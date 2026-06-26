Presidente Abinader inaugura la remodelada Arena Banreservas. Se solidariza con Venezuela y envie Escuadron de Rescate. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo, Republica Dominicana.– El presidente de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona inauguró este jueves la nueva Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, tras completar una transformación integral del Palacio de los Deportes para convertirlo en una de las instalaciones deportivas más modernas y funcionales del Caribe.

Esta obra fue rediseñada y remodelada por el Ministerio de la Vivienda que dirige el ministro Víctor Bisonó.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la República Dominicana cuenta desde hoy con la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, una de las mejores instalaciones deportivas de Centroamérica y el Caribe, con las condiciones necesarias para albergar partidos de la NBA.

El presidente Abinader expresó, además, que no descarta gestionar la celebración de encuentros de la principal liga de baloncesto del mundo en suelo dominicano y felicitó a Banreservas y al Ministerio de Deportes por la iniciativa de transformar el histórico Palacio de los Deportes en una arena de clase mundial, destacando que esta obra fortalece el deporte nacional y posiciona al país para recibir grandes eventos internacionales.

Las renovadas instalaciones cuentan con estándares internacionales para la celebración de competencias de baloncesto y otras disciplinas deportivas, así como para la realización de eventos recreativos, culturales y espectáculos de clase mundial.

Al intervenir en la ceremonia encabezada por el mandatario, el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, manifestó que la remodelación de la Arena Banreservas constituye un homenaje a la historia deportiva dominicana y realza el legado de Virgilio Travieso Soto, inmortal del deporte nacional.

“Esta obra es una expresión concreta de una visión de responsabilidad y de confianza en el talento dominicano. Ha sido renovada con estándares internacionales para colocarla al nivel de las instalaciones más exigentes, lista para albergar competiciones deportivas y eventos que demandan calidad”, expresó.

Aguilera destacó que la Arena Banreservas seguirá siendo el escenario donde surgirán nuevos campeones. Asimismo, afirmó que este moderno recinto permitirá que artistas nacionales e internacionales compartan su talento con miles de fanáticos, al tiempo que se consolidará como un punto de encuentro para la familia dominicana.

El ejecutivo bancario resaltó que esta es la primera vez en la historia del país que una empresa vincula su marca a una instalación deportiva, como normalmente se hace en las sociedades más desarrolladas.

Asimismo, agradeció la visión del presidente Luis Abinader de apostar por el presente y el futuro del país a través del deporte, impulsando iniciativas que fortalecen el desarrollo nacional.

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, afirmó que la remodelación cumple con todos los estándares internacionales, lo que convierte a la Arena Banreservas en una de las instalaciones deportivas más modernas del Caribe.

Con esta entrega, Banreservas fortalece una trayectoria de respaldo al deporte dominicano que se ha extendido durante décadas mediante el patrocinio de eventos nacionales e internacionales, el apoyo a clubes deportivos y la inversión en proyectos de infraestructura que contribuyen al desarrollo integral de miles de atletas en todo el país.

La Arena Banreservas marca una nueva etapa para el deporte nacional al ofrecer a la República Dominicana un escenario de nivel internacional, preparado para albergar competencias de alto rendimiento, conciertos, espectáculos y grandes eventos internacionales.

A la actividad asistieron autoridades gubernamentales, legislativas, municipales y militares; representantes de organizaciones cívicas y religiosas; miembros del Consejo de Directores de Banreservas; ejecutivos de la institución y de sus filiales; representantes de federaciones deportivas; inmortales del deporte dominicano; destacados atletas e invitados especiales.

Una transformación histórica

La remodelación de la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto comprendió una renovación integral de más de 11,200 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles, con capacidad para 8,270 espectadores, consolidando al recinto como uno de los espacios deportivos y de entretenimiento más modernos del Caribe.

El proyecto incorporó un nuevo tabloncillo certificado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), canastos con especificaciones FIBA Level 1, una pantalla central tipo led de alta definición con visión de 360 grados, pantallas perimetrales, sistema profesional de sonido, iluminación especializada para transmisiones televisivas, gradas fijas y retráctiles, además de baños accesibles para personas con discapacidad.

