CDC informaron que entre julio y agosto de 2026 recibieron 17% más consultas relacionadas con rabia que durante el mismo período de 2025.

Además, al menos ocho departamentos estatales de salud reportaron aumentos en el uso de profilaxis postexposición —conocida como PEP—, errores en la administración de esos tratamientos o ambas situaciones.

Los datos de farmacia citados por los CDC muestran también un incremento estimado de 33% en el uso de vacunas antirrábicas y de 76% en el uso de inmunoglobulina antirrábica humana, comparado con el mismo período del año anterior.

Esto no significa necesariamente que la enfermedad humana esté aumentando en la misma proporción.

Gran parte del incremento puede reflejar más exposiciones sospechosas, mayor vigilancia y tratamientos preventivos administrados después del contacto con animales.

¿Por qué la rabia es tan peligrosa?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y puede producir encefalitis grave.

Una vez que aparecen síntomas clínicos, la enfermedad es casi 100% fatal.

Sin embargo, existe una diferencia crucial que convierte a la prevención en una herramienta extremadamente efectiva:

la rabia puede prevenirse después de una exposición si el tratamiento adecuado comienza antes de que aparezcan síntomas.

En Estados Unidos, la rabia humana sigue siendo poco frecuente. Los CDC reportan menos de 10 casos humanos al año, pero aproximadamente 100,000 personas reciben tratamiento preventivo tras una posible exposición.

¿Cómo se transmite?

La forma más común de transmisión es mediante una mordedura de un animal infectado.

El virus está presente principalmente en la saliva y puede entrar al organismo a través de una herida, arañazo o contacto con membranas mucosas como ojos, nariz o boca.

El Departamento de Salud de Florida advierte que también existe riesgo si saliva o tejido nervioso de un animal infectado entra en contacto con heridas abiertas.

Por eso es importante no asumir que una lesión pequeña carece de importancia.

Qué hacer después de una mordedura o exposición

La primera medida es sencilla pero importante:

lavar inmediatamente y de forma abundante la herida con agua y jabón.

Florida Health recomienda limpiar la zona durante aproximadamente cinco a diez minutos y buscar atención médica. También debe intentarse obtener una descripción del animal y reportar el incidente al departamento de salud o a control animal para determinar si debe ser capturado, observado o sometido a pruebas.

Los CDC recomiendan igualmente una evaluación de riesgo por profesionales de salud pública antes de decidir si la persona necesita tratamiento postexposición.

¿En qué consiste el tratamiento?

Para una persona que nunca ha recibido vacuna contra la rabia, la profilaxis postexposición normalmente incluye:

limpieza de la herida, inmunoglobulina antirrábica humana y una serie de cuatro dosis de vacuna en los días 0, 3, 7 y 14.

Las personas con determinados trastornos del sistema inmunitario pueden necesitar una quinta dosis.

Quienes fueron vacunados previamente siguen un régimen diferente y generalmente no reciben inmunoglobulina.

Uno de los puntos destacados en la reciente advertencia de los CDC es que estos tratamientos deben administrarse correctamente. La agencia ha identificado errores como aplicar la vacuna en el lugar equivocado, omitir la inmunoglobulina cuando es necesaria o utilizar esquemas de vacunación incorrectos.

No todos los encuentros con animales requieren vacunas

Es importante también evitar el extremo contrario.

No toda persona que toca o ve un animal necesita tratamiento contra la rabia.

La decisión depende del tipo de animal, las circunstancias del contacto, si existió mordedura o exposición a saliva, la disponibilidad del animal para observación o análisis y la epidemiología local.

Precisamente por eso los CDC insisten en que las decisiones sobre PEP deben basarse en una evaluación individual del riesgo, preferiblemente en coordinación con los departamentos de salud.

Además del riesgo de efectos adversos innecesarios, existe un importante costo económico. Los CDC estiman que un tratamiento completo de profilaxis postexposición puede costar aproximadamente entre $11,000 y $14,000 por persona.

Mascotas: la primera línea de prevención

Para las familias de Florida, uno de los pasos más efectivos consiste en mantener al día las vacunas antirrábicas de perros, gatos y otros animales domésticos.

Las autoridades recomiendan además:

mantener a las mascotas bajo supervisión y con correa; evitar que tengan contacto con animales salvajes; no alimentar animales callejeros o silvestres; asegurar los recipientes de basura y alimentos para mascotas; y evitar que murciélagos u otros animales entren a viviendas, escuelas u otros espacios ocupados.

Si una mascota es mordida por un animal salvaje, debe buscarse asistencia veterinaria inmediatamente.

Especial atención a los murciélagos

Los murciélagos merecen una atención especial porque sus mordeduras pueden ser pequeñas y difíciles de detectar.

Una persona que despierta y encuentra un murciélago dentro de una habitación, particularmente si se trata de un niño, una persona con discapacidad o alguien que pudiera no poder confirmar si ocurrió contacto, debe buscar orientación médica o de salud pública.

La decisión sobre tratamiento debe hacerse caso por caso.

¿Qué significa para Florida Central?

La alerta actual corresponde específicamente a una zona de Hillsborough County y no implica que Osceola, Orange u otros condados de Florida Central estén bajo la misma alerta.

Sin embargo, la rabia circula regularmente entre animales silvestres en Florida, por lo que las recomendaciones preventivas son relevantes para todo el estado.

Para residentes de Kissimmee, Orlando y comunidades vecinas, esto significa prestar especial atención a animales silvestres que actúan de manera extraña, mantener vacunadas a las mascotas y no ignorar mordeduras o arañazos.

Evidencia establecida frente a alarma innecesaria

La evidencia científica establecida es clara: la rabia es extremadamente peligrosa después de la aparición de síntomas, pero es altamente prevenible cuando una exposición se identifica y trata oportunamente.

Lo que las autoridades no están diciendo es que Florida enfrente actualmente una epidemia humana.

La alerta sanitaria busca precisamente evitar que eso ocurra.

La combinación de un caso confirmado en Florida y el aumento nacional de exposiciones reportado por los CDC sirve como recordatorio de una regla básica de salud pública:

ante una posible exposición a rabia, actuar temprano puede marcar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.

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Fuentes principales: Florida Department of Health y Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La alerta de Hillsborough estará vigente durante 60 días, salvo que las autoridades sanitarias indiquen posteriormente algún cambio.