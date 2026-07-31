Presidente Dominicano Luis Abinader convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para este lunes. Vicepresidenta entrega nuevas obras La Romana

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para este lunes 3 de agosto de 2026, a las 5:00 de la tarde, en Palacio Nacional. Por el momento, no se tiene más detalles sobre la convocatoria, pero se recuerda que desde abril pasado terminó el período de once jueces de la Suprema Corte de Justicia

Dentro de esos Magistrados se incluye al presidente, Luis Henry Molina, así como de los actuales presidentes de las tres salas de la Suprema Corte de Justicia: Justiniano Montero, juez presidente de la Primera Sala; Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Segunda Sala, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez presidente de la Tercera Sala.

De acuerdo con el mandato constitucional, corresponde a estos jueces y otros siete ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura, con el propósito de determinar su confirmación o no.

El Consejo Nacional de la Magistratura se rige por la Constitución de la República y por la Ley núm. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y está compuesto de la siguiente manera:

· Luis Abinader: presidente de la República y del CNM.

· Ricardo de los Santos: presidente del Senado.

· Alfredo Pacheco: presidente de la Cámara de Diputados.

· Omar Fernández: senador representante de la segunda mayoría.

· Tobías Crespo: diputado representante de la segunda mayoría.

· Luis Henry Molina: presidente de la Suprema Corte de Justicia.

· Nancy Salcedo: jueza de la Suprema Corte de Justicia, quien funge como secretaria del CNM.

· Napoleón Estévez: presidente del Tribunal Constitucional.

Vicepresidenta Raquel Peña entrega nuevas obras e inicia proyecto de agua potable en La Romana

La Romana.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, desarrolló este jueves una jornada de trabajo en la provincia La Romana, que incluyó la entrega de un nuevo complejo para las Fuerzas Armadas en Bayahibe, la remodelación del Club Deportivo y Cultural San Martín de Porres y el inicio de la construcción de nuevas redes de distribución de agua potable, como parte de las inversiones que impulsa el Gobierno para fortalecer la seguridad, ampliar las oportunidades para la juventud y mejorar la calidad de vida de las familias.





Durante la entrega del complejo para las Fuerzas Armadas, la vicepresidenta afirmó que esta infraestructura fortalece la capacidad operativa para proteger las costas dominicanas y reafirma el compromiso del Gobierno con la modernización de los organismos responsables de la seguridad nacional.

“Esta obra forma parte del compromiso del Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, con el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y con la modernización de las capacidades que les permiten cumplir con eficiencia su misión constitucional”, expresó Peña.

El complejo, ubicado en Bayahibe, cuenta con un moderno sistema de videovigilancia, áreas climatizadas, conexión a internet, mobiliario de última generación, cocina equipada con cuarto frío, parqueos, cancha de baloncesto y gazebo.

Asimismo, dispone de una marina seca para embarcaciones, un parqueo estratégicamente ubicado en la zona turística de Bayahibe y cinco casas vacacionales con capacidad para seis personas cada una, destinadas al personal militar.





Posteriormente, la vicepresidenta entregó la remodelación del Club Deportivo y Cultural San Martín de Porres, en el sector Papagayo, una obra ejecutada por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad que beneficiará directamente a cerca de 1,475 niños, adolescentes y jóvenes, además de cientos de familias que participan en las actividades deportivas, culturales y comunitarias desarrolladas en este emblemático espacio.

La intervención comprendió la rehabilitación integral del polideportivo, incluyendo su estructura, cubierta, áreas deportivas, camerinos, baños, salón multiusos y equipamiento, para ofrecer instalaciones modernas, funcionales y seguras a la comunidad.

Como parte de su agenda en la provincia, Peña participó además en los actos conmemorativos del 126. ° aniversario del municipio de La Romana.

“Hablar de La Romana es hablar de una provincia que ha contribuido decisivamente al desarrollo económico y social de nuestro país. Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, nuestra visión es acompañar el crecimiento de las comunidades con inversiones que mejoren la calidad de vida de las personas y fortalezcan sus oportunidades de desarrollo”, manifestó.

La vicepresidenta destacó que el Gobierno ha entregado en la provincia más de 25 obras estratégicas, entre ellas el Hospital de Villa Hermosa, el malecón del distrito municipal de Caleta y la reparación del Polideportivo Eleoncio Mercedes, además de otras iniciativas que continúan impulsando el desarrollo de La Romana.

La jornada concluyó con el primer palazo para la construcción de las redes de distribución de agua potable, que abastecerán los sectores de Romana del Oeste y el distrito municipal de Caleta.

La obra contempla la instalación de 5.3 kilómetros de redes y beneficiará a más de 35,000 personas, mejorando el acceso al servicio de agua potable en comunidades que durante años esperaron esta infraestructura.

Entre los sectores beneficiados se encuentran Romana del Oeste, Las Orquídeas, Residencial Romana, Vista Catalina, el distrito municipal de Caleta y el entorno del Hotel Hilton.

Durante la jornada, acompañaron a la vicepresidenta el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza; la gobernadora provincial, Ivelisse Méndez; el director regional Este de la Policía Nacional, general Jorge Galán; el vicepresidente ejecutivo de Central Romana, Leo Matos; el senador Eduard Espiritusanto; los diputados Jacqueline Fernández y Wandy Batista, además de autoridades municipales, representantes de instituciones públicas e invitados especiales.