Las nuevas instalaciones también fueron diseñadas para brindar mejores condiciones a los atletas, con cuatro salas de recuperación, cuatro camerinos para jugadores, cuatro camerinos individuales para árbitros, cuatro oficinas para entrenadores y una enfermería completamente equipada.

En el área operativa fueron habilitadas modernas oficinas administrativas, cuartos de máquinas y sistemas eléctricos, áreas de monitoreo y espacios de apoyo para el personal de mantenimiento y conserjería, para optimizar el funcionamiento del recinto para eventos deportivos y de entretenimiento.

La Arena Banreservas cuenta además con un moderno sistema de climatización de 1,200 toneladas de enfriamiento, compuesto por tres chillers de 400 toneladas y 20 manejadoras de aire, garantizando mayor confort para atletas, artistas y espectadores durante cualquier actividad.

Como parte de la renovación exterior fueron restaurados integralmente el domo, la fachada principal y los espacios circundantes, incluyendo nuevas aceras y áreas de paisajismo. Asimismo, fueron construidas siete suites, entre ellas una destinada a la prensa, dos palcos exclusivos (Presidencial y VIP) y una moderna Sala de Prensa equipada para la cobertura de eventos nacionales e internacionales.

Con estas mejoras, la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto se posiciona como un recinto multipropósito preparado para albergar competencias deportivas de alto nivel, conciertos, espectáculos y eventos internacionales, lo que reafirma el compromiso de Banreservas y del Gobierno dominicano con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva, el impulso al talento nacional y la promoción de la República Dominicana como sede de grandes acontecimientos.

Primeras competencias

La nueva Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto será sede los días 3 y 6 de julio de los partidos correspondientes a la tercera ventana clasificatoria de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, en los que la selección nacional de República Dominicana enfrentará a los representativos de Nicaragua y Estados Unidos.

La celebración de estos encuentros internacionales será la primera gran prueba del renovado escenario, concebido para cumplir con los más altos estándares técnicos y ofrecer una experiencia de primer nivel tanto para atletas como para el público

Presidente Abinader entrega 1,099 títulos de propiedad que benefician a más de 4,000 personas de Villa Linda, Palmarejo y Pantoja; garantiza seguridad jurídica y un ahorro de RD 87 millones

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 1,099 certificados de título de propiedad que benefician a más de 4,000 personas de los sectores Villa Linda, Palmarejo y Pantoja, en la provincia Santo Domingo. La iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica, elevar el valor patrimonial de los beneficiarios y mejorar sus condiciones de vida.

El acto, celebrado en el Polideportivo de Los Alcarrizos, representa para las familias beneficiadas el paso de una ocupación de hecho a un derecho reconocido legalmente sobre sus terrenos.

Durante la entrega, el mandatario afirmó que la titulación constituye un acto de justicia social que brinda tranquilidad y nuevas oportunidades económicas.

“Ustedes tenían una propiedad de hecho, pero ahora la tendrán de derecho, con su título de propiedad”, expresó el presidente Abinader ante los comunitarios.

El jefe de Estado destacó que uno de los mayores impactos de esta política es la paz y estabilidad que genera en los hogares, al eliminar la incertidumbre sobre la tenencia de los terrenos.

“Lo principal es que van a tener paz, porque ustedes saben que a ese terreno no va a venir ningún vivo a decir que se lo compró al Gobierno y que se lo va a querer quitar, porque el Gobierno se lo entregó directamente a ustedes”, manifestó.

Títulos que abren puertas al desarrollo económico

El presidente Abinader explicó que contar con un título de propiedad permite a las familias incorporarse al sistema financiero formal, utilizar sus terrenos como garantía y desarrollar nuevos proyectos para mejorar sus ingresos.

“Ahora con ese título ustedes pueden ir a un banco, entrar a la formalidad, tomar un préstamo y construir una segunda planta, iniciar un negocio o hacer lo que consideren para mejorar sus condiciones de vida”, indicó.

Asimismo, resaltó que el documento garantiza la protección del patrimonio familiar para las futuras generaciones.

“También saben que tienen un título que legalmente les van a poder dejar a sus herederos”, agregó.

El presidente señaló además que la formalización de los terrenos incrementa su valor, al pasar de ser una propiedad informal a un activo reconocido jurídicamente.

“Un terreno que quizás tenía un valor determinado cuando ustedes llegaron, ahora puede valer dos o tres veces más con su título de propiedad”, explicó.

Ahorro de RD 87 millones para las familias beneficiadas

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Duarte Méndez Peña, informó que el proceso representa un ahorro significativo para los beneficiarios, quienes no tuvieron que asumir los costos de la titulación.

Méndez Peña explicó que la inversión realizada por el Estado equivale a RD 87,440,000, recursos que las familias hubiesen tenido que reunir para completar el proceso.

“Hoy lo entregamos sin que ustedes, de manera directa, tengan que pagar un solo peso de sus bolsillos”, afirmó.

El funcionario destacó que esta entrega da continuidad al compromiso asumido por el presidente Abinader durante la primera jornada de titulación realizada en octubre pasado.

“Hoy estamos aquí acompañándolo para que usted entregue 1,099 nuevos títulos de propiedad a igual cantidad de familias en estos sectores”, expresó.

También resaltó que la Utect, junto con Bienes Nacionales y otras instituciones, superó los desafíos técnicos y legales propios de estos procesos para hacer posible la entrega.

Beneficiarios destacan impacto humano de la titulación

En representación de las familias beneficiadas habló Espifanilo Márquez, quien agradeció al Gobierno por convertir en realidad una aspiración de los comunitarios.

“La entrega de estos títulos va más allá de entregar un pergamino o un documento. Es la esperanza viva de cada uno de nosotros que usted ha puesto en su gestión de gobierno para que nuestro esfuerzo haya cumplido su meta”, expresó.

Márquez agradeció al presidente, a los funcionarios y a las instituciones involucradas, destacando el respaldo recibido por las comunidades.

“Este pueblo merece respaldo del Gobierno dominicano, y así lo ha hecho”, manifestó.

La actividad contó con la participación del director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; el director general del Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; el vicepresidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Héctor Luis Batista; el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos; el director de la Junta Distrital de Palmarejo-Villa Linda, José López, y el director de la Junta del Distrito Municipal de Pantoja, Fidel de los Santos.

La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote Primitivo de la Luna, de la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, en Pantoja.

Presidente Abinader llama a los jóvenes a ser guardianes de la ética

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader llamó este miércoles a los jóvenes dominicanos a convertirse en guardianes de la ética y anunció que asumirá la presidencia del Sistema Nacional de Ética Juvenil, una iniciativa impulsada para fortalecer la formación de nuevos líderes comprometidos con la transparencia, la honestidad y el servicio público.

Durante su participación en el 3.er Congreso Nacional de Ética y Juventud, celebrado en el Salón de Eventos del Ministerio de Defensa, el mandatario afirmó que la ética debe convertirse en una práctica permanente y no limitarse a discursos o declaraciones.

“Ustedes deben ser los guardianes del Estado, llevando la ética como una bandera. Quiero que sean la vanguardia del Sistema Nacional de Ética Juvenil”, expresó el presidente Abinader, al dirigirse a cientos de jóvenes líderes participantes en la actividad.

El jefe de Estado destacó que decidió asumir personalmente la conducción de este sistema, al considerar que la juventud debe ocupar un papel central en la promoción de valores y en la construcción de una sociedad más justa.

“Yo voy a ser el presidente de este sistema nacional. La primera reunión la vamos a hacer la próxima semana y estaremos reuniéndonos mensualmente para diseñar los trabajos que vamos a realizar”, indicó.

La ética como principal virtud

El presidente Abinader sostuvo que la ética representa la primera condición que debe tener una persona, especialmente quienes ocupan posiciones de liderazgo o aspiran a servir al país.

“Puede alguien tener la mayor capacidad, la mayor preparación, el mejor currículo académico, pero si no practica la ética, nada de lo demás va a servir”, insistió.

Indicó que la sociedad dominicana necesita una nueva generación capaz de defender la honestidad desde las acciones más sencillas hasta las decisiones más trascendentales. “Tenemos que poner la honestidad de moda. No nos podemos cansar de defender la ética, no nos podemos cansar de promoverla”, enfatizó.

El mandatario señaló que la lucha contra las malas prácticas debe comenzar desde los pequeños actos cotidianos, debido a que la cultura de integridad se construye con decisiones individuales.

“Desde esos detalles pequeños tenemos que actuar. Que alguien se adelante en una fila por influencia o amistad puede parecer algo menor, pero precisamente desde ahí comienza la defensa de los valores”, expresó.

El presidente Abinader aseguró que su gestión continuará impulsando una cultura de cero tolerancia frente a la corrupción, sin importar el nivel de responsabilidad de quienes incurran en actos indebidos.

“Este gobierno tiene que diferenciarse en que cualquier acto de corrupción será combatido y llevado a la justicia, sea quien sea”, afirmó.

Juventud como fuerza transformadora de la nación

El mandatario resaltó que el Sistema Nacional de Ética Juvenil debe dejar una huella en todo el territorio nacional y convertirse en una plataforma donde los jóvenes puedan promover la integridad en sus comunidades. “Ustedes serán los responsables, conjuntamente con nosotros, de llevar la ética, la honestidad y defenderla en cada territorio de la República Dominicana”.

Asimismo, felicitó al ministro de la Juventud, Carlos Valdez, por impulsar la iniciativa, y valoró el trabajo realizado junto con los jóvenes embajadores de la ética.“Felicidades, Carlos, por esta gran iniciativa. Vamos a trabajar juntos para poner ese sello de honestidad en cada rincón del país”.

Sociedad basada en valores, transparencia y responsabilidad

De su lado, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de construir una sociedad basada en valores, transparencia y responsabilidad.

Durante su intervención, afirmó que la ética no debe permanecer como un concepto abstracto, sino convertirse en una conducta diaria. “¿Cuándo fue la primera vez que alguien te ofreció algo que sabías que estaba mal y tuviste el valor de decir que no? ¿Cuándo fue la primera vez que pudiste fallarle a alguien, pero sobre todo a tus principios, y elegiste mantenerte firme?”, preguntó a los jóvenes participantes.

El funcionario explicó que los verdaderos principios se ponen a prueba en los momentos donde no existe reconocimiento público y agregó que la ética rara vez se pone a prueba frente a una multitud. “La ética se pone a prueba en silencio, cuando nadie nos observa, cuando nadie nos puede aplaudir y cuando nadie sabrá exactamente lo que hicimos”.

Valdez aseguró que el objetivo del Congreso Nacional de Ética y Juventud es convertir la reflexión en acciones concretas, fortaleciendo el liderazgo juvenil mediante herramientas de formación y participación.

“Una causa que depende del esfuerzo de 32 personas no puede depender siempre del esfuerzo de las mismas 32 personas. Lo que ustedes iniciaron debe convertirse en algo más grande”, señaló.

Más jóvenes comprometidos con la ética

El ministro anunció la consolidación del Sistema Nacional de Ética Juvenil, con el propósito de ampliar la participación de jóvenes líderes en todo el país, y explicó que la meta es pasar de los actuales embajadores de ética a una red nacional integrada por más de 200 jóvenes formados y certificados, con presencia en los municipios dominicanos.

“Que no exista un solo municipio sin una voz que defienda la ética; que en cada rincón del país haya alguien dispuesto a defender lo correcto”, afirmó.

Valdez agradeció al presidente Abinader por respaldar la iniciativa y reconoció su compromiso con el fortalecimiento de la integridad pública.

“Presidente, gracias por acompañarnos hoy y por respaldar esta causa con el peso de la Presidencia de la República. Usted ha convertido la integridad pública en una forma de gobernar”, expresó.

También destacó la trayectoria de la doctora Milagros Ortiz Bosch, a quien definió como un símbolo nacional de compromiso ético. “Hay personas que enseñan con discursos y hay personas que enseñan con su vida. Doña Milagros pertenece a esa segunda categoría; su trayectoria es una lección permanente de ética pública”.

Juventud, fuerza clave para impulsar las transformaciones

En el acto también habló, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó el papel de la juventud como una fuerza clave para impulsar las transformaciones sociales y fortalecer las instituciones democráticas.

“Cuando hablamos de juventud debemos pensar menos en una generación específica y más en una disposición permanente hacia la innovación, la participación y el compromiso con el progreso”, expresó.

El funcionario sostuvo que las sociedades atraviesan una época de grandes cambios tecnológicos, económicos y sociales, pero también enfrentan desafíos relacionados con la confianza, la credibilidad y la legitimidad de las instituciones.

El Congreso reunió a cientos de jóvenes líderes de todo el país, así como a funcionarios gubernamentales, legisladores, académicos, comunicadores, activistas digitales y representantes de la sociedad civil, en una jornada dedicada a reflexionar sobre el papel de la juventud en la construcción de una sociedad más justa, transparente y basada en valores.

En el acto estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la directora general de Supérate, Mayra Jiménez; el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Edward Guzmán Padilla, y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón.

República Dominicana despliega equipo especializado de las Fuerzas Armadas hacia Venezuela como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, ayuda coordinada por el Ministerio de Defensa

El presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.





Delcy Rodríguez, Presidenta de la Republica de Venezuela.

Santo Domingo.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona envió la mañana de este jueves un equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR) del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed) hacia la República Bolivariana de Venezuela, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa humanitaria creada para brindar apoyo al pueblo venezolano tras el devastador terremoto que afectó esa nación.

El envío de este equipo, que cuenta con modernos equipos técnicos y logísticos para integrarse de inmediato a las operaciones coordinadas por las autoridades venezolanas, fue coordinado por el Ministerio de Defensa (MIDE) junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La decisión fue adoptada luego de que el presidente Abinader sostuviera una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicanos, su solidaridad con las familias de las víctimas y con todo el pueblo venezolano, al tiempo de reiterar la disposición de la República Dominicana de brindar asistencia humanitaria en este momento de emergencia.

La Operación Quisqueya Solidaria 2026 constituye la respuesta oficial del Estado dominicano para contribuir con las labores de búsqueda, rescate y atención de emergencias en territorio venezolano, lo que reafirma el compromiso histórico de la República Dominicana con la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y la asistencia humanitaria ante desastres naturales.

El contingente está integrado por especialistas altamente entrenados y certificados en operaciones de búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como en atención inicial de emergencias.

La misión será ejecutada por el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed), organismo creado mediante la Ley No. 28-24 como dependencia del Ministerio de Defensa, con la misión de desarrollar operaciones militares no bélicas orientadas a la mitigación de emergencias, la gestión del riesgo y la asistencia humanitaria tanto en el territorio nacional como en escenarios internacionales.

Con esta operación, el Cemed realiza uno de sus primeros despliegues internacionales, poniendo de manifiesto el nivel de preparación alcanzado por las Fuerzas Armadas dominicanas en materia de respuesta a desastres y fortaleciendo el compromiso asumido por el Estado dominicano con la cooperación regional y la asistencia solidaria entre las naciones.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que la Operación Quisqueya Solidaria 2026 representa la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y evidencia las capacidades desarrolladas por el país para responder de manera rápida y efectiva ante situaciones de emergencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

La República Dominicana mantiene estrecha coordinación con las autoridades venezolanas para garantizar el desarrollo seguro y oportuno de esta misión, reafirmando su compromiso con los principios de solidaridad, cooperación internacional y ayuda humanitaria que caracterizan la política exterior del Estado dominicano.

Con este despliegue, las Fuerzas Armadas dominicanas continúan fortaleciendo su papel como instrumento de apoyo a la población en situaciones de desastre y como un actor regional comprometido con la protección de la vida, la asistencia humanitaria y la cooperación entre los pueblos